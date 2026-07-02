Tori Spelling reveló que comenzó una terapia de reemplazo hormonal: “Espero tener un deseo sexual enorme”

Tori Spelling no conoce los rodeos. A la hora de hablar sobre su vida, lo hace sin reparos y sin que le importe demasiado lo que piensen los demás. Puede contar que se suscribió a la cuenta de OnlyFans de su amiga Denise Richards, que lloró más por la muerte de Shannen Doherty que por la de su propio padre y también revelar cuestiones que muchos considerarían íntimas. Esta vez, la actriz señaló que está comenzando una terapia de reemplazo hormonal y que espera que el resultado sea tener “un deseo sexual enorme”.

Tori Spelling reveló que solo podría tener citas con un hombre "con cerebro" que la estimule intelectualmente VALERIE MACON - AFP

La actriz de 53 años realizó estas confesiones en el podcast Inside of You, durante una divertida charla con Michael Rosenbaum. Allí, explicó que desde que se divorció de su último esposo, Dean McDermott, la vida romántica no es precisamente su prioridad. “Ahora mismo estoy tan centrada en el trabajo y en los niños que no sé. No estoy en mi etapa de ‘quiero tener una cita’”, explicó primero.

Entonces, su colega le preguntó. “Te ves a vos misma como: ‘Estoy divorciada. Soy madre. No necesito ir a cenar y a tomar vino todo el tiempo’. ¿No tenés ganas de divertirte un poco?”.

“Sí y no... No me imagino sentada en la mesa cenando y charlando trivialmente… Suena agotador", respondió la actriz que se hizo famosa al interpretar a Donna Martin en la serie Beverly Hills 90210. Y entonces, el actor de Smallville y Guardianes de la Galaxia disparó: “¿Qué tal si simplemente tenemos sexo sin complicaciones ni compromiso? ¿Te interesa?”.

La respuesta esta vez fue mucho más tajante. “No. Quiero decir, tal vez en el futuro, pero ahora mismo, no. Eso se debe a que acabo de empezar con la terapia de reemplazo hormonal o algo así, así que me han dicho que voy a tenerun deseo sexual incontenible. Y eso espero”, reveló Spelling.

Tori Spelling y su exmarido, Dean McDermott AP

“Creo que cuando eso suceda, tendrás muchas citas”, le dijo Rosenbaum a Spelling. “¡No!“, respondió. ”Soy una chica de números —aclaró, refiriéndose a la cantidad de parejas sexuales que ha tenido- . Pero ahora es muy diferente a cuando era joven. Quiero un hombre con cerebro. Y sexo mental. Solo busco esa estimulación mental. Me gusta que me pongan a prueba”, afirmó.

Y agregó: “Siempre me preocupó esto en la vida. Por ejemplo, si alguna vez me divorcio, nadie va a salir conmigo con cinco hijos”.

La actriz es madre de Liam, de 19 años, Stella, de 18, Hattie, de 14, Finn, de 13, y Beau, de 9, todos fruto de su matrimonio com McDermott.

El actor canadiense, en tanto, se encuentra centrado en su recuperación y reveló en su cuenta de Instagram que está cumpliendo sus primeros tres años de sobriedad. “Es la mejor decisión que he tomado”, indicó. En varias ocasiones, McDermott aseguró que su adicción al alchol fue la que hizo tambalear y luego caer a su matrimonio.

Cuando Rosenbaum le preguntó si Spelling descarta de lleno la posiblidad de reconciliarse con su exmarido, la actriz dudó. “No lo sé. Tenemos cinco hijos juntos, así que nunca vamos a terminar. Nos llevamos muy bien como padres”, reconoció.

Recientemente, un susto logró unirlos más como familia. A comienzo de abril, Spelling fue noticia tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Temecula, California, mientras viajaba con cuatro de sus hijos y tres amigos.

Tori junto a sus cinco hijos y su exmarido, antes del divorcio Instagram

Según informó el portal TMZ, un conductor que iba presuntamente a gran velocidad cruzó un semáforo en rojo y embistió la camioneta de la artista, quien alcanzó a maniobrar con habilidad y logró minimizar las consecuencias del impacto. Luego de ser hospitalizada por algunas heridas y lesiones leves, la actriz recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y, sobre todo, agradecer a quienes los asistieron en el momento del incidente.

“Estamos agradecidos con todos los primeros en reaccionar, con todos los que se han acercado y nos han revisado, con todos ustedes y sus oraciones, y con nuestros ángeles guardianes”, escribió Spelling junto aun video publicado en su cuenta de Instagram. Allí, la actriz reveló con lujo de detalles todo lo sucedido y se mostró bastante reflexiva:“Me llevó un poco de tiempo publicar esto porque, como la mayoría de ustedes saben, cuatro de mis hijos y yo y tres de sus amigos tuvimos un accidente de auto unos días antes de Pascua. Estamos bien pero ha sido realmente muy abrumador”, relató sentada en el jardín de su casa mirando a cámara.

“Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados, porque podría haber sido mucho peor”, continuó y enseguida hizo referencia a esos “ángeles protectores” que sin duda estuvieron ahí para salvarlos. “Estoy realmente agradecida de que, en un instante, los ángeles de la guarda estuvieran con nosotros ese día”.

La actriz protagonizó en abril un violento choque automovilístico Foto Instagram @torispelling

El accidente, ocurrido el jueves 2 de abril, sucedió a 128 kilómetros de Los Ángeles cuando otro vehículo que, según su testimonio, “iba a toda velocidad, como un loco”, se saltó un semáforo en rojo e impactó de lleno contra su auto, haciéndolo dar vueltas. “En una fracción de segundos, miré a mi derecha y vi que venía de frente, impactando de lleno contra el lateral de nuestro coche. Giré bruscamente a la izquierda, tan fuerte como pude, tan rápido como pude, para evitar el mayor impacto posible sobre los niños”, contó.