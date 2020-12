Tras dar positivo en Covid, Diego Pérez contó cómo atraviesa la enfermedad

A escasos días de estrenar Los cuatro fantásticos del humor, en el Teatro Atlas de Mar del Plata, Diego Pérez dio positivo de Covid y la obra tuvo que ser postergada por unos días. El actor habló este lunes en Intrusos, contó cómo se siente y dio detalles de qué fue lo que lo llevó a hacerse el hisopado.

"Estoy bien, solamente perdí el olfato. Antes de la Nochebuena estuve dos días con la nariz tapada, con un poco de mucosidad pero se lo atribuí al viaje a Mar del Plata, con la familia, que fue muy temprano a la mañana. Y yo pongo el aire acondicionado, y mi mujer, Mariela, lo saca por los chicos y así estamos todo el viaje. La Nochebuena me di cuenta que no sentía los olores. Llamé al médico y me dijo que me hisopara. Fui a una clínica y me dio positivo. Se me vino el alma al piso, porque esperaba que me dijeran que era un resfrío. No tengo otro síntoma más que la falta de olfato", explicó el actor.

Diego relató que inmediatamente llamó a los productores, Darío Arellano y Carlos Rottemberg, quienes decidieron postergar el estreno. "Yo soy culposo y fue feo que esto sucediera, con todo lo que costó que se abran los teatros y se arriesguen los productores. Sentí eso como una carga, una mochila. Mis compañeros están bien por suerte. Todo controlado. Estoy aislado con la familia. Lo más probable es que haya contraído el Covid en Buenos Aires. Es difícil detectar donde me contagié porque hice compras, pero siempre uso el barbijo y el alcohol en gel", aseguró.

Pérez, que estuvo en el último programa de La noche de Mirtha, que había sido grabado Juanita Viale, en eltrece, contó que grabaron el domingo 20 al mediodía. "Me sentía bien y comí bien. Quizá lo estaba gestando, pero no lo sé", indicó.

Además contó que decidió volver a Buenos Aires para transitar la enfermedad en su casa, con su familia. "Estoy parando en el Hotel Hermitage, avisé y no está preparado para tener pacientes con Covid, así que volví a casa. Si todo está bien viajo nuevamente el lunes, porque estrenamos el 5 de enero", dijo.

El viaje a Buenos Aires es un capítulo aparte. "Tenía el tanque lleno, porque ya estoy grande y tomo esas precauciones. Pero volvimos a cargar nafta en Dolores y yo le gritaba al muchacho, con la ventanilla baja. Después pagó Mariela con su tarjeta, a la que previamente le puso alcohol en gel. Y claro, tenía guantes de cocina. Más adelante, teníamos ganas de ir al baño y paramos en la ruta e hicimos pis detrás de unos arbustos y me caí en un pozo. Nos agarró un ataque de risa", relató.