Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños

“¡Felicidad absoluta estar rodeada de tanto amor y tanta buena vibra! Una nueva etapa empieza… Dicen que la vida empieza después de los 50, lo anterior fue solo práctica. Allá vamos… por otros “sin cuenta”, escribió Eugenia Tobal en su cuenta de Instagram junto a varias postales de su divertida fiesta de cumpleaños. Además de su pareja Francisco García Ibar, con quien está desde 2017, y su hija Ema (5), la actriz estuvo acompañada por sus amigos de toda la vida y sus compañeros de MasterChef Celebrity, con los que se lleva de maravillas. Aunque su cumpleaños es el 30 de noviembre, Eugenia decidió anticipar la fecha y organizar una velada inolvidable el viernes por la noche en un espacio de estilo campestre, iluminado por guirnaldas de luces y decorado con esferas multicolores y moños. Las risas, los brindis y la complicidad fueron protagonistas de una noche inolvidable.

Unos días antes de la fiesta, Eugenia hizo una encuesta en su Instagram donde mostró dos looks bien diferentes y les pidió a sus seguidores que opinaran sobre cuál les gustaba más para celebrar su cumpleaños. El ganador fue el lencero negro de breteles finos y transparencias.

La cumpleañera junto a Evangelina Anderson

Eugenia posa con Momi Giardina y Sofi Martínez

Risas y mucho baile junto a su gran amigo Mario Massaccesi

Marixa Balli, Eugenia, Eva Anderson y Chino Leunis

La gran protagonista de la noche posa con Marixa

Con su pareja Francisco García Ibar y su hija Ema

Eugenia con Carolina Peleritti, de quien se hizo muy amiga desde que compartieron elenco en "099 Central", la ficción de Pol-ka

Maxi López, Eugenia y su pareja

El momento de la piñata

Maxi López fue uno de los más divertidos de la fiesta