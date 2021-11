La China Suárez fue “borrada” en el reality de Pampita Ardohain: por qué cubrieron su rostro

En un flamante episodio de Siendo Pampita, el reality de Carolina “Pampita” Ardohain de Paramount+, se pudo ver una secuencia que llamó la atención y que despertó diversos rumores: la China Suárez fue blureada de un momento de festejo que registró la cámara. ¿Venganza de Pampita o decisión de la actriz?

El programa de eltrece Los ángeles de la mañana emitió dicha secuencia, con un anticipo de su conductor, Ángel de Brito. “¿Ustedes se las imaginan en la misma habitación a Pampita y a la China Suárez en un cumpleaños?”, deslizó el periodista en una charla con sus panelistas.

“Fue hace muy poco, estaban en la casa de Pampita, en el cumpleaños sorpresa de uno de los hijos”, reveló luego el conductor. En ese momento, mostraron lo que salió al aire en el ciclo que cuenta la vida de la modelo con su actual marido, Roberto García Moritán, y la previa al nacimiento de la hija de ambos, Ana.

En las imágenes se ve a la modelo ingresando a uno de los ambientes de su casa con su hijo vendado, seguida por Moritán, y de fondo, con un blazer rojo, el teléfono en la mano y su hija Magnolia en brazos, se la ve a la China, aunque con el rostro blureado. “Ahí está el fantasma de la China”, disparó De Brito. “Le taparon la carita”, añadió.

Según pudo saber LA NACION, el motivo detrás de esa decisión es puramente contractual. Suárez no cedió los derechos de su imagen a la plataforma (la actriz protagoniza una de las grandes apuestas de otro servicio de streaming, Star+, la comedia Terapia alternativa), razón por la cual su rostro no se podrá mostrar en el reality de Pampita. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, así como Vicuña permitió que los hijos que tuvo con Ardohain (Beltrán, Benicio y Bautista) sean filmados en el reality, no sucedió lo mismo con Suárez, lo cual explica que el rostro de la pequeña Magnolia tampoco haya sido mostrado en el programa.

La primera entrevista que brindó Suárez tras el “Wandagate”

China Suárez habló desde Jujuy, tras el conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien cuando regresó de Madrid decidió no hablar con la prensa, esta semana Suárez rompió el silencio luego de la explosión del caso donde fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, pidió que no se le hagan preguntas vinculadas al escándalo cuando arribó al Norte argentino para continuar con la filmación de la película que protagoniza con Alvaro Morte, “El profesor” de la serie La casa de papel.

“Hubo algunas condiciones. Cuando empezamos nuestro recorrido por la Quebrada, fuimos a Humahuaca, porque sabíamos que se estaba llevando a cabo el rodaje de esta película, Objetos, que se va a transmitir por Netflix. Nosotros estuvimos recorriendo toda la Quebrada en busca de la ‘China’ Suárez”, reveló el periodista Cristian Mamani, del medio local Somos Jujuy, en diálogo con el programa de espectáculos de América, Intrusos.

Por otro lado, el cronista habló sobre la filmación. “Está todo medio en secreto, no quieren difundir lo que se está haciendo. Pudimos llegar primero hasta Humahuaca; ahí lo vimos primero al ‘Profe’. No nos dio notas, únicamente nos saludó. Nos dijo que tenía un acuerdo de confidencialidad”, explicó.

Las estrictas condiciones de la "China" Suárez para su última entrevista

Al mismo tiempo, Mamani contó que fueron a la plaza del valle andino para hablar con la China: “Nos fuimos para ahí, averiguamos, nos dijeron que estaba en un restaurante almorzando. La vimos ahí y nos acercamos con mi camarógrafo. Le pregunto: ‘María Eugenia, ¿te puedo hacer una nota?’. Me dice: ‘Estoy comiendo, esperame unos minutos, termino de comer y después, si querés, hablamos’”, relató el periodista.

Efectivamente, al poco tiempo Suárez se acercó a Mamani y le explicitó sus condiciones para dar la entrevista. “Me dijo: ‘Bueno, ahora sí querés, hacemos la nota, pero eso sí: no me preguntes de mi vida privada, de mi vida privada no voy a hablar. Tampoco voy a hablar de la película. Lo único que te puedo comentar es mi estadía en Jujuy, cómo la estoy pasando y un par de cosas más”, le aclaró la actriz, quien en la nota se explaya sobre la belleza de las locaciones.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la China confesó que su estadía en el norte le trajo recuerdos de su niñez ya que su padre era salteño: “Jujuy y alguna fibra que tocó en mí. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa. Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz”, escribió en las redes.

El mano a mano de la China con Alejandro Fantino

Por qué la China Suárez estuvo en la casa de Alejandro Fantino

Por otro lado, en el marco de una serie de entrevistas a figuras de Star+, Suárez ya grabó una charla íntima, en su caso, con el conductor Alejandro Fantino. “Se emitirá muy pronto”, pudo saber LA NACION. La actriz había sido vista ingresando a la casa del periodista en Nordelta.

“Ella llegó al barrio privado y sorprendió a todos. No pasa nada entre ellos, por favor”, advirtió la periodista Pía Shaw, para luego detallar: “Es un tema de trabajo. Se siguen en redes, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista”, contó en el programa El espectador de CNN Radio, y luego en el ciclo de espectáculos Los ángeles de la mañana. “Suárez está grabando algo para la plataforma. Está trabajando acerca de eso, por eso el encuentro con Alejandro Fantino”, finalizó Shaw al dar la información.