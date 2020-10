Capristo explicó los motivos por los cuales decidió exponer a su marido públicamente Crédito: Instagram: @ximecapristo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 14:10

Ximena Capristo y Gustavo Conti son una de las parejas más consolidadas del ambiente o eso parecía al menos hasta hace algunos días. Es que en las últimas horas los famosos que se conocieron en la casa de Gran Hermano hace 19 años fueron noticia por una supuesta infidelidad por parte del actor. Muy al estilo Sabrina Rojas, Capristo descubrió las conversaciones del padre de su hijo con una mujer, las publicó en sus historias de Instagram, aunque a los pocos minutos las borró. Lejos de desmentir la situación o argumentar que le "hackearon la cuenta", esta mañana la vedette confirmó la infidelidad en Los ángeles de la mañana.

"Te apapache... me tomo una avión. Lo robo, no me importa nada", le decía la tercera en discordia al ex Gran hermano en una de las primeras capturas que publicó la actriz. En tanto, él advirtiendo lo que la madre de su hijo podría llegar a hacer al enterarse de su vínculo, respondía: "O me lo tomo yo cuando me rajen". A lo cual, Capristo indignada, comentaba: "Años que te rajo y no te vas".

En otra captura, se logra leer que Conti y la mujer intentan acordar un encuentro. "Depende dónde sea y cómo sea... y el tiempo que tengas", escribe ella. "Quién sabe... yo creo que alguna vez va a ser... siempre lo supe", le responde él. Entre chat y chat, Capristo iba dejando comentarios sobre la charla entre ellos. "¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena! (...) ¡Se burlaron de mí! No te hagas la boluda porque te menciono (...) Uno se termina enterando de todo", advierte la vedette.

Si bien su primera reacción fue exponer al padre de su hijo, Capristo se arrepintió al instante porque borró las publicaciones, pero fue tarde porque la periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, ya había visto las historias y las había reposteado en sus redes. Tras la repercusión que generaron las pruebas del engaño, la pareja prefirió mantenerse en silencio hasta ayer a la noche que Ximena subió un sugerente nuevo posteo. "La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme. Buenas noches", escribió junto a una foto mirando a cámara.

Sin embargo, ya con ganas de hablar, hoy Capristo rompió el silencio en Los ángeles de la mañana. Tras desmentir que sus posteos tengan que ver con una movida de prensa, expresó: "Que digan lo que quieran, yo sé la que estoy pasando hoy".

Muy dolida por lo que descubrió de su marido, la actriz explicó los motivos por los cuales decidió filtrar los chats: "Se dijo que yo era una mentirosa con respecto a los hechos de Conti y demostré que no soy mentirosa por eso publiqué algunos de los mensajes que tengo. Simplemente eso, yo no miento", repitió una vez más sin contestar si va a seguir su relación con el padre de su hijo.