Yanina Latorre dio a entender que Nico Vázquez y Dai Fernández están juntos

La escandalosa separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi suma nuevos capítulos día tras día. En esta oportunidad fue Yanina Latorre en su ciclo SQP (América TV) quien aseguró que el actor de Rocky ya habría pasado la página y que vive un fogoso noviazgo con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra teatral del momento. Según dijeron en el ciclo, la información se la confirmaron fuentes muy cercanas al entorno.

Fue Ximena Capristó quien sumó: “A mí desde adentro me dicen que ellos están desde hace rato juntos”. Entonces, Yanina recapituló las justificaciones que le dio Nicolás cuando ella le presentó esta información caliente sobre su vida amorosa: “Cuando yo le hablé, él me dijo que es verdad que los veían todo el tiempo juntos porque, según Nico, son mejores amigos. Que ella es la persona que más lo contiene y más lo consuela. Pero bueno, entre tanto consuelo se pueden confundir las cosas. ¿Cómo empezó todo lo de Mauro y Wanda?”, dijo e hizo un paralelismo entre ambas historias.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández comenzaron a trabajar juntos hace dos años, cuando la actriz hizo una suplencia en la obra teatral Tootsie (Foto: Instagram @nicovazquezok)

A la vez, Capristo aseguró que el vínculo entre Vázquez y Accardi no sería tan cordial como lo muestran, y que la actriz habría decidido salir a contar que le fue infiel a su esposo por “venganza”. “A mí me dicen que lo que salió a contar Gime Accardi fue una venganza contra él”, indicó la panelista.

Dai Fernández rompió el silencio y no descartó la posibilidad de salir con Nico Vázquez

En el ciclo de espectáculos fueron a buscar la palabra de Dai Fernández, señalada como la tercera en discordia en la relación de Nico Vázquez y Gime Accardi. A la salida del teatro, la actriz brindó algunas declaraciones que pusieron en duda su relación de amistad con el ex Casi Ángeles.

“¿Cómo enfrentás los rumores de romance con Nico Vázquez? Porque se los vinculó muy rápidamente por la química que tienen“, le consultó el notero, a lo que la actriz respondió: ”Somos muy amigos, estamos contando nuestra historia y es entendible. Pero estamos tratando de despejar esas ideas que por supuesto no son ciertas. Nos queremos mucho, estamos todo el día juntos y charlamos mucho. Él también me acompañó durante este proceso (su separación de Gonzalo Gerber) que no es fácil y es también un duelo“.

Dai Fernández respondió si se daría una oportunidad al amor con Nico Vázquez

“¿Descartas la posibilidad de encontrarse desde otro lugar con él?“, indagó el periodista. Fue en ese momento que la actriz pareció trastabillar en su contestación, lo que generó una gran cantidad de especulaciones. ”No, bueno... no. Por ahora, no", dijo entre risas incómodas.

Cabe recordar que a los pocos días de que Nicolás Vázquez confirmara su separación de Gimena Accardi, Dai Fernández y Gonzalo Gerber también le pusieron punto final a su relación de siete años. Hasta el momento se desconocen las causas puntuales de su distanciamiento, pero todo apunta a que ambas rupturas están vinculadas.