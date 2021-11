Pampita furiosa, Catherine Fulop en el centro de las críticas y el pase de facturas de Maju Lozano

Semana de disputas en la televisión. Flavio Azzaro esperó con el cuchillo entre los dientes la presencia de Roberto García Moritán en Polémica en el bar para sacarle un talonario de facturas. El diputado zafó como pudo, pero Pampita decidió meterse en la pelea de su marido y el insufrible ida y vuelta siguió varios días más innecesariamente. Las cocinas de MasterChef Celebrity tampoco las tuvieron todas consigo, con Catherine Fulop y Luisa Albinoni en pie de guerra por una receta de Doña Petrona.

Maju Lozano, después de recuperarse de una intervención quirúrgica de urgencia, utilizó la pantalla de Todas las tardes para increpar a las autoridades de elnueve por los dolores que le provoca el sillón roto que le ponen para sentarse. Peleas para todos los gustos rumbo a un fin de año que tiene de todo, menos paz y amor.

Todo mal

Pampita Ardohain salió en defensa de su marido, pero le terminó sumando más leña al fuego... ¿era necesario?

En la tele nadie se baña en agua bendita y muchas veces se fuerzan los temas más allá de cualquier límite. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha llegado tan lejos como las sucesión de comentarios desafortunados que involucraron a Flavio Azzaro, Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain.

El desastre comenzó en la mesa de Polémica en el bar, con el periodista deportivo chicaneando al flamante diputado. Sin reflejos televisivos por falta de costumbre, García Moritán quedó expuesto y enterrado en un barro mediático que no se vio venir. La cosa podría haber terminado ahí (y de hecho había terminado ahí), pero su esposa decidió cortar lanzas por él, se le borró esa sonrisa inalterable de la cara y le entró de lleno a Azzaro, tanto desde sus redes como en un móvil de Intrusos: “Cuando invitás a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto. Ni la producción ni el conductor tuvieron el respeto que merecía Roberto. No me sorprendió porque el panelista se maneja así”.

Sus posteos, sacando trapitos al sol del pasado del periodista y cuestionando que tenga su lugar en TV, despertaron otro arranque desubicado de Azzaro desde Crónica. Y la pregunta es: ¿qué necesidad de reflotar un tema que podría haber quedado en un exabrupto cruzado? Llama la atención que alguien que se forjó en los medios, no haya visto venir que estaba echando leña al fuego. ¡Y vaya si prendió!

Problemas de Catherine

Catherine Fulop vs Luisa Albinoni

Suba o baje el tiránico número de rating, MasterChef Celebrity 3 no se inmuta; en parte porque las emisiones se grabaron hace varios meses y en parte porque el formato está tan estipulado que no acepta demasiadas variantes. Sin embargo, esta semana se vivió un programa bien local, con homenaje a Doña Petrona. A priori uno supondría que fue una noche de pura emoción, pero no porque Catherine Fulop y Luisa Albinoni casi se revolean los platos por la cabeza. El desafío era tomar los roles de la ecónoma (Catherine) y su ayudante Juanita (Luisa). “Me va a tener zumbando”, se atajó la actriz antes de empezar y tuvo razón. Entre Fulop que no sabía qué hacer y Albinoni que hacía lo que podía (y quería) estuvieron más tiempo discutiendo que cocinando.

Sobre el final quisieron resolver las diferencias con humor, pero por ahí dicen que todo chiste tiene algo de verdad, y Catherine quedó en la mira de su compañera. Como se veía venir, el plato fue fallido, y el jurado fue lapidario: “Doña Petrona les habría pegado una patada a las dos”, resumió Germán Martitegui. Ambas participantes con riesgo de quedar afuera y, en caso de quedarse, continuar con una rivalidad que ya comienza a vislumbrarse.

Todo tiene un límite

Maju Lozano se cansó de esperar una respuesta de las autoridades de elnueve

Venía cruzada con el canal desde hacía rato . Y es que, por más que tarde a tarde Maju Lozano deja todo para imprimirle una cuota de alegría y buena onda a su programa vespertino, a esta altura del partido le podría cambiar el nombre de Todas las tardes a Todo tiene un límite.

Hace un par de semanas, la conductora se quejó de innumerables problemas técnicos que complicaron la emisión con un dejo de ironía, a diferencia de esta semana que a punto de terminar decidió hablar muy en serio: “Hace 60 días que estoy pidiendo un sillón para poder trabajar como corresponde, por pedido de mi médico. Y realmente estoy muy apenada porque todavía estoy esperando una respuesta. Yo realmente he venido a trabajar en condiciones infrahumanas. Hace cuatro años que estoy sentada en un sillón roto, cosa que me chupa tres reverendos h..., pero realmente en este momento lo necesitaba, y por eso incluso hasta me ofrecía a pagar uno o traer uno de mi casa porque necesito estar cómoda para trabajar, porque no solo trabajo con mi entrega, mi alma y mi corazón, porque amo profundamente este programa, sino que también trabajo con el cuerpo”. Luego, desde el canal explicaron que se habían demorado las compras, pero... ¿cuatro años? Menos mal que era un sillón, porque si lo que se rompía era una cámara elnueve vuelve a la imagen blanco y negro.