Tras el escándalo en la entrega de los premios Oscar, aparecieron fotos de Will Smith enseñándole a un fan a dar la cachetada perfecta

La última ceremonia de entrega de los premios Oscar quedará para siempre en el recuerdo. Y no precisamente por la calidad de las películas nominadas, ni por la gracia de las anfitrionas. Ni siquiera por el escueto homenaje a El Padrino a 50 años de su estreno. Will Smith abofeteó a Chris Rock sobre el escenario, luego de que el comediante se burlara de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett-Smith. Aquella imagen -que impactó a quienes estaban presentes el último domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y sacudió la modorra de los televidentes de todo el planeta- no tardó en convertirse en meme en las redes sociales y, horas más tarde, se convirtió en el tema de debate. Dos días después, aparecieron una serie de imágenes que encendieron aún más la polémica.

Will Smith Backgrid/The Grosby Group

En este caso, la “víctima” no es Rock, sino un pequeño niño. En la seguidilla de fotos que salieron a la luz se ve al reciente ganador del Oscar por su desempeño en King Richard: una familia ganadora frente a un chico antes y después de lo que parece ser un cachetazo . Muchos, a simple vista, podrían considerarlo inoportuno. Sin embargo, esta vez el golpe no fue de verdad y tuvo un contexto muy distinto.

Will Smith Backgrid/The Grosby Group

El hecho ocurrió en noviembre de 2021. Smith se encontraba junto a su colega Aunjanue Ellis en un evento en Los Ángeles que culminó con una sesión de preguntas y respuestas. Allí, un niño llamado Chris (sí, Chris, como Rock) le preguntó si era muy difícil filmar las escenas de acción y le pidió si podía enseñarle a simular una pelea. Smith, entonces, lo invitó a subir al escenario para mostrarle algunos movimientos, entre ellos, el de dar un cachetazo falso que se vea y suene como verdadero .

Will Smith Backgrid/The Grosby Group

En este caso, el cachetazo, que se repitió varias veces hasta que la sincronía entre el actor y el niño fue perfecta, no fue real, pero la imagen de aquel momento cobró esta semana una importancia inusitada.

Will Smith Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, la bofetada que le propició a Rock no fue la única “real” que Smith dio en público. En 2012, en el estreno de Hombres de negro 3 en Moscú, un comediante llamado Vitalii Sediuk intentó besar al actor en los labios. Aquella inesperada reacción lo tomó por asalto y no dudó en descargar sobre él con una bofetada de revés.

En la grabación, que tiene ya diez años años, se ve cómo el periodista tomó a Smith de los hombros y le dio un beso afectuoso. En un principio, el actor le devolvió el cariño, mientras le decía “Oh, Dios mío, muchas gracias”, pero -de un momento a otro- se lo sacó de encima con sus brazos y le propinó un golpe a mano abierta. “¿Cuál es tu pu... problema, amigo?”, le reclamó, y siguió caminando entre risas...

Will Smith y el episodio que protagonizó en Rusia, en 2012

Al advertir que estaba siendo tomado por las cámaras y al ver la reacción de las personas allí presentes, ya que se trataba de un evento público, el artista retomó su compostura y trató de justificar el hecho: “Perdón, ¿vieron? Me besó. Es bromista el chico. No, lo siento. No, todo está bien”.

La bofetada que pasó a la historia

Todo comenzó cuando el comediante Chris Rock subió al escenario durante la última ceremonia de entrega de los premiso Oscar, y comenzó a presentar su monólogo humorístico. En el transcurso del discurso, Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett, diciendo que esperaba que protagonizara la secuela de G.I. Jane (en ese film, Demi Moore interpretaba a una mujer que afeitaba su pelo cuando entraba en la Marina de Estados Unidos). En más de una oportunidad, Pinkett Smith contó que sufría de alopecia y que, como pierde mucho cabello, terminó por elegir rapar su cabeza. Hasta ese momento, todo parecía una broma de mal gusto, aunque pautada, como muchas de las que suceden en los Oscar. Pero la mirada de fastidio de Pinkett Smith delató que el comentario no le había caído bien.

En ese mismo momento, ocurrió lo impensado. Smith, que se encontraba en la primera fila y sentado junto a su pareja, apareció de golpe en el escenario y se dirigió hacia Rock. Sin mediar palabra, le dio un golpe en el rostro al humorista, cuya única reacción fue intentar hacer un chiste sobre cómo Smith le pegó “una flor de paliza”.

La bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en medio de la ceremonia de los Oscar 2022

Hasta ahí, los presentes reían con entusiasmo, suponiendo que todo se trataba de un número de comedia. Pero la situación ganó intensidad cuando Smith, ya de regreso a su asiento, vociferó dos veces la misma frase: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca” (en inglés: “Keep my wife´s name out of your fucking mouth”). La expresión en el rostro de Smith, que no podía ocultar una furia evidente, desencajó a los presentes, y en ese instante comprendieron que lo sucedido no fue ningún chiste, sino que realmente el actor le había pegado al presentador.

El pedido de disculpas

El lunes por la tarde, Smith compartió en sus redes sociales un escueto texto en el que le pide disculpas a Rock. “Me equivoqué y estuve fuera de lugar”, escribió en un post en Instagram. “Quiero disculparme públicamente contigo, Chris”, admitió el actor.

La breve misiva estuvo encabezada por la frase “La violencia en todas sus formas envenena y destruye”. El “Príncipe del Rap” se limitó, en primer instancia, a pronunciarse respecto de su accionar en el evento.

El pedido de disculpas de Will Smith en las redes

“Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, remarcó. El posteo se produjo tras una avalancha de comentarios en las redes sociales asociadas a su reacción, con algunos a favor y otros en contra.

También habló sobre la condición médica de Jada y cómo ello lo motivó a actuar. “Las bromas a mi cosa son parte de mi trabajo”, señaló de la misma manera que lo hizo durante su discurso al recibir la estatuilla. “Pero los chistes sobre la condición médica de Jada son demasiado para aceptar. Actué por emoción”, aclaró.

“Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa”, sostuvo en respuesta al comunicado divulgado por la Academia de Cine de Estados Unidos, en el que aborrecieron el incidente ocurrido.