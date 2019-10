Mariana Nannis acusó a su abogado Juan Manuel Dragani de complotar con Fernando Burlando Crédito: Instagram

8 de octubre de 2019 • 14:06

Este fin de semana Mariana Nannis abrió su cuenta de Instagram y volvió a disparar fuerte contra Claudio Paul Caniggia y su novia Sofía Bonelli. Acusaciones, pruebas y chats privados fueron publicados en la red social con el fin de asegurar que todos sus dichos son ciertos. Sin embargo, entre tantos posteos contra su ex, nos sorprendió uno en particular donde anunciaba que Juan Manuel Dragani no era más su abogado.

Este mediodía, el exletrado de Nannis estuvo en Intrusos y contó los verdaderos motivos de su renuncia: "No me gustaron las actitudes de Mariana en sus redes. Empezó a publicar una serie de cosas que van contra las acciones judiciales que venimos haciendo y fueron delineadas con mucho tiempo. Pierde seriedad el reclamo (.) Se apartó del camino que debíamos transitar", explicó Dragani al respecto.

"Habíamos podido avanzar con la cautelar y varias cuestiones. En su momento le aconsejé conciliar por lo que había y con el patrimonio oculto seguir por otra vía como veníamos haciendo. De hecho, la jueza pidió que no ventilemos ciertas cuestiones y yo estaba de acuerdo", continuó en relación a la denuncia. Y agregó: "Cuando no hay consenso entre mi persona y mi cliente prefiero dar un paso al costado".

Enseguida, el abogado se refirió a las sospechas de Nannis que hablan de un arreglo que tiene con Fernando Burlando , representante legal de Claudio Paul Caniggia. "Es real que hemos compartido días en Miami con nuestras familias. Tenemos una relación de amistad, eso no implica que yo defienda los intereses de mi cliente. Yo tengo mi estudio desde hace 30 años y él, el suyo. Sus declaraciones son infundadas", señaló.

Y con respecto a cómo tomó Nannis su decisión, aclaró: "Le expliqué cuál era el motivo de la renuncia. De hecho, yo le venía adelantando: 'no hagas esto, no hagas lo otro'. Me parece que las redes no son un buen lugar para ventilar las cuestiones judiciales. Venía bien encaminada pero estas actitudes ensucian su lucha", indicó una vez dejando en claro que no comparte su accionar.

Por último, y tras advertir que Mariana aún no tiene representante legal, le dejó un mensaje: "Los dos merecen ser felices y la confrontación no termina de cerrar el vinculo entre ellos (.) Le deseo la mejor de las suertes. Ojala que el nuevo colega pueda alcanzar los resultados que estábamos persiguiendo ", concluyó.