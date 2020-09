Tras los hisopados negativos, las Mujeres de eltrece se preparan para la vuelta

Claudia Fontán, Solita Silveyra, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti (las cuatro en el primer programa de Mujeres en eltrece) y Roxy Vázquez se reunirán por primera vez en el piso el próximo lunes Crédito: Jorge Luengo /Laflia

Azul Cecinini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 11:41

Estrenaron el 25 de agosto, con algunos traspiés y con una baja (Roxy Vázquez, que se estaba recuperando tras contraer coronavirus) y cuando iban a arrancar su segunda semana en busca de ir ganando horas en pantalla y afianzando su propuesta debieron aislarse e hisoparse. En tiempos de pandemia la realidad puede cambiar de un minuto a otro y los imprevistos están a la hora del día, y así les pasó a las Mujeres de eltrece, que ahora sí ya están listas para reunirse en pantalla.

Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Jimena Grandinetti y Claudia Fontán dieron el puntapié inicial a las nuevas tardes de eltrece hace casi dos semanas con varios entrevistados de peso (Pampita Ardohain y Jorge Lanata, entre otros) y trataron de ir encontrando la identidad del nuevo programa. Estaba todo por hacerse, pero el hisopado positivo de Fontán cambió los planes del ciclo producido por LaFlia, que tuvo que salir a competir en la grilla televisiva con un plan B. En su segunda semana fue Vázquez -ya recuperada-, quien volvió al estudio para hacerse cargo del envío y junto a unas nuevas compañeras provisorias salió a conquistar televidentes.

Sin lugar a duda fueron semanas muy movidas para un ciclo que recién comienza, por eso ahora las Mujeres de eltrece se preparan para la vuelta "con todo". Luego de que los resultados del hisopado de Coustarot, Silveyra y Grandinetti dieran negativo, ya están listas para lo que disponga la productora y los protocolos vigentes de la pandemia. En principio la semana que viene van a regresar a la pantalla, pero lo que aún no se sabe es si lo harán todas juntas o por separado. ¿Por qué? Porque los productores evalúan la posibilidad de dividir al equipo y si hay algún contagio, aislar a ese grupo y que el resto pueda afrontar el programa.

Roxy Vázquez y un elenco "suplente": Luli Fernández, Sandra Borghi y Flor de la V Crédito: Jorge Luengo/Laflia

"Volvemos como indica el protocolo porque todas dimos negativo. Todas nos sentimos bien. Volvemos el lunes con todo", se entusiasma Jimena Grandinetti al hablar con LA NACION. Y suma: "Esperemos poder estar juntas de una vez por todas".

Respecto de cómo vivió lo ocurrido, Coustarot le dijo a LA NACION: "Lo primero que nos pasó fue la sorpresa porque habíamos empezado y tuvimos que volver a hisoparnos. Ya nos habíamos hisopado por lo de Roxy (Vázquez), pero es como un signo de estos tiempos, de lo que estamos viviendo".

Además Coustarot contó que le hizo bien estar en contacto con el programa vía Zoom, ya que ha continuado con su rutina de maquillarse y peinarse y preparar un tema para desarrollar. "A mí me gusta mucho la mirada sobre las efemérides y sobre las cosas que pasaron en la semana porque siento que es bueno recordar o valorar lo que pasó para no repetirlo", señaló. Luego mostró su agradecimiento a las mujeres (Sandra Borghi, Florencia de la V, Luli Fernández y María Julia Oliván), que salieron a ponerle el cuerpo al programa sin demasiado tiempo para prepararse. "Me pareció todo dignísimo lo que hicieron", remarcó.

"La nueva normalidad" hace que los imprevistos estén a la orden del día y conductores y productores deben afrontar esa realidad y prepararse para un camino más sinuoso. "Nos estamos acostumbrando a trabajar en el medio de esta pandemia. Es rarísimo, estamos conviviendo con el virus, aprendiendo a cambiar los hábitos, algunas cuestiones no son tan raras, pero el tema del distanciamiento, de no saludar a tus compañeras, de los abrazos. Nunca pude abrazar ni darles un beso a mis compañeras nuevas. Estamos todo el tiempo manteniendo la distancia y es difícil hacer un programa de entretenimiento y tener que estar pensando en eso", reflexionó Grandinetti sobre el desafío que tienen estas "mujeres de eltrece" por delante.