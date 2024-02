escuchar

Tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la actriz y cantante Lali Espósito durante una entrevista brindada a LN+, actores, músicos y cantantes salieron a respaldar a la exprotagonista de Rincón de luz, Casi Ángeles y Esperanza Mía. La Asociación Argentina de Actores y Actrices y el colectivo Actrices Argentinas compartieron en sus redes sociales mensajes de apoyo y llamados a la reflexión, pero también lo hicieron de manera particular artistas como Julieta Díaz, Leonardo Sbaraglia, Celeste Cid, Ángela Torres, Ricardo Mollo, Dolores Fonzi, Benjamín Rojas, Gimena Accardi, Thelma Fardin y Emmanuel Horvilleur.

En su cuenta de Twitter, la Asociación Argentina de Actores expresó: “Con insólito ensañamiento, el Sr. Presidente de la Nación agrede verbalmente a nuestra compañera afiliada Lali Espósito. La violencia que generan sus infundadas y socarronas acusaciones públicas cuando se refiere a ella es impropia de quien debería dar el ejemplo , respaldando las disidencias y la condición de género, fomentando la sana convivencia entre ciudadanos, y no incentivando un odio peligroso de imprevisibles consecuencias”.

Agresiones a nuestra compañera Lali Espósito. No aceptar las disidencias, una actitud gubernamental peligrosa. @lalioficial https://t.co/lMHmNgES01 pic.twitter.com/INp6w39h0Y — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) February 15, 2024

Y agregó: “Como Presidente, deber recapacitar y desistir de lo que se está transformando en persecución política . La triste experiencia vivida por actores y actrices en un pasado no tan lejano, nos advierte que tomar este camino es de difícil retorno y puede producir un daño irreparable. Después de tanta lucha en defensa de la democracia, ningún o ninguna artista merecemos destrato alguno”.

El colectivo de Actrices Argentina, en tanto, indicó: “Manifestamos el apoyo a nuestra compañera ante el hostigamiento constante de parte del Presidente. Estos ataques -un claro ejemplo de violencia institucional- hacia personalidades de la cultura y referentes sociales pretenden silenciar las voces que se abren paso contra la misoginia, el hambre y el ajuste. ¡No nos van a callar!”. El texto fue acompañado por los hashtags #sitocanaunanostocanatodas y #todasconlali.

Julieta Díaz, a su vez, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que, hablándole directamente a la cámara, reflexiona: “Lo que están haciendo con Lali Espósito en este momento se llama violencia mediática. Bullying institucional. Es totalmente incorrecto. Ella es una trabajadora de la cultura, y el Estado cuando contrata a un arquitecto, a un mozo a un artista o a quien sea, tiene que pagar, como a cualquier persona, porque los trabahajores de la cultura somos eso, trabajadores . Basta de violencia mediática contra Lali Espósito. Lali somos todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura”.

El líder de Divididos, Ricardo Mollo también se refirió al tema en sus redes sociales. “El único ‘poder’ que tienen los artistas es ‘poder’ alegrar a quienes disfrutan de ese arte”, escribió, sobre una fotografía de Lali Espósito cantando el Himno Nacional en el último Mundial de Fútbol. Y agregó: “ No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país ”.

Ricardo Mollo

Thelma Fardin también le dedicó un largo mensaje a su colega. “Sí, basta, hay un hartazgo. Con ella porque ella está ahí, y les enseña a las pibas que pueden ser mujeres poderosas. El asunto es como nos cambian el encuadre, una y otra vez discutimos lo que quiere la ultraderecha. Sabemos del hambre, ayudamos mano a mano a mujeres en esa situación, el Estado garantiza que eso se perpetúe, no es la herencia, son sus propias políticas económicas. Es su violencia institucional, la que ejercen contra Lali y contra todo un pueblo, que claro; está enojado y les señalan e inventan enemigos para distraernos . Lo que no ven es que su obsesión la empodera”.

Y culminó: “Cómo jamás este tipo estuvo en la pobreza (a todos los que vengan a decirme que yo tampoco les aviso que sí) no pueden imaginar que los pobres también quieran arte, soñar con ser cantantes, con que un tema suyo la pegue. Lali enseña eso, y eso viniendo de una piba joven les molesta”.

Benjamín Rojas compartió un mensaje del empresario Daniel Grinbank dedicado al presidente, a propósito de sus declaraciones sobre la protagonista de Sky Rojo que expresa: “Señor Presidente, le aseguro que su gobierno es el que más plata le va a dar a Lali. La cantidad de propuestas millonarias de las distintas plataformas para hacer un documental sobre su incesante percusión a ella, plus agregar perfiles relevantes de su personalidad (Conan va tener su momento) y el extraordinario casting de personajes bizarros que lo acompañan en la gestión garantizan una ficción extraordinaria. La única cagada es que usted está escribiendo este guion que es un verdadero drama”. Junto al texto, Rojas agregó: “ Tenías razón, Lali. Qué miedo. Qué triste ”, en alusión al primer mensaje de la artista que despertó la furia de Milei en agosto, tras resultar ganador en las PASO.

Gimena Accardi, amiga de Espósito desde la época de Casi Ángeles, le dedicó un mensaje más personal: “Hola, Lali. Te quiero mucho”, junto a un corazón.

hola @lalioficial te quiero mucho 💘 — Gimena con G (@gimeaccardi) February 15, 2024

En su cuenta de Instagram, Katja Alemann compartió una foto de ella misma en los años ochenta e indicó: “Voy a aprovechar esta foto que me compartieron, sin foto mía en esta red pasan de largo, del lanzamiento de la novena edición de mi libro Erótica Mente, estando en la cumbre de la fama, para decir que me parece muy peligroso y totalmente fuera de lugar que un Presidente insulte y difame a una artista, muy querida por su público, le cambie el nombre denigrándola, azuce al odio . Ya tenemos experiencia de los extremos violentos a los que pueden llegar los ignorantes adiestrados, que casi logran matar a la expresidenta, justamente por la propaganda de odio que instalaron los Medios durante años”.

“Me da vergüenza tener un presidente así. Creo que no hay que dejarlo pasar y merece una puesta de límites de la Justicia, que parece hacerse la tonta, como el Papa, que pone la otra mejilla. No está bien que legitimemos estas conductas como sociedad. El silencio nos hace cómplices. No alcanza con las disculpas. Tiene que haber consecuencias. Qué le pongan un bozal verbal. No puede gobernar a los insultos. Esta persona no está preparada para el cargo que ocupa”, continuó.

Y finalizó: “Yo, en el lugar de la artista, le hago juicio por difamación, mal uso de mi nombre y honor, maltrato y daño a la privacidad. Cuánto gano no le compete a nadie. Menos si es un dato traído de los pelos, que no sabemos si es verdad. Un Presidente no puede decir estas cosas, porque representa el Estado y como tal, al pueblo argentino. Es absolutamente inadmisible. Espero se genere el suficiente revuelo como para que la Justicia actúe, de una vez y para todos los casos, ya que el insulto y el odio parece ser una modalidad reiterada para atacar a sus adversarios políticos”.

Celeste Cid subió a sus historias de Instargam una fotografía junto a Espsósito y la definió como: “ Generosa, valiente y siempre conectada ”.

Celeste Cid

Noemí Frenkel, en tanto, compartió una vieja imagen de ella junto a su colega, y escribió: “Como aquel 11 de diciembre de 2018, a tu lado Lali, para alzar nuestras voces. ¡No nos distraemos del hambre, el ajuste, la violencia institucional, la demencia! ¿Quiénes son? Los que pusieron la bandera de remate y quieren bajar el pulgar para linchar toda resistencia, cual Nerón en el Coliseo”.

María Carámbula también eligió compartir imágenes junto a Lali, y las acompañó con un simple y contundente mensaje.

La cantante y percusionista Andrea Álvarez le dedicó a las declaraciones del Presidente varios mensajes en su cuenta de Twitter y mostró su solidaridad para con su colega en varios de ellos.

Al final nos van a volver fans de Lali a todos. — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) February 15, 2024

Que duerman bien y sueñen con lo que deseamos casi todos pic.twitter.com/BBTi2VV5P8 — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) February 15, 2024

Candela Vetrano, amiga de Espósito desde la infancia, cuando coincidieron en Rincón de Luz, decidió mostrarle su cariño y apoyo compartiendo un clip en el que se las ve abrazándose, en el backstage de uno de los recitales de la cantante.

Candela Vetrano

Dolores Fonzi le dedicó a su colega dos historias. En la primera se las ve a las dos en la Plaza de los Dos Congresos durante el debate parlamentario por la ley del aborto, y la acompañó de un fuerte mensaje: “Que sepa el idiota que nos preside que con Lali no se mete porque se mete con todas”. En el segundo, compartió el posteo de Actrices Argentinas.

