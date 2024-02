escuchar

Slash, el célebre integrante de los Guns N’Roses, llegó a la Argentina con dos desafíos musicales en el horizonte: tocar junto a su banda solista, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, en el Movistar Arena y en Cosquín Rock. Y en la previa a los shows, el músico tuvo tiempo para cumplir uno de sus sueños cinéfilos: conoció a Demian Rugna, el director de la multipremiada película de terror nacional Cuando acecha la maldad, y se sacó una foto con él.

Además de la charla y el encuentro, Rugna pudo presenciar el ensayo del show

La reunión entre el guionista y realizador del film y el guitarrista y compositor británico-estadounidense tuvo lugar el viernes por la tarde. Durante el tiempo que compartieron, intercambiaron ideas, se manifestaron su admiración mutua y posaron para las cámaras. Además, Slash le dejó un autógrafo en un viejo cuaderno de letras, acordes y tablaturas de los Guns N’Roses con una dedicatoria especial. “Para Demian. Rock N’ Roll. Sos increíble”, escribió con un marcador negro junto a su firma.

Fanático confeso del cine de terror, Slash se contactó con Rugna antes de viajar al país para expresarle su admiración. “Me escribió Slash y me dijo que me quiere conocer cuando venga a la Argentina. Es fan de mis pelis, algo increíble porque yo también soy muy fan de él desde que tengo 11 años: ¡toco la guitarra por su culpa! Así que esperamos poder cruzarnos y hablar de cine de terror, sería un sueño”, contó el realizador tiempo antes del encuentro. Además de la charla, Rugna tuvo la posibilidad de estar presente durante el ensayo de la banda.

Rugna, admirador de Slash, logró que el guitarrista estampara su firma en uno de sus cuadernillos de acordes de los Gun´s and Roses

Un show muy esperado

Dentro de sus compromisos musicales, Slash tocará el 9 de febrero en el Movistar Arena y dos días más tarde hará lo propio en Cosquín Rock, donde será uno de los platos fuertes del segundo día del clásico festival.

“Sacamos un disco hace tres años y no hemos podido presentarlo en la Argentina”, confesó en una charla con LA NACION en diciembre pasado. Además, el músico dio algunas pistas de lo que el público podrá disfrutar durante su presentación. “El resto del show serán los temas que la gente quiere escuchar y covers que nos gusta hacer. No pensamos el repertorio de manera puntillosa, porque lo que buscamos es transmitir una energía más que construir algo desde el orden de los temas. Es un show de rock and roll y la gente que nos conoce sabe con lo que se va a encontrar: una banda haciendo lo que tiene que hacer”.

Éxito arrollador

El film relata la historia de un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo perdido

Desde que se estrenó, el 9 de noviembre del 2023, Cuando acecha la maldad superó todas las expectativas. El film de Rugna no solo logró récord de espectadores, sino que, además, se alzó con importantes galardones: ganó el Premio a la Mejor Película de la Selección Oficial del Festival de SITGES -la plaza festivalera más importante para el cine de terror y el fantástico- y en México cosechó las estatuillas a Mejor Película y Premio del Público en el festival de Mórbido. Además, fue nominada por la Academia de Cine de Argentina a Mejor película Iberoamericana.

El film recoge la tradición del terror rural, la leyenda del “encarnado”, “un cine de exorcismos sin cruces ni agua bendita que compite con lo mejor del terror contemporáneo”, según publicó Paula Vázquez Prieto en su crítica para LA NACIÓN. “Un cine genuino, ajeno a las pretensiones del “terror elevado” y también a los condicionantes de las plataformas. Un terror que hunde las raíces en nuestros miedos ancestrales, en la tradición de los cuentos crueles de Horacio Quiroga, en lo profundo de una historia que todavía se está escribiendo”, explicó.

un fragmento de Cuando acecha la maldad

El film relata la historia de un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo perdido, lejos de las grandes ciudades, que está a punto de dar a luz al mal. Dos hermanos que descubren lo que va a suceder dan aviso a los vecinos del pueblo al tiempo que deciden deshacerse de él, aunque lo que consiguen no es lo esperado. Producida por ramos Cine, Machaco Films y Shudder, la película cuenta con las actuaciones de Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Paula Rubinsztein y Desiré Salgueiro.

