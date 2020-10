La actriz expuso una serie de chats con supuestas infidelidades de su marido, Gustavo Conti Crédito: Instagram: @ximecapristo

Ximena Capristo publicó en su cuenta de Instagram una serie de chats exponiendo supuestas infidelidades de su marido, Gustavo Conti. Tras 20 años juntos, y su pequeño hijo Félix como fruto de la relación, la pareja está en el centro del escándalo. "Una siempre se termina enterando", sentenció la actriz.

Capristo compartió tres capturas de charlas de su marido con otras mujeres, y sumó sus propios comentarios. En cada una de las fotos protegió la identidad de las "amantes" de Conti, pero no se guardó ninguna respuesta a las "traiciones" de su esposo.

En las imágenes se lee el intercambio del actor con una misteriosa mujer, con quien habla a escondidas de su esposa para coordinar posibles escapadas o encuentros ocasionales. La actriz se refirió a la mujer como "la de turno", y remarcó una frase de Conti donde le dice: "Te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda".

Ximena Capristo filtró chats de Gustavo Conti con otra mujer y expresó su enojo en las redes sociales Crédito: Instagram Stories

"¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa", sentenció Capristo, enfurecida por las conversaciones que encontró. Incluso publicó un diálogo de hace casi tres años, donde Conti coquetea con otra mujer mientras ella se estaba recuperando del parto: "Yo puérpera y estos dos burlándose de mí".

En otro ida y vuelta el actor le responde a la mujer sobre un posible viaje en avión para verse: "O me lo tomo yo. Cuando me rajen". Sobre la imagen la actriz retrucó: "Años que te rajo y no te vas".

"¡Años que me callo! Hagan las cosas bien, borren todo. Siempre supo que me iba a cagar", aseguró, dejando entrever que los conflictos en la relación son de larga data. Horas más tarde la actriz borró las historias de su cuenta de Instagram, pero para ese entonces ya se habían viralizado sus mensajes.

Ximena Capristo, enfurecida con Gustavo Conti por supuestas infidelidades Crédito: Instagram Stories

Mientras Conti mantuvo un silencio absoluto, la ex Gran Hermano le respondió de forma categórica al periodista Ángel de Brito. "¿Sos Sabrina Rojas 2?", le consultó el conductor, haciendo referencia a la filtración de chats de la esposa de Luciano Castro, y Capristo retrucó: "Parece que sí, pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon".