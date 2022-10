Tras las acusaciones de abuso. Fabián Gianola rompe el silencio: “Yo soy un caballero, nunca toqué a nadie mal ni se me fue la mano”

Alejado de los medios, mientras espera la resolución de la Justicia, el actor habla por primera vez sobre las denuncias de abuso sexual en su contra y asegura que es víctima de una extorsión

Hace casi un año que no sale en los medios. Su última aparición fue a mediados de diciembre de 2021, en redes sociales, con un video que hizo por pedido de sus abogados. Ahí negó su responsabilidad e intentó, en poco más de dos minutos, argumentar sobre las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra. Habló de “extorsión”, un término que durante la entrevista repetirá más de una vez. Luego, desapareció.

El 3 de junio de 2019, Fabián Gianola (59) fue acusado ante la Justicia por la actriz Fernanda Meneses de abuso sexual y violación. Un mes después, se sumó la denuncia de la locutora Marcela Viviana Aguirre, por abuso. Luego de dos años y medio de investigación, en la indagatoria, Gianola presentó un escrito negando los siete hechos que le imputaron. El 23 de diciembre de 2021, una semana después del video que publicó el actor, la jueza Gómez Maiorano decretó la falta de mérito. En marzo de este año, la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -integrada por Mariano Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich- confirmó la falta de mérito respecto de Meneses pero revocó la falta de mérito en la causa de Aguirre, que aún sigue su curso.

Al mismo tiempo que tramitaba la causa judicial, empezaron a aparecer en televisión distintas actrices para hablar sobre la conducta de Gianola en el trabajo. Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Sabrina Artaza, Fabiola Yañez (hoy Primera Dama) Celina Rucci, Luciana Salazar y Griselda Sánchez describieron “situaciones incómodas”, “toqueteos”, “demostraciones de afecto desubicadas” y lo acusaron de tener “graves problemas con las mujeres”. También se sumaron a las denuncias la empleada doméstica de un vecino en el country San Jorge, una masajista de Chubut y la actriz Mabel Gagino.

En el jardín de su casa, en un country de zona Norte, se realizó la entrevista Rodrigo Nespolo - LA NACION

Gianola, que recibe a LA NACION en su casa, en un barrio privado del norte del Gran Buenos Aires, parece tener respuesta para todo. En su hipótesis (de la que dice no tener dudas) es víctima de un grupo de extorsionadores que ya habría sobornado a otros personajes de la farándula. A continuación, en la entrevista, que pide también grabar con su teléfono, expone su versión de los hechos. Sus respuestas reflejan “su verdad”, que hoy está siendo evaluada por la Justicia.

Está presente en la casa, pero no en la mesa donde sucede la entrevista, su novia, Florencia, una joven de 24 años instructora de zumba que estudia para ser asesora de seguros.

-Fabián, ¿por qué recién ahora decidís hablar?

-Hace un año que estoy sin trabajo y necesito hacer temporada este verano de teatro. Necesito hacer esta nota para demostrar mi inocencia y poder trabajar. La instrucción ya terminó. Pasaron los testigos, las pericias psicológicas... ya está todo. Sólo falta el fallo de la Justicia que espero lo resuelva antes de fin de año.

-Decís que “necesitas demostrar” tu inocencia. ¿Sentís que la sociedad te condenó?

-No, no. Pero sí siento que a los dueños de los teatros, productores, compañeros de trabajo los pongo en un compromiso. Estoy en una situación en la que tengo que mirar los perjuicios que pueden tener otras personas, no solo yo.

El inicio: “Teníamos una relación de trabajo”

-Hablemos de las acusaciones, ¿cómo empezó todo?

-Empezó con una admiradora obsesiva e invasiva hace más de treinta años. Fernanda Meneses me seguía a todos lados, a la puerta del teatro y de los canales de televisión. A veces ella estaba esperándome en el camarín. Yo le preguntaba cómo había entrado y siempre me decía que conocía a alguien que la había dejado pasar. Yo me pasaba la vida poniéndole freno. Un día apareció con una hija que tenía problemas de salud. Me decía que no tenía plata para pagar la prepaga y que su hija necesitaba atención.

-¿Cómo se pasa de eso, que por lo que contás se parece a la actitud de una fan, a una acusación de abuso y violación?

-Yo desconozco cómo trabajó su cabeza, pero sé que ella tiene problemas psiquiátricos y de adicciones. Esto lo sé por sus exmaridos y familia.

-Debió existir algún detonante, algo que cambiara esa relación de seguidora que contabas al principio.

-Cuando, a comienzos del 2016, me ofrecieron participar en el programa “Hoy ganas vos”, ella estaba muy mal por el tema de su hija y le propuse que escribiera un sketch para el programa porque ella escribía bastante bien. Yo sabía que ella hacía trabajos de stand up porque me los enviaba por whatsapp. Así comenzó a trabajar, desde junio de 2016 hasta septiembre 2017. Teníamos una relación de trabajo. Yo la veía una vez cada quince días, una hora y media, cuando hacíamos el sketch. Cuando levantaron el ciclo -a los sketch los cortaron un mes antes porque tenían varios grabados- ella empieza a escribirme por whatsapp que la habían echado. “¡Me echaron!” “¡Me echaron!”, me decía. Es entonces cuando Meneses me empieza a decir que yo la tenía que indemnizar.

-¿Cuánto dinero reclamaba?

-No me ponía cuánto, solo me enviaba una captura de pantalla de su cuenta bancaria y me decía: “Quiero una buena cifra, no me quiero enojar”. En enero de 2018 comienza a enviarme mensajes cada vez más violentos, diciéndome que me iba a hacer mier... en la televisión. ¿De qué manera? Iba a decir que teníamos una hija juntos y que yo no quería reconocerla, ni hacerme cargo.

-¿Qué contestabas?

-Yo a esa altura ya no contestaba nada más. Lo único que hice ahí fue decirle a mis hijos y a mi exesposa que me estaban amenazando y que la bloqueen.

-¿No se te ocurrió ir a la policía?

-Mi abogado me aconsejó para terminar el asunto enviarle una carta documento exigiéndole un ADN. Eso hice el 1 de marzo de 2018. Y ahí Meneses desapareció. Ocho meses después, en octubre, apareció en la televisión, en América, acusándome de abuso en el canal 9 mientras grabábamos los sketch. Lo que yo no sabía es que esto era el inicio de algo más grande, que se estaba gestando, preparándose. Finalmente en junio 2019 me denuncia ante la Justicia por abuso y violación por un episodio que supuestamente ocurrió en noviembre 2010, pero ella no recuerda exactamente qué día ni hora ni la dirección. Según ella, seis años antes de trabajar juntos yo la habría violado.

-¿Ustedes intimaron alguna vez?

-Nunca en mi vida.

-Sin embargo, ella contó detalles muy precisos de cómo habrían ocurrido los hechos. Que todo empezó con una especie de consuelo por su separación y terminó de la peor manera. Incluso hasta detalló la ropa que tenía puesta.

-(Interrumpe) ¿De qué separación? Yo ni sabía si estaba en pareja o separada. Yo no viví esa situación porque no sucedió. Y como no sucedió, ella puede decir cualquier cosa y yo qué puedo decir. Nada. Además, repito, no fija fecha ni horarios ni nada. Solo dijo que tenía una minifalda. Pero lo curioso, es que seis años después, me cuenta que tenía problemas con la hija y me pide trabajo. Y yo le conseguí laburo y ella estaba sumamente contenta y agradecida con eso... hasta lo ponía en su Instagram. Yo me comunico con la familia de ella, con sus tres exmaridos, porque ellos la pasaron muy mal con ella.

-De todas maneras, no podemos juzgar la moralidad de las personas que te denunciaron, pero sí podemos hablar sobre lo que te pasó a vos...

-Yo siento que ustedes no pueden hacer la nota realmente, porque hay cosas que ustedes no pueden decir... ¿Sabes qué siento? Siento que a mí me tienen que matar para que ustedes digan “Tenía razón”, porque yo siempre voy a ser un sospechoso. A pesar de un sobreseimiento.

-La realidad es que hoy sos un sospechoso porque estás investigado por la justicia.

-Pero yo les muestro todo lo que tengo...

Durante la entrevista Gianola exhibe varios videos y fotos de las redes sociales para acompañar sus dichos. También la captura de carta documento que habría enviado a Meneses exigiendo un ADN en 2018.

Fabián Gianola guarda en su celular y en una carpeta la documentación que confirmaría sus dichos Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Con 150.000 dólares te sacamos las nenas de la tele”

-¿Te acordás del día que salió la noticia en los medios?

-No lo podía creer. Me tomó de sorpresa por completo. Me empezaron a llamar los periodistas para preguntar y yo no tenía ni idea.

Gianola cuenta que antes que Meneses presentara la denuncia penal ocurrieron dos “extraños” episodios. “En esa época, estaba haciendo un programa de lunes a viernes, de 21 a 22 en Radio Colonia. Un día llegué a la radio y había un señor que estaba parado cerca de la puerta de entrada y me dijo: “Qué problema, ¿no? Con 150.000 dólares te sacamos a las nenas de la tele”.

-¿Y cómo reaccionaste?

-Le dije que iba a hablar con mi abogado y me respondió: “No, abogado no”. Y se fue. A los dos días, apareció otro tipo en la puerta y me dijo: “¿Y?”. Yo le respondí: “Hacé lo que quieras”. Y se terminó. Eso fue en junio, días después me denunció penalmente Meneses.

-Puede pasar que alguien invente un hecho, pero que después se sumen varias mujeres que coincidan o afirmen “a mí también me tocó” o “me quiso dar un beso en las comisuras de los labios”, es al menos sospechoso.

-Yo no voy a hablar de ninguna en particular, pero como esto es parte de una falsa denuncia, para mi modo de ver las cosas todas estas personas son sospechosas de ser partícipes necesarias de un cohecho. Habría que preguntarles a ellas cuál es su interés. Con algunas de las que salieron a hablar yo tenía una buena relación de trabajo. Hay gente que me sorprendió lo que hizo, me defraudó y me dolió el corazón.

-¿Cómo quién?

-No quiero nombrarla... pido por favor que no la nombren.

-Si es mentira lo que dijeron, cómo no agarraste el teléfono y las llamaste para saber, al menos, por qué lo hacían.

-Porque no tengo una relación tan cercana. Es una relación profesional. Además, no tengo sus teléfonos... ¿Qué les iba a decir. ¿Por qué haces esto? Y después te pasan el audio por televisión. Este año fui traicionado tantas veces... por periodistas y amigos a los que les mandás un audio tuyo de un momento de angustia y a los dos días está en la televisión.

-Con las actrices que salieron a hablar en tu contra, ¿tenías buena relación?

-Con todas.

-¿Creés que si la Justicia falla a tu favor muchas van a pedirte disculpas?

-No lo sé. Porque no dijeron nada, se cubrieron. Decían: “A mí no me tocó, pero....”. Yo las llamo las antidenuncias.

-¿Hubo colegas que te defendieron?

-Sí. Ana Acosta, Ana Martínez, Fátima Flores, Andrea del Boca, Emilia Mazer, Adriana Salgueiro, Ivo Cutzarida, Gerardo Romano, Diego Ramos... Algunos dijeron que nunca habían tenido un problema o que les sorprendía lo que decían. No hay que olvidarse que en estos casos, cuando alguien sale a apoyar después los atacan en las redes, por eso nadie quiere meterse. No es fácil.

-¿Creés que tienen miedo de apoyarte?

-Yo creo que sí. Que puede pasar eso. Es muy difícil defender a determinado tipo de personas que tienen denuncias por determinado tipo de delitos.

-En el último tiempo hubo varias denuncias judiciales contra actores, como Juan Darthés o Pablo Rago, con distintos finales.

-Sí. También hubo contra Miguel Ángel Cherutti, Cristian Urrizaga, Axel... con muchos no pasó nada. Algunos fueron solo denuncias mediáticas. La televisión es un gran llamador.

La segunda denuncia: Marcela Viviana Aguirre

-Además de Fernanda Meneses, también te denunció judicialmente por abuso Marcela Viviana Aguirre. ¿Cómo se conocieron?

-En febrero de 2019, en un evento solidario al que ella me invitó. Yo estaba armando el programa de radio y ella me dijo que vendía publicidad para canales y radio, y me pidió hacer micrófono porque estaba estudiando teatro y le gustaría hacer la experiencia. Yo le dije que se arme una columna de espectáculo. Como ella vivía en La Plata me dijo que podía venir una vez por semana. Vino solo tres veces a trabajar, después dijo que tenía la mamá enferma y no vino más.

-Ella dijo que abusaste de ella, que la manoseaste.

-Según ella, mientras estábamos al aire, yo le metí la mano así [hace un gesto con la mano], pero los asientos tienen apoyabrazos y hay un metro entre micrófono y micrófono por el acople... es prácticamente imposible hacerlo. Ella dice que se sintió al aire un “Ay” que no se escucha. El único testigo que tiene de que eso pasó es su novio, Agustín Villavicencio... de los demás, ninguno lo vio. Ni Gabriel Vélez Sánchez ni la periodista Verónica Morilla que estaban ahí.

-El novio de Aguirre declaró que vio cuando la tocaste. ¿Cómo reaccionó en ese momento, en el estudio?

-En la declaración dice que él se enfureció y que lo vio cuando pasó por detrás del operador y que la periodista no lo vio porque estaba leyendo. Es muy inconsistente esa declaración. Prácticamente está diciendo que yo esperé a que él estuviera delante mío para tocar a la novia. Además, el supuesto abuso habría ocurrido el 22 de mayo pero existen fotos posteriores donde estoy con Villavicencio y él no tiene cara de enfurecido, al contrario está chocho...

En el living de su casa, las fotos de sus padres: Norberto Isidro Gianola, más conocido como Beto Gianola, junto a la actriz Ana Maria Picchio y su madre María Ileana Rodrigo Nespolo - LA NACION

Las otras denuncias

La denuncia de Meneses y Aguirre tramitaron en la misma causa. “Después del 23 de diciembre del año pasado, cuando la jueza dicta la falta de mérito, comenzó la violencia mediática. No paraban, especialmente en un canal. Aparecían personas que hablaban mal de mi. Y ahí aparecen tres denuncias más”, dice.

-A principios de este año se sumó Julia Miño, una empleada doméstica del country San Jorge, que dijo en los medios que fue abusada y presentó su denuncia en la Justicia.

-Sí, es una causa que está en trámite en los juzgados de San Martín. Es una denuncia de media página sin pruebas y sin testigos. Ella dice que un lunes de enero de 2013 ella entraba a trabajar y yo estaba parado en la puerta de mi casa y que ella me dijo: “Que linda casa” y yo la invité a conocerla. Una vez adentro dice que la manoseé. Pero ese año yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata, en el Teatro Güemes y era mi familia la que estaba en Buenos Aires.

-También hubo una masajista de Chubut que habló de un abuso sexual.

-Eso no existe. Hablaron de una denuncia como si estuviera hecha y nunca se hizo.

-Hay una denuncia más, de Mabel Gagino..

-Sí, el caso de Gagino, una señora de 71, que dice que yo le mostré las partes [íntimas] en 1993, en un teatro en el que no trabajé nunca. Me sobreseyeron en 15 días. Era algo completamente inconsistente.

-También te denunció Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano 2007.

-Ella no pudo probar ni con un pago, ni con un contrato, ni con un video de youtube ni siquiera con una foto que trabajó en el programa “Bien tarde”. No lo pudo probar porque no trabajó. En el caso de Sánchez me sobreseyeron.

-Es sabido que los delitos de abuso son muy difíciles de probar: muchas veces termina siendo la palabra de uno contra la del otro. ¿Cómo pensás que se prueba que alguien abusó de otra persona?

-¿Y cómo lo puedo saber yo si nunca hice un episodio así? Si yo nunca toqué a una persona más que a mi mujer durante 30 años y ahora a mi novia. ¿Cómo lo puedo saber? Tengo 41 años de profesión y fui siempre un caballero, nunca tuve problemas con nadie. Todas las personas que aparecen son todas periféricas, que nunca trabajaron en televisión ni en teatro.

-Supongamos que ninguna de las acusaciones son ciertas, que las denuncias judiciales y mediáticas son falsas, ¿cómo se explica tu caso?

-Una extorsión de una banda.

-¿Y por qué a vos?

-Porque yo acababa de vender mi casa, me había separado. Como se la alquilaba a Vicuña y a la China Suarez fue muy notorio... Habrán pensado que estaba con plata y vieron la oportunidad... Pero esto es algo que yo supongo. Tengo que ser cuidadoso con lo que digo, pero la realidad es que la señora que me denuncia al principio [Meneses] primero me amenazó y extorsionó y como no logró obtener el dinero me denunció por abuso y yo pienso que ahí vieron el filón y juntaron a otras que me pudieran denunciar. Otra cosa que me llama la atención es que ellas, Meneses y Aguirre, decían que no se conocían, sin embargo existen fotos de las dos juntas ensayando teatro.

-¿Pensás que esto es solo por un interés económico? ¿Que te marcaron por haber vendido una casa?

-Totalmente. Yo no puedo hablar de algo que no está comprobado porque no me consta. Sí puedo hablar de la extorsión porque la viví en 2017. Son personas insolventes que tienen abogados carísimos.

-¿Y no pensaste recurrir a la justicia con toda esta información?

-Sí, claro, pero primero tengo que esperar el sobreseimiento.

“El principio de inocencia en mí no se aplicó”

-¿Te quedaron amigos en el medio?

-Si, un montón de amigos... Omar Calicchio, Martín O’Connor, Robertito Antier, Matías Alé, Alejandro Paker, Liza Spadone, Claribel Medina, Anita Martínez, Andrea Frigerio y alguna actriz no tan conocida como Gloria Fichera... Toda gente querida con la que me llevo muy bien y que saben quien soy.

En la cocina de su casa, la que comparte con su novia desde hace más de un año Rodrigo Nespolo - LA NACION

-A raíz de todo esto, ¿cambió mucho tu vida? ¿Cómo lo tomó tu familia?

-No. Los primeros meses de diciembre, enero y febrero estaba muy triste, no tenía ganas de hacer nada. Después me propuse salir a la calle y seguir mi vida normal. Aunque con Verónica nos separamos en el 2016, antes de que suceda todo esto, ella siempre me apoyó mucho. Mis hijos también. Desde el primer momento los tuve al tanto de todo lo que pasaba.

-Apenas estalló el tema saliste a hablar, pero después no volviste a aparecer en los medios. ¿Qué pasó?

-Eso fue una necesidad de mi abogado que en ese momento era el doctor Fioribello. Él me dijo que tenía que salir a hablar, que grabe algo. Yo estaba en una localidad de Santa Fe, contratado por una vinoteca para grabar un programa de la televisión local. Fioribello me dijo que me pusiera una camisa blanca y grabara algo. Y eso hice para cumplirle a mi abogado. De todas maneras, yo sabía que la repercusión iba a ser mala. En mí no se respetaron las garantías constitucionales. El derecho a la presunción de inocencia, que dice que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en mi caso no se aplicó.

-¿Pensás que cometiste algún error?

-No. Sé cómo me comporté siempre con las personas, con todo el mundo. Yo soy un caballero, nunca toqué a nadie mal, ni se me fue la mano con nadie. No le tiré tampoco un pico a nadie. Es todo mentira y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Los medios hacen lo políticamente correcto...

-¿Qué sería “lo políticamente correcto”?

-[No contesta]

-¿Por qué los medios podrían estar ensañados con vos?

-No me consta... no sé.

Fabian y Florencia se conocieron en junio 2021 mientras el actor estaba haciendo gira de teatro Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Qué es lo que más te duele de esta situación?

-Que se me haya ensuciado. A mí me abusaron. Me han violado... Porque sin un fallo de la Justicia, el colectivo de actrices pidió mi suspensión de actores y actores me suspendió “hasta que la situación se aclare”. Y tendría que ser al revés porque entonces la presunción de inocencia no existe. No se respetaron mis garantías constitucionales. Yo no estoy acá tratando de demostrar que estoy zafando de una denuncia penal, yo estoy demostrando una gravísima extorsión y con pruebas que todavía no puedo presentar en la Justicia porque como ellas hicieron las denuncias, ponen ellas los testigos. Tengo que esperar.

Fabian Gianola espera que antes de fin de año la justicia resuelva la causa en la que está procesado por abuso Rodrigo Nespolo - LA NACION