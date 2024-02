escuchar

Intelectuales, escritores y periodistas reaccionaron en las últimas horas en las redes sociales ante las declaraciones del Presidente anoche en LN+, de regreso de una “gira espiritual” por Israel y el Vaticano. En la entrevista con los periodistas Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebuck, Javier Milei rebautizó a la actriz y cantante Lali Espósito como “Lali Depósito”, retomando el mote con el que simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) se refieren a la artista en redes sociales. “Por ejemplo, Lali Depósito, cobró de la del Estado -dijo el primer mandatario-. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. La pregunta es si estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco”. La declaración se dio en el marco de una crítica al financiamiento oficial de festivales y espectáculos musicales.

Además, en su cuenta de X el Presidente reposteó caricaturas hechas con inteligencia artificial que muestran a la cantante mientras huye con bolsas de dinero, perseguida por niños desnutridos y observada por adultos de mirada perdida que recogen los dólares que se le caen del bolso. También insinuó que Espósito, a quien llamó “la gran cantante” entre comillas, hacía playback en sus shows. No es la primera vez que un presidente argentino arremete contra ciudadanos con nombre, apellido e incluso apodos, como el “abuelito amarrete” mencionado por Cristina Kirchner en un discurso de 2012.

Encima me dicen que "la gran artista" no canta sino que hace play back.. — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2024

En la presentación en Cosquín Rock este sábado, la cantante había dicho al público: “Esto que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás”. A continuación, dedicó su canción “¿Quiénes son?” a los “antipatria”.

🗣️ “Lali ‘Depósito' cobró de varios Gobiernos”



Javier Milei aseguró que la cantante recaudó miles de dólares del Estado, apuntó contra los gobernadores y les pidió que “bajen los recitales”.



🔹 En LN+ con @majulluis, @prossioficial y @trebuquero. pic.twitter.com/GsjP4cFqaY — La Nación Más (@lanacionmas) February 15, 2024

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, fue uno de los que reaccionó y escribió en su cuenta de X: “Los artistas como @lalioficial y como cualquier ciudadano tienen derecho a pensar y decir lo que quieran. El presidente, en cambio, debería respetar el disenso, abandonar el autoritarismo y dejar de hacer el ridículo diariamente frente a quienes no piensan como él”.

Los artistas como @lalioficial y como cualquier ciudadano, tienen derecho a pensar y decir lo que quieran. El presidente, en cambio, debería respetar el disenso, abandonar el autoritarismo y dejar de hacer el ridículo diariamente frente a quienes no piensan como él. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) February 15, 2024

La escritora Claudia Piñeiro reflexionó: “El fascismo en el siglo XXI y ante nuestros ojos”. Su colega, Guillermo Martínez, también se hizo eco del desafortunado episodio: “Infame y con una intención muy clara: acallar la voz pública de los artistas. Parece que el ‘respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo’ venía en el mismo paquete que ‘el ajuste lo va a pagar la casta’. Lo único que avanza en la Argentina es el fascismo”. “Que un presidente persiga a una artista es un delirio. Está mal. Déjenla en paz”, sostuvo la escritora Gabriela Cabezón Cámara.

El fascismo en el siglo XXI y ante nuestros ojos. https://t.co/BLcuiF8z9r — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) February 15, 2024

Desde España, el escritor y periodista Martín Caparrós reposteó la opinión de Milei con un comentario burlón: “Esto es ser un verdadero líder, un presidente ejemplar: estar en todo, ocuparse de lo que realmente preocupa al pueblo argentino. Todos contra el playback, carajo!”. “La fijación que tiene este tipo con Lali da miedo”, posteó la escritora y psicoanalista Alexandra Kohan.

Esto es ser un verdadero líder, un presidente ejemplar: estar en todo, ocuparse de lo que realmente preocupa al pueblo argentino. Todos contra el playback, carajo! https://t.co/uO0xX6HXTr — Martín Caparrós (@martin_caparros) February 15, 2024

El “primer biógrafo” del Presidente, el periodista Juan Luis González, autor de El Loco, ironizó sobre los comentarios de Milei en X: “Encima me dicen que ‘el gran economista’ no escribe sino que hace plagios”. Su colega, el periodista Federico Fahsbender, escribió: “¿Entienden que Lali Espósito es la Joe Strummer de nuestro tiempo? ¡Diez años de inflar a raperos fantasmas que hoy se comen los mocos con la cana y los políticos y a Milei le hace frente la piba de Casi Ángeles!”.

El Presidente no se detendrá hasta no garantizar que Lali tenga los niveles de convocatoria, recaudación e impacto global de Taylor Swift. — Rebord (@tomasrebord) February 15, 2024

El filósofo y periodista Tomás Balmaceda comparó la actitud de Milei con las de los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro: “La obsesión de Trump con Taylor Swift, los ataques se Bolsonaro a Pabllo Vittar y la ignorante campaña contra Lali Espósito dejan en claro que los enemigos son las mujeres y las disidencias”. Y el filósofo Luis Diego Fernández apoyó a la artista: “Siempre estuve contra la violencia del Estado hacia ciudadanos. Aguante Lali”.

La obsesión de Trump con Taylor Swift, los ataques se Bolsonaro a Pabllo Vittar y la ignorante campaña contra Lali Espósito dejan en claro que los enemigos son las mujeres y las disidencias. — Tomás Balmaceda (@capitanintriga) February 15, 2024

Ernesto Tenembaum tomó posición y fue directo: “Team Lali”. El periodista y crítico de cine Diego Battle, en cambio, se explayó: “Que el aparato de propaganda de la ultraderecha (y el propio Milei) ataque a una artista y feminista como Lali no me extraña (igual es vergonzoso). Lo que sí indigna es la hipocresía y doble moral de quienes cuestionaban 678 durante el kirchnerismo y hoy callan o incluso celebran”. La periodista y politóloga Mercedes Funes escribió: “Qué plot twist hermoso q la mayor oposición de este señor seamos los feminismos y las laliters”. Semanas atrás, la periodista y escritora Luciana Peker había advertido en un artículo en el diario inglés The Guardian que los derechos de las mujeres “estaban desapareciendo” de la Argentina.

Encima me dicen que "el gran economista" no escribe sino que hace plagios 🤪 https://t.co/NVTkVNhZtY — Juan Luis González 🐜🍕 (@juanelegonzalez) February 15, 2024

Las reacciones siguen sumándose también por el lado de la política. Se expidió sobre el asunto el abogado Carlos Maslatón: “Transmito mi apoyo total a Lali Espósito frente a esta difamación sin razón alguna por parte del gobierno de Milei, envidioso, impotente, que no tolera a una artista independiente que se manifiesta con libertad. Milei actúa como estatista y totalitario. Milei es antiliberal”.

Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo.

Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico.

No es por ahí. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) February 15, 2024

Incluso la diputada Carolina Píparo, excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por LLA, defendió a Espósito en su cuenta de X: “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”.

La ley de violencia digital (27.736, también conocida como “ley Olimpia”), sancionada en octubre de 2023, incorpora como una modalidad de violencia de género la violencia contra mujeres en entornos digitales. La ley define como violencia digital o telemática “toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

La norma prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, como ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.