Tras cinco años de ausencia, los Guns N’ Roses llegaron a la Argentina

Luego de finalizar una gira de diez fechas por distintas ciudades de Brasil, la banda estadounidense Guns N’ Roses arribó este martes por la noche en vuelo privado al aeropuerto de Ezeiza. A la salida del sector VIP los esperaban seis camionetas para trasladarlos hacia el hotel donde pasarán los próximos días. El viernes el grupo brindará un recital en el estadio de River Plate.

Solo el mítico guitarrista de la banda, Slash, se dejó captar por las lentes de los fotógrafos, que esperaban el arribo. Con su típica melena ensortijada, gorra y portando su propia guitarra, el músico miró hacia las cámaras y esbozó una parca sonrisa.

Slash en la Argentina Grosby Group

Esta es la primera visita al país desde octubre de 2017, cuando se presentaron en el Estadio Único de La Plata junto a la banda británica The Who. Guns N’ Roses iba a ser uno de los números centrales del Lollapalooza Argentina 2020, festival que finalmente fue suspendido a causa de la pandemia de coronavirus.

Este viernes la banda, con tres de sus miembros originales Slash, el cantante Axl Rose y el bajista Duff McKagan, se presenta finalmente en Buenos Aires en el marco de su gira mundial We’re F’n Back! Tour en una única fecha que los trae al estadio de River, el mismo que los vio despedirse de los escenarios en julio de 1993, para luego dar paso a un largo parate con peleas y distanciamientos incluidos.

En el show, que se extiende por casi tres horas, el grupo presenta clásicos de sus discos Appetite for Destruction (1987), GN’R Lies! (1989), Use Your Illusion I y II (1991), The Spaghetti Incident? (1993) y Chinese Democracy (2008), el último álbum editado hasta la fecha en nombre de la banda, aunque con Rose como único integrante original. Además, la banda suele incluir en sus setlists dos temas recientemente lanzados, que suenan a anticipo de un posible nuevo -aunque muy demorado- trabajo de estudio: “Absurd” y “Hard Skool”.

“Definitivamente hay una sensación de expectativas acumuladas después de no haber tenido ningún concierto real o ningún tipo de actividad real en vivo durante tantos años, después del cierre y todo eso. Así que definitivamente se está expulsando algo de energía acumulada”, dijo Slash hace algunas semanas, en una entrevista con una radio japonesa, en referencia a la duración de los shows de Guns N´ Roses.

Por estas horas, comenzaron los trabajos dentro del estadio Antonio Vespucio Liberti de montaje del escenario para el show del viernes, que tendrá a la banda argentina Airbag a cargo de la apertura del show.