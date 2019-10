Mariana Nannis denunció a Luis Ventura por calumnias e injurias

La exbotinera lleva a la justicia a Luis Ventura por sus dichos Crédito: Instagram

Luego de que Luis Ventura tildara a Mariana Nannis de "loca" y la acusara de "comerle el bolsillo a Caniggia" y de ser "la culpable por la muerte de su madre", la exbotinera explotó y decidió llevarlo a la Justicia y denunciarlo por calumnias e injurias.

Esta mañana, su nuevo abogado Alejandro Cipolla (recordemos que el doctor Juan Manuel Dragani renunció hace unos días) estuvo como invitado en El show del espectáculo, el ciclo radial de Ulises Jaitt, y allí anunció la decisión. "Lo vamos a querellar penalmente por calumnias e injurias por esos dichos. Primero, le está imputando un delito que es la muerte de la madre y la está tratando de loca. Yo había escuchado lo de loca, pero ahora que escucho lo de la madre es muchísimo más grave", señaló el letrado.

El accionar judicial responde a las declaraciones que hace unos días Luis Ventura realizó en Tarde pero temprano, el ciclo que conducen Sol Pérez y Diego Ramos, por NetTV, donde responsabilizó a Nannis por la muerte de su madre, entre otras cosas.

"A Mariana siempre se le achaca esa responsabilidad porque todos suponían que era una figura muy fuerte en la pareja y lo manejaba (.) A ella mucho no le importaba que se la criticara por este tema, pero tuvo que contratar asistencia letrada por las acusaciones de los medios", declaró Cipolla al respecto.

Por último, acusó a Ventura de machista por sus dichos: "Es retrógrado el pensamiento de que ella no hacía goles cuando ella estaba cuidando a sus hijos mientras él trabajaba. Son muy machistas todos los comentarios que está realizando. No sé qué intereses quiere cuidar con esos dichos. Debe estar defendiendo a Caniggia, porque tiene información falsa sin chequear o por ser hombre".

La palabra de Luis Ventura

La palabra de Luis Ventura no tardó en llegar y esta tarde se defendió en Pamela a la tarde. "Eso dijo la cuñada. Fue tema de noticieros de la época. Habló muy mal de los argentinos, de su marido, donde contaba pestes de la intimidad de ellos", aclaró el periodista de espectáculos y agregó: "Quiere plata. Esta despechada".

Y para dejar en claro que no tiene ninguna relación con Claudio Paul, el panelista de Involucrados anunció un nuevo escándalo que va a explotar en torno al exfutbolista en unos días. "Se le viene otro escándalo a Caniggia. Algo que tiene que ver con su nuevo trabajo. Es una grabación donde Caniggia está hablando con alguien y dice un montón de cosas graves", relató en tono enigmático.

Frente a la intriga de los panelistas del ciclo de América que empezaron a hacer preguntas al respecto, Ventura no quiso dar demasiados detalles, aunque dio a entender que la charla sería sobre algunos negocios del deportista que no serían lícitos. "Quiero profundizar el material, no quiero tirarme a la pileta sin saber de qué se trata. Tengo que probar que sea su voz y que la información sea cierta (.) Claudio sabe de la existencia de este material pero no se comunicó conmigo", concluyó sin querer ahondar más en detalles.