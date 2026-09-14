Tras el alta de Mirtha Legrand, la familia compartió un especial mensaje

Tras permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand recibió el alta médica ayer y regresó a su casa para continuar con su recuperación. En ese contexto, su familia difundió un mensaje dirigido a quienes estuvieron a cargo de sus cuidados durante su internación.

Una vez que la conductora abandonó el sanatorio, sus allegados recurrieron a las redes sociales para expresar públicamente su agradecimiento por la atención que recibió durante esos días. El mensaje tuvo como destinatarios a los profesionales que intervinieron en su atención.

“La señora Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk”, expresaron en el comunicado.

El texto hizo hincapié en la calidad de la atención que recibió la conductora y en el acompañamiento que tuvo durante su estadía en el centro médico. “Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención. Atentamente, familia Legrand-Tinayre”, añadieron.

El comunicado compartido por la familia de la conductora en agradecimiento al personal médico que se encargó de sus cuidados Instagram

El mensaje fue difundido después de que La Chiqui recibiera el alta y regresara a su domicilio para continuar con la recuperación en su hogar. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, detalló el último parte difundido por el sanatorio, comunicado que llevó la firma del director médico, Enrique Echagüe.

Durante los días previos, la información sobre su estado de salud había sido suministrada con cautela y la familia evitó brindar demasiados detalles al respecto. La internación obligó a modificar temporalmente los compromisos laborales de la conductora y, mientras Legrand permaneció bajo atención médica, su nieta Juana Viale quedó al frente de su programa en las últimas emisiones.

La presentadora de 99 años había ingresado al Sanatorio Mater Dei el pasado lunes por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal, detectado tras hacerse unos estudios de control por los síntomas que venía padeciendo desde hacía una semana. Al ingresar al centro médico, desde la institución señalaron que permanecería bajo control por precaución y para completar controles.

De buen ánimo

El viernes anterior a la internación, la presentadora ya se había ausentado de la grabación de su programa por el fuerte cuadro gripal que atravesaba, limitándose a mantener reposo siguiendo las indicaciones médicas.

Al asumir su reemplazo, su nieta Juana Viale remarcó: “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales. Mentira, todo medicamento, todo. Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, apuntaba.

Tal como informó LA NACION en los días posteriores, a pesar de las dolencias, la diva se encontró de buen ánimo durante su internación y mantuvo el contacto con sus conocidos hablando por teléfono.