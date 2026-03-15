Ángel de Brito habló por primera vez de su vida personal en televisión: “Me hago el malo, soy pícaro”

Ángel de Brito es una de las personas más importantes del mundo del espectáculo argentino gracias a la relevancia que adquirió hace más de una década su programa LAM (América). Sin embargo, poco se conocía de la vida personal del periodista, por fuera de las noticias y los chimentos. Ahora, invitado a Secretos verdaderos, el ciclo de entrevistas de Luis Ventura, reveló facetas desconocidas de su vida más íntima, que sorprendieron a propios y extraños.

“Incisivo, puntilloso, con una autoexigencia que supera cualquier media conocida. Es uno de los mejores conductores de televisión de la última década. Todos los días ocupa el podio de los programas más vistos de América y maneja con un desenfado propio de un profesional seguro de lo que hace, la sinceridad, la frontalidad y hasta la crueldad de la noticia. Siempre con un toque de humor que suaviza el campo minado”, así lo presentaron en el programa.

El conductor dejó mucha tela para cortar con sus declaraciones (Foto: @americatv)

La primera pregunta de Ventura fue al hueso. “¿Sos malo o te haces, Ángel de Brito?“, lanzó el director técnico de Victoriano Arenas. ”Me hago, soy pícaro, soy busco el título". En ese sentido, explicó cómo se maneja a nivel profesional con las celebridades. “Con todas las cosas que sabemos. Nosotros que trabajamos hace mucho tiempo con famosos, sabes que no vas al hueso del todo, vas hasta ahí. Hay un montón de farándula que usamos para los programas y otra que no”, aseguró.

El periodista se abrió ante las preguntas de Luis Ventura

Cuando le preguntaron por su infancia, Ángel contó que siempre buscó llegar a donde está hoy. “Soñaba con la tele, con hacer televisión. Siempre me gustó la tele, siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con los medios. Obviamente leía mucho el diario los más populares, Clarín, La Nación. Siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con las noticias”, recordó.

En cuanto a su vida personal, habló de sus orígenes en el Conurbano. “Una familia tradicional de clase media, la familia que tenemos todos. Nací acá en Capital, después fuimos a vivir mucho tiempo a zona sur, que amo. Hice primaria, jardín primaria y secundaria en Temperley en la escuela número 36 de la primaria y en el Instituto Lomas, en la secundaria”, comentó y agregó que cuando empezó a trabajar en los medios se volvió a vivir al barrio porteño de Palermo .

Para hablar de su vida profesional, de Brito recordó que su primera trabajo fue en Radio 10 con Laura Ufal: “Era su programa”. “Me adapté al programa y el programa era de la industria, del teatro. Yo me voy ubicando donde el medio y donde el público te quiere ir viendo”, aseveró sobre cómo fue virando su carrera hacia los chimentos.

“Después trabajé con Viviana (Canosa), bueno, ahí estábamos enfrentados entre los programas y también se da una pica y yo no tenía ni problema con ustedes ni con Jorge (Rial), eran problema de ellos dos, básicamente”, recordó sobre la disputa de su programa Los Profesionales de siempre con Intrusos. “Después entré en el mundo Tinelli. Digo, uno se va adaptando y después pude hacer mi cuento”, agregó sobre su paso como jurado del Bailando por un sueño y su masividad como conductor de LAM.

Ángel de Brito habló de su vida personal en televisión

Ángel confesó que no tuvo las ganas de ser padre todavía. “Nunca quise ser papá. Me encantan los bebés, los chicos, pero que los críen otros. Nunca me surgió la necesidad de esa gente que se siente realizada si es mamá o papá”, aseveró. Luego, reveló que tiene dos ahijados pero que los mantiene lejos del ojo público. “Los mantengo al margen de todo. me propusieron varias veces, pero en estos dos casos dije que sí”, contó y evitó dar más detalles.

Por último, Ventura y de Brito hablaron sobre el paso del tiempo y el conductor de Bondi Live aseguró que piensa en el presente y que elige cuidar su cuerpo y mente. “La verdad no proyecto, no me gustaría ni la decadencia física ni mental, pero nos va a pasar a todos, te podes morir mañana, entonces trato de disfrutar mucho el día a día. A pesar de que no parezca, porque trabajo mucho, me ocupo mucho de mí. Hago deporte, leo, miro series, miro películas, familia, amigos, todo lo que puedo meter en el día, lo meto“, concluyó la entrevista.