El exjugador disparó nuevamente contra Mariana Nannis

Después de blanquear su relación con Sofía Bonelli, Claudio Paul Caniggia se refirió, una vez más, a las acusaciones que Mariana Nannis sigue esbozando (a pesar de tener un bozal legal) contra él y contra su actual pareja.

Cansado de las difamaciones y los dichos de su ex, Caniggia se comunicó con Los ángeles de la mañana y arremetió contra la madre de sus hijos: "Son todas acusaciones falsas sobre mí y sobre Sofía. Mariana no convive conmigo desde hace casi dos años. Solo bobos podrían creer tantas pelotudeces juntas", expresó en un audio de WhatsApp. Y, por primera vez, defendió públicamente a su novia: "Sofía es un chica espectacular, muy sana; todo lo contrario a estas barbaridades que están diciendo. Ella (en referencia a Mariana Nannis) y sus amiguitas que se pasean por los programas han inventado lo de chica escort. ¡déjense de joder!", aseguró con enojo.

Sin embargo, el tema no quedó ahí y Bonelli también habló al respecto. Después de asegurar que muy pronto irá al programa de eltrece para contar toda la verdad, Sofía arremetió contra los hijos del deportista: "Saben que hace 6 meses que su padre vive en mi casa, haciéndome cargo de lo que los hijos no hacen. Inventan una vida de ricos que no tienen. Ninguno quiere exponer lo que realmente son, entonces como ofensa descalifican. Se tiraron contra mí como lo hicieron con Mora Godoy en su momento", disparó sin filtro.

Los hijos de Caniggia utilizaron las redes sociales para hablar del tema. Charlotte señaló: "Bueno, que sea muy feliz con ella"; Alexander publicó en Twitter una fuerte conversación que tuvo con su padre en las últimas horas. En el diálogo de WhatsApp, en tanto, se puede ver cómo su padre le recrimina su paso por la televisión italiana hablando mal de él y le dice que se cambie el apellido. Frente a esto, el mellizo le responde furioso: "En vez de hacerte el loco, por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento.Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos".

La palabra de Fernando Burlando

Este mediodía, el abogado de Claudio Paul charló con Intrusos y se refirió a la situación judicial entre el matrimonio Nannis-Caniggia. "No tiene retorno. Tal vez Mariana pensó que esta situación actual que vive con Claudio era algo pasajero. Cualquiera puede terminar una relación, comenzar una nueva, enamorarse, desenamorarse, le puede pasar a cualquiera. Y acá pareciera no tener perdón", lanzó Fernando Burlando desde el móvil.

Y enseguida el abogado se refirió a todo lo que su cliente "tuvo que soportar" durante estos años de matrimonio con Nannis: "Él es muy respetuoso y de un perfil muy bajo. Imaginate todo lo que este tiempo tuvo que tolerar. Mariana no acepta a su nieta, por ejemplo; no le permitía tener contacto con ella", disparó el letrado en referencia al secreto oculto de los Caniggia que fue develado esta mañana y que asegura que su hijo mayor Axel tiene una hija de 5 años. Y, sin querer explayarse mucho más, agregó: "Sé muy poco del tema pero que una abuela no tolere o admita la presencia de una criatura. Estas son las cosas que debió tolerar Claudio durante muchos años, no solo las compras o las excentricidades de su mujer".

Por último, aseguró que los reclamos de Mariana tienen poca lógica y que no está emocionalmente equilibrada. "Tenemos muchas pruebas: audios, notas que dio en distintos medios, mensajes privados (en los que pretendía otra cosa), que demuestran una bipolaridad de amor-odio en esta relación", concluyó.