Tras la polémica, Pampita Ardohain contó por qué borró a la China Suárez de su reality: “Solamente podían aparecer los que firmamos contrato”

El último episodio que salió al aire de Siendo Pampita, el reality de Carolina “Pampita” Ardohain en Paramount+, generó cierta polémica. Mientras festejaban el cumpleaños de uno de los hijos de la modelo se pudo ver una secuencia que llamó la atención de los seguidores: la China Suárez fue blureada de la escena y las especulaciones se pusieron en marcha: ¿Venganza de Pampita o decisión de la actriz? Sin embargo, a las horas, la conductora explicó los motivos, aunque tampoco confirmó que se trate de la exmujer de Benjamín Vicuña.

Con una segunda temporada confirmada, Pampita anticipó algunos detalles de lo que mostrará en esta nueva entrega: “Va a estar bueno. Vamos a poder viajar, ya hay otros protocolos así que va a estar divertido (...). Dios quiera haya tercera, cuarta, quinta; ¿qué más quisiéramos? Lo hacemos una vez por semana, la familia colabora, la pasamos genial”, comentó entusiasmada en una nota con Los ángeles de la mañana.

Y hablando del reality, el cronista de eltrece aprovechó la oportunidad para indagar sobre los motivos por los cuales borraron a Eugenia Suárez de un festejo familiar. “Eso dijo Ángel. En el cumple de mi hijo blureamos a todos porque los únicos que estaban autorizados a aparecer somos los que participamos del reality. Estaban amigas mías, madrinas de los chicos, mamás del cole, así que puede ser cualquiera. Solamente podían aparecer los que firmamos contrato con el reality, así que todo el que estuviera extra tuvimos que borrarlo, pero no se te decir si es, no es. Eso lo inventó Ángel De Brito ”, explicó.

Quien estaba justamente a metros de la jurado era el “acusado”, que al escucharla inmediatamente se acercó para defender su hipótesis. “Está blureada. Los fans de ella, que son tres me mandaron una foto que estaba con saquito rojo”, contó el conductor de LAM. “¿Y si había más gente vestida de rojo? Si no viste a las mamás del colegio, no sabes quién estaba dentro de mi casa”, retrucó la modelo, molesta.

Como cada uno seguía firme en su postura, el movilero decidió cambiar de tema y preguntar por su guerra mediática con Flavio Azzaro. “No tengo nada que decir”, fue la primera reacción de Pampita al escuchar el nombre del periodista. Sin embargo, minutos más tarde decidió hablar del polémico posteo que hizo respecto al canal de cable donde el periodista trabaja. “Justo el canal que me contrato para el Martin Fierro, que hace dos semanas me dio ese lugar. Son súper cariñosos y amorosos la gente de Crónica, pero bueno, cada canal sabrá su línea editorial, cómo se manejan, cómo hablan de las otras personas”, reflexionó.

“Si te llaman para conducir el Martín Fierro de Cable 2022 con Azzaro, ¿aceptas?”, disparó el cronista. “Yo soy una gran profesional y trabajo con todos. No tengo listas negras. La vida da muchas vueltas, te volvés a cruzar, somos todos los mismos. Los que estamos hace 20 años nos conocemos todos las caras, es así”, remató.

Tras volver al piso, Ángel De Brito hizo un comentario que volvió a confirmar su propia teoría. “Yo no firmé contrato y a mí no me blurearon, entonces es mentira lo que está diciendo Pampita. Se estaba haciendo la canchera con nuestro cronista en la nota, yo estaba escuchando mientras hablaba con Jimena [Barón] y Guillermina [Valdes], voy y cuando se lo dije se reía. Ella se lleva muy bien ahora con la China, de hecho la dejo entrar a su casa, al cumpleaños, pero por algo la tapa”, expresó dejando que cada uno saque sus propias conclusiones.