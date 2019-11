Tras la denuncia por abuso, Axel volvió al escenario y habló por primera vez

Tras varias semanas de hermetismo, Axel rompió el silencio en un festival de Entre Ríos Crédito: Instagram

A mediados de octubre se dio a conocer una denuncia judicial por abuso sexual en contra de Axel en Río Negro. La identidad de la denunciante permanece bajo reserva y según las últimas novedades de la causa, el abogado de la víctima pidió que el acusado se someta a pericias psicológicas y psiquiátricas; lo cual fue rechazado por el cantante.

"Se trata de una valiente denuncia de una persona en un pequeño pueblo de Río Negro, de una chica que no es del ambiente y tampoco es una fan. Cuando ocurrió todo, en 2017, ella estaba en el lugar donde vive y trabaja. No fue en el momento del recital, no era ni fan, ni parte del show, ni promotora, ni sonidista, ni iluminadora, ni nada. Ella tuvo un trabajo eventual mínimo con el cantante. Algo que cualquiera de nosotros puede llegar a tener cuando solicitás un servicio en tu casa, en tu lugar de trabajo o en un cuarto de hotel", contó el letrado de la victima José D'Antona.

Ante esto, el cantante eligió el silencio y canceló varios shows que tenía programados, Hasta el día de ayer, que reapareció públicamente en un festival en Entre Ríos. "Esta noche es muy especial para mí por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón por permitirme ser parte de su fiesta, por estar acá en su casa. Gracias por su esfuerzo y por su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos a disfrutar esta fiesta tan linda", comenzó Axel con un tono sereno y tranquilo antes de arrancar su concierto en la localidad de Crespo.

Y a pesar de que algunos rumores aseguraban que el intérprete también había cancelado su participación esa noche (en horas previas habían aparecido los carteles de publicidad del concierto con la leyenda "abusador" a modo de protesta), el autor de "Amo" aprovechó el escenario de la Fiesta Nacional de la Avicultura para contar el difícil momento que está viviendo tanto él como su entorno.

"Como bien saben mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la plena verdad prevalezca. Y cuando sea así sabremos que en la unión está la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera", expresó.

Por último, y antes de arrancar con los primeros acordes, agradeció al público presente y aseguró que iba a recordar esa noche por siempre. "Por esta noche les voy a estar eternamente agradecido. Quedará en mi memoria por siempre (...). Gracias por su amor, por su presencia, por su entrega y confianza. En mi corazón sé que esta noche en Crespo, Entre Ríos, voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera. Gracias por confiar y creer en mí y en mi música", concluyó el artista.