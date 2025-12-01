LA NACION

Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños

La actriz celebró a lo grande junto a amigos y compañeros de MasterChef, el programa en el que participa

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Eugenia se convirtió en la reina de la pista y no paró de bailar en toda la noche
Eugenia se convirtió en la reina de la pista y no paró de bailar en toda la noche

“¡Felicidad absoluta estar rodeada de tanto amor y tanta buena vibra! Una nueva etapa empieza… Dicen que la vida empieza después de los 50, lo anterior fue solo práctica. Allá vamos… por otros “sin cuenta”, escribió Eugenia Tobal en su cuenta de Instagram junto a varias postales de su divertida fiesta de cumpleaños. Además de su pareja Francisco García Ibar, con quien está desde 2017, y su hija Ema (5), la actriz estuvo acompañada por sus amigos de toda la vida y sus compañeros de MasterChef Celebrity, con los que se lleva de maravillas. Aunque su cumpleaños es el 30 de noviembre, Eugenia decidió anticipar la fecha y organizar una velada inolvidable el viernes por la noche en un espacio de estilo campestre, iluminado por guirnaldas de luces y decorado con esferas multicolores y moños. Las risas, los brindis y la complicidad fueron protagonistas de una noche inolvidable.

Unos días antes de la fiesta, Eugenia hizo una encuesta en su Instagram donde mostró dos looks bien diferentes y les pidió a sus seguidores que opinaran sobre cuál les gustaba más para celebrar su cumpleaños. El ganador fue el lencero negro de breteles finos y transparencias.

La cumpleañera junto a Evangelina Anderson
La cumpleañera junto a Evangelina Anderson
Eugenia posa con Momi Giardina y Sofi Martínez
Eugenia posa con Momi Giardina y Sofi Martínez
Risas y mucho baile junto a su gran amigo Mario Massaccesi
Risas y mucho baile junto a su gran amigo Mario Massaccesi
Marixa Balli, Eugenia, Eva Anderson y Chino Leunis
Marixa Balli, Eugenia, Eva Anderson y Chino Leunis
La gran protagonista de la noche posa con Marixa
La gran protagonista de la noche posa con Marixa
Con su pareja Francisco García Ibar y su hija Ema
Con su pareja Francisco García Ibar y su hija Ema
Eugenia con Carolina Peleritti, de quien se hizo muy amiga desde que compartieron elenco en "099 Central", la ficción de Pol-ka
Eugenia con Carolina Peleritti, de quien se hizo muy amiga desde que compartieron elenco en "099 Central", la ficción de Pol-ka
Maxi López, Eugenia y su pareja
Maxi López, Eugenia y su pareja
El momento de la piñata
El momento de la piñata
Maxi López fue uno de los más divertidos de la fiesta
Maxi López fue uno de los más divertidos de la fiesta
Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Eugenia, Chino Leunis, Eva Anderson, Maxi López y Turco Husaín
Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Eugenia, Chino Leunis, Eva Anderson, Maxi López y Turco Husaín
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Delfina Blaquier y Nacho Figueras debutaron como embajadores de Audi en el lanzamiento del nuevo Q5
    1

    Delfina Blaquier y Nacho Figueras debutaron como embajadores de Audi en el lanzamiento del nuevo Q5

  2. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia
    2

    Máxima y su hija Amalia. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia

  3. Así están hoy sus nietos, quienes se robaron el protagonismo en el Día Nacional del principado
    3

    Carolina de Mónaco. Así están hoy sus nietos, quienes se robaron el protagonismo en el Día Nacional del principado

  4. Es la hija de un icónico cantante, desafió a su familia y hoy triunfa como actriz
    4

    “Estaban preocupados”. Es la hija de un icónico cantante, desafió a su familia y hoy triunfa como actriz

Cargando banners ...