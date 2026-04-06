Tori Spelling terminó en el hospital junto a cuatro de sus hijos luego de un grave accidente de tránsito

Tori Spelling volvió a convertirse en noticia: la estrella de la exitosa serie de los 90 Beverly Hills 90210 protagonizó un grave accidente en Temecula, California, y terminó en el hospital junto a cuatro de sus hijos y tres amigos que viajaban con ellos.

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves pasado en Temecula, California. Según informó el portal TMZ, un conductor que iba presuntamente a gran velocidad cruzó un semáforo en rojo y embistió la camioneta de la artista, quien alcanzó a maniobrar con habilidad y logró minimizar las consecuencias del impacto.

La hábil maniobra de Tori Spelling habría aminorado las consecuencias del impacto Foto Instagram @torispelling

Luego de ser revisados por los paramédicos, todos los ocupantes del auto que conducía Spelling fueron trasladados al hospital en tres ambulancias separadas. Allí fueron tratados por distintas lesiones como cortes, moratones y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Según informó la policía, no se realizaron detenciones tras el accidente. En un video publicado por el medio estadounidense se puede ver a Spelling hablando con un agente en el lugar del accidente. El jueves por la noche, todos los ocupantes del auto fueron dados de alta.

Esta no es la primera vez que Spelling se ve involucrada en un accidente de auto. En 2011, embarazada, chocó contra un muro cuando llevaba a sus dos hijos mayores al colegio. Poco después del incidente, escribió un comunicado que compartió en sus redes sociales donde explicó que la colisión tuvo lugar cuando intentaba alejarse de un par de paparazzi que siguieron sacando fotos incluso después del suceso.

Tori Spelling junto a sus cinco hijos y su exmarido Dean McDermott Instagram

“Tori está realmente afectada, pero ella y los niños están bien”, dijo su representante a la revista People en ese momento. “El fotógrafo la siguió hasta el camino de entrada del colegio”, sumó una persona cercana a la actriz. “Ella ingresó al establecimiento e intentó alejarse de él, dio marcha atrás para irse y luego chocó contra la pared”.

Con el foco en los hijos y el trabajo

Hace dos años que Tori Spelling anunció su separación de Dean McDermott, con quien estuvo casada 18 años y según ella misma contó, no tiene ninguna intención de volver a formalizar con nadie.

En el marco de su propio podcast, titulado misSPELLING, Tori aseguró el año pasado que no tiene tiempo más que para sus hijos y para ella. “Lo nuevo no es una relación, sino una situationship de monogamia. Algo que encajaría realmente bien en mi vida porque honestamente y en este momento, tengo el foco puesto en mis hijos y en el trabajo”, confió.

Tori Spelling, sin ganas de un nuevo compromiso instagram.com/torispelling

Más adelante, y con el objetivo de aclarar sus deseos, agregó: “Es como una situationhip, pero en la que no estás con nadie más. Así que vas tranquila con tu tiempo y tu libertad”.

Por último, y convencida de las bondades de la soltería, Spelling concluyó: “Con cinco hijos propios, no me imagino sumar a un hombre a mi mundo. Creo que él saldría corriendo. Así que mientras los chicos sean medianamente jóvenes, puede que busque una situationship monógama”.

McDermott y Spelling anunciaron su separación en junio de 2023, después de 17 años de matrimonio y de haberle dado la bienvenida a sus hijos Liam, de 19 años; Stella, de 17; Hattie, de 14; Finn, de 13; y el pequeño Beau, de 9 años.

Tori Spelling y Dean MCDermott AP

Las estrellas se conocieron en 2005 mientras ella estaba casada con Charlie Shanian y él con Mary Jo Eustace. Se casaron al año siguiente y comenzaron a formar su familia rápidamente. Tras el fin de su matrimonio de 18 años, Spelling se vio obligada a abandonar la casa familiar porque se había llenado de moho. A pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de Hollywood, la actriz vivió durante meses junto a sus hijos en una casa rodante y en hoteles baratos.