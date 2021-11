Pampita Ardohain defendió a Roberto García Moritán, tildó a Mariano Iúdica de “irrespetuoso” y lanzó una chicana contra Flavio Azzaro

Unas horas después de resultar electo, el flamante legislador porteño Roberto García Moritán visitó el estudio de Polémica en el Bar. Fiel al nombre del programa en el que es panelista, Flavio Azzaro buscó la reacción del empresario desde que empezó el programa, refiriéndose a él como “marido de Pampita”. Más tarde le gritó que era un desastre como economista y lo mandó a jugar al fútbol con Benjamín Vicuña.

Consultada por el desagradable episodio, Pampita Ardohain culpó a la producción y a Mariano Iúdica, el conductor del ciclo, de faltarle el respeto a su pareja. “ A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto de parte de la producción como del conductor tiene que haber cierto respeto por el invitado . Me pareció, más allá de los comentarios de él [Azzaro], que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Rober”, analizó cuando un móvil de Intrusos la abordó para saber cómo había vivido el episodio. “Si invitás a alguien es para que lo pase bien, para que tenga un espacio”, completó.

“En un momento Mariano Iúdica trató de poner paños fríos a esa discusión”, repasó el cronista. Sin embargo, Pampita negó esa afirmación con un claro gesto y explicó: “Yo no lo vi así. Me parece que tanto la producción como el conductor tienen que respetar a alguien que invitan, que va de la mejor manera a sentarse y a pasar un momento agradable”.

“ No me sorprendió porque es un estilo muy personal que tiene ese panelista ”, dijo luego consultada por el accionar de Azzaro. En ese momento, el cronista de Intrusos le recordó una de las frases que el participante de Polémica en el Bar disparó contra su marido: “El día que te deje Pampita te vas a tener que poner un maxikiosco”. Con la calma que la caracteriza, la modelo siguió con la defensa de García Moritán: “Eso habla de él, no habla de Rober, porque la verdad es que Rober está en el rubro gastronómico desde hace más de dos décadas, le ha dado trabajo a miles de personas en estos 20 años”, concluyó.

Por último, la modelo y conductora se refirió al título “el marido de Pampita”, forma que Azzaro usó para hablarle a Roberto durante su paso por Polémica en el Bar y mote que se hizo famoso desde que se casaron y el empresario gastronómico se lanzó a la política. “Eso a él le da mucho orgullo. No lo vive como un agravio o un insulto”, explicó, y luego agregó: “ Nunca se ofendió por eso. Al contrario. Sabe que soy querida, lo vive conmigo en el día a día, como recibimos afecto constantemente. No es algo de lo que reniegue. Para nada ”.

Si bien García Moritán se mostró bien dispuesto y no levantó la voz en ningún momento, la discusión con Azzaro fue subiendo de tono con el correr de los minutos. “Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica, porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió o no pidió la deuda”, arrancó el periodista deportivo. “Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter en notas fueron las veces que me puteas, y ahora veo que te viniste preparado”, le respondió Moritán.

"Azzaro":

Por su cruce con Roberto García Moritán en #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/pbmEJBylT4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2021

“¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol! ¡Vergüenza te tiene que dar! ¡Si no sabía que venías! ¿Qué te pensás, que sabíamos que venías vos? ¡No te conoce nadie, mostro! ¡Sos el marido de Pampita! ¡Nada más! ¡El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco!”, respondió Azzaro algo afectado cuando Moritán le dijo que necesitaba hablar de él y de su familia para aparecer en los medios. La última palabra quedó en manos del invitado, quien con tranquilidad reflexionó: “ Sos un maleducado, pero me llena de orgullo, olvídate. Lo sos por tu forma de hablar, por tu forma de pensar. Sos una persona que está poco educada, muy poco educada, pero mal no te va, dentro de todo. Por tu capacidad no te va mal ”.

La chicana en las redes

La respuesta de Pampita al mal momento que pasó su marido en Polémica en el Bar no se limitó a la nota que ofreció a Intrusos. Casi en simultáneo, mientras en televisión disparaba contra Iudica y la producción, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más seis millones y medio de seguidores, se hacía cargo de Azzaro.

No necesitó mucho la modelo para contraatacar: eligió compartir en una story la imagen de una nota que le hicieron hace algunos años en una revista del espectáculo a Valeria de Genaro, expareja del panelista. “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”, reza el título de la entrevista. Escueta, Pampita completó el posteo con un emoji y arrobó al periodista.