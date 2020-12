Capristo y Conti sacaron los trapitos al sol en Flor de equipo Fuente: Archivo

Luego del escándalo que se generó a raíz de unos chats entre el ex Gran Hermano y otra mujer, Ximena Capristo y Gustavo Conti pasaron por el piso de Flor de equipo y, por primera vez, hablaron del tema cara a cara. Mientras el actor aseguró que no fue infidelidad, la actriz advirtió que aún no están del todo reconciliados y volvió a mostrar sus ganas de abrir la pareja.

"¿Cómo están después de la tormenta?", preguntó Florencia Peña dándoles el pie para que contaran acerca de su situación actual. El primer desacuerdo surgió cuando casi al unísono la pareja respondió cosas diferentes. Mientras Capristo advirtió que aún están remándola, Conti aseguró que estaban "bien".

Ante la mirada atónita del panel, Capristo tomó la palabra: "No, estamos remándola. No estamos 100% bien", aclaró mirando a su marido. Sin embargo, su comentario sirvió como disparador para que Conti se defendiera públicamente. "Pará, pará. Primero quiero aclarar que no hubo infidelidad como se dijo. No estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo en todos lados. Me acusaron de un delito que no cometí", advirtió con tono serio.

Sin embargo, Capristo siguió insistiendo y explicó cuál fue su mayor enojo. "Yo le propuse abrir la pareja y él me dijo rotundamente que no. Me hace quedar como una loca y luego aparecen mensajes con otra señorita. ¿Es infidelidad o no?", preguntó buscando el apoyo del panel. "No es infidelidad. No fue un mensaje intimidatorio. Si hubiese sido de esa índole, hubiese sido más grave", retrucó inmediatamente él. En tanto, ella agregó: "Yo no quería echarlo porque lo amo a él, pero también quería tener mi permitido".

Pero una nueva discusión se desató en vivo. "Bueno, tenelo entonces, después vemos", lanzó Conti. "No, ya me dijiste que no. Esto me lo decís al aire, no pensás lo mismo en casa. Después aparecen estos mensajes y quedo como que yo estoy loca", le respondió ella.

Mientras Flor Peña y Nancy Pazos apoyaban la postura de Capristo, Conti volvió a explicar los motivos por los cuales accedió a charlar con la tercera en discordia: "Me escribieron mensajes durante un tiempo indeterminado y los contesté. No debería haberlo hecho porque la verdad no tenía interés de llegar más allá".

Sin embargo, su argumento tampoco convenció a su mujer y la tercera pelea llegó. "Pero le creaste una ilusión a la chica entonces también", disparó poniéndose en el lugar de la otra mujer. "¿Qué sos ahora el Chapulín Colorado? ¡Dale!", finalizó el actor sin ganas de querer seguir hablando del tema.