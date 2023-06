Trabajó de niño con Mickey Rourke, fue el hijo de Guillermo Francella en El hombre de tu vida y ahora actúa en teatro con Soledad Villamil y se prepara para convertirse en padre

escuchar

Debutó a los 10 años en cine con una pequeña participación en The informers junto a Mickey Rourke. Era una escena en la que Mickey lo secuestraba mientras el andaba en patineta por alguna calle de “Los Ángeles” (Montevideo en realidad), luego Brad Renfro fingía matarlo y lo dejaba escapar. Desde entonces, Tupac Larriera nunca más paró . Obtuvo su primer contrato de TV en Consentidos (Canal 13) y pegó el gran salto a la popularidad con El hombre de tu vida, haciendo del hijo de Guillermo Francella en la pantalla de Telefe. Años más tarde participó en Señores Papis (Telefe), Jungle Nest (Disney) y Kallys Mashup (Nickelodeon).

Desbordante de alegría a la espera de su primer hijo junto a Milagros Guerin, para fin de año, hoy transita un presente promisorio junto a la actuación, entre la televisión y el teatro. Tal el caso de Para mí para vos, una comedia encabezada por Soledad Villamil, Boy Olmi y Laura Oliva, donde integra el reparto junto a Paula Ransenberg y Ailín Zaninovich, en el Teatro Multitabaris Comafi.

Aclamada en Broadway y ganadora del Premio Tony como mejor comedia, la pieza escrita por Christopher Durang se desarrolla alrededor de la vida gris de dos hermanos venidos a menos, quienes reciben en la casona familiar a su hermana, una actriz snob que irrumpe en el lugar acompañada por Biggo (Larriera), su novio 20 años menor que ella, y entre miserias y reproches mutuos, comienzan a tejer juntos la trama donde el arrepentimiento y la rivalidad entre hermanos aviva las llamas de la risa.

“Trabajar en Para mí... es un aprendizaje constante. Tener la posibilidad de compartir escenario con actores que admiro me tiene loco. Cuando hacemos el saludo final, miro a la gente e intento retener esa sensación. Soy muy feliz con esta obra hermosa, espectacular en todo sentido, no quiero que termine nunca”, asegura Larriera sin disimular su entusiasmo.

Además, por estos días se lo podrá ver en Freaks, la serie infanto juvenil protagonizada por Guido Pennelli, Julián Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturiello y Gastón Vietto, que el próximo 28 de junio se estrenará por Disney Plus . Y en La voz ausente, una historia basada en el libro de Gabriel Rolón y protagonizada por Benjamín Vicuña (Star+). “Amé formar parte de este proyecto, fue un desafío hermoso. Me encanta cuando los personajes no tienen absolutamente nada que ver conmigo y tengo que crear hasta una manera de caminar diferente, tics, manías, formas de mirar o de hablar. Cuanto mayor sea el desafío, mayor es mi disfrute”, asegura el joven actor.

Tupac Larriera feliz con la llegada de su primer hijo junto a Milagros Guerín para fin de año Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Por si fuera poco, en medio de tanto trajín aguarda el estreno en cine del film La educación de los Cerdos, bajo la dirección de Eduardo Pinto, película que protagonizó junto a Luciano Cáceres. Allí personifica a Martín, un joven que pretende ser dibujante, pero es obligado por su padre (Cáceres) a unirse al grupo criminal que él dirige junto a su colega (Pasta Dioguardi), aunque dará un giro trascendental a su vida luego de conocer a Clara (Cumelén Sanz) y enamorarse de ella.

“Hacer cine independiente después de la pandemia fue una caricia al corazón. Se grabó a principios de 2021 y fueron tres semanas hermosas que comenzaron en la ciudad 25 de Mayo, luego Bolívar y finalizando en Daireaux. Compartí gran parte del rodaje con Luciano Cáceres, hice grandes amistades con todo el equipo”, sigue Tupac, que además de trabajar como actor es editor de video, y por estos días estará terminando su primer cortometraje acompañado por la actriz Abril Diyorio.

Tupac Larriera: "Cuanto mayor sea el desafío actoral, mayor es mi disfrute” Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Pero volvamos a sus inicios. L arriera quiso ser actor desde que tiene uso de razón, que le gustaba interpretar historias o imitar a los personajes que admiraba en el cine o en la tele desde Batman o La máscara verde hasta Son amores o El mismo amor la misma lluvia. Llegó a un set de cine casi por casualidad cuando su papá, Héctor Hugo Larriera, se quedó sin trabajo y consiguió como changa trabajar como extra para Nueve Reinas.

“Después empecé a meterme yo, hice castings y más casting hasta empezar a quedar. Nunca tomé clases de teatro o de actuación, pero estudié cine en la facultad de Avellaneda. Por supuesto probé en distintos lugares, pero como trabajé mucho de chico siempre tenía que dejar porque los tiempos no me alcanzaban para todo. Así que mi escuela como actor la hice trabajando, escuchando y tratando de aprender de los directores y de los actores más grandes. Cada proyecto fue un antes y un después”, apunta Tupac, que es también un gran aficionado a la astronomía y desde el año pasado cursa la carrera de Ciencias Astronómicas en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata.

“La persona que más me marcó en mi carrera fue Juan José Campanella. Recuerdo que cuando trabajé en El hombre de tu vida [la serie televisiva protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni por Telefe], él me hizo sentir parte del proyecto desde el momento uno, aunque yo tenía 14 años... ¡y trabajaba al lado de esos grandes actores!

En teatro debutó en calle Corrientes junto a Herencia compartida, y tuvo dos protagónicos en Santiago Despierta y Génesis. También hizo La fiesta de los chicos y Convivencia Obligada.

“Trabajar de esto desde tan chico me marcó la vida, me marcó un Norte, aunque siempre lo tomé como un juego, pero sin el apoyo de papá y de mamá (Normita Beatriz Fernádez) nada hubiera sido posible. Para mí la actuación significa una escapada mental, significa jugar, dejar salir ese niño interior que quiere comer golosinas y portarse mal. La actuación me ablanda, me deconstruye, me caga a trompadas a veces, me sacude y me lleva por lugares que jamás imaginaba. Me da lugar a la introspección, me activa la mente. Quizás es muy abstracto, como una clase de álgebra, pero significa muchas cosas que parecen desdibujadas y de pronto todo cobra sentido. Significa tirarme a la pileta, arriesgarme. Siempre aprendo algo que me sirve para mí como actor, y para la vida”, concluye Tupac Larriera.

PARA AGENDAR

Obra "Para mí, para vos" Gentileza Soy Prensa

Para mí, para vos. Autor: Christopher Durang. Adaptación: Ricardo F. Hornos. Dirección: Héctor Díaz. Intérpretes: Soledad Villamil, Boy Olmi, Laura Oliva, Paula Ransenberg, Tupac Larriera y Ailín Zaninovich. Música: Mauro García Barbe. En el Multitabaris Comafi, Av. Corrientes 831. Funciones: los miércoles, jueves y domingos, a las 20; los viernes y sábados, a las 19.30 y 21.30. Duración: 90 minutos. Apta para mayores de 13 años. Entrada: 7 mil pesos.

