Tras su accidente, Marixa Balli habló: "Fue tremenda la caída"

La vedette ya fue dada de alta y se está recuperando Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 12:16

El miércoles por la tarde, Marixa Balli sufrió un accidente en su local de indumentaria, ubicado en el centro comercial Avellaneda. La cantante de "La cachaca" se resbaló y cayó desde cinco metros de altura, según le dijo el SAME a LA NACION, razón por la cual debió ser internada por policontusiones y traumatismo de pelvis.

Esta mañana, y para llevar tranquilidad a sus amigos y conocidos, la vedette habló con Involucrados y contó cómo fue el accidente con lujo de detalles: "Me resbalé en el depósito y caí (...). Fue tremenda la caída", comenzó a relatar. Y enseguida, intentando hacer un mea culpa, confesó: "Me había levantado a las 4 de la mañana y eran las 4 de la tarde. Estaba cansada, todavía había mucha gente en el local, quise ayudar y me resbalé. Fue culpa mía. Quise bajar con mucha ropa en la mano, la gente no sabe esperar".

"Caí de espaldas y se me quebró una parte del sacro. Reboté en el pie de una clienta que me vio venir y quiso amortiguar la caída. Eso hizo que mi pómulo no apoyara directo en el suelo: ahí sí que no sé qué hubiese pasado", relató la creadora de la línea de indumentaria Xurara.

Ya dada de alta, en reposo e intentando bajar un cambio, Balli reflexionó: "Agradezco que haya sido solamente una quebradura. En uno de los brazos tengo unos hematomas tremendos. Sin dudas, este es un aviso de que tengo que parar".

Tras asegurar que le va muy bien con su negocio, la comerciante de indumentaria aclaró: "Yo tengo precios muy económicos y muy buena mercadería. Fabrico para que sean productos de buena calidad. Siempre fui una persona muy popular y apunto a eso. Por eso me sobreexijo tanto", señalo.

Y enseguida confesó que el día que sufrió el accidente era un día clave con respecto a la muerte de su hermano. Recordemos que Luis Alberto Caballi murió hace un año al ser atropellado por una moto en el barrio de Villa Crespo. "El miércoles 16 se vencía el lugar donde está el cuerpo de mi hermano y estaba con ese tema en la cabeza. El juzgado no me autoriza a retirarlo todavía. La verdad que todo es muy burocrático, necesito sacar el cuerpo de ahí, cremarlo y darle sepultura. Quiero despedirlo como corresponde", contó muy emocionada.

A un año de su trágica muerte, Marixa aún sigue pidiendo Justicia por su hermano. "El 1 de noviembre Juan Manuel Castam tiene una audiencia porque su abogado pide una probation. Es una falta de respeto. Estoy tratando de que el fiscal Eduardo Marina no le acepte el pedido de juicio abreviado ya que en 2013 (...) tuvo otro caso (...) Mató a mi hermano y quiere trabajo comunitario", indicó enojada pidiendo, una vez más, que la muerte de su hermano no quede impune.

"¿Sabés qué es lo que más me duele? La Justicia de este país. Esta justicia blanda que se ocupa de tonterías. Con mis impuestos pago el sueldo del fiscal y del juez, que se supone que me tienen que proteger. Es tan doloroso. (...) Ahora tengo que esperar que el fiscal piense qué quiere hacer con el asesino que mató a mi hermano", concluyó indignada.