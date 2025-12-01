Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños

La actriz celebró a lo grande junto a amigos y compañeros de MasterChef, el programa en el que participa
- 2 minutos de lectura'
“¡Felicidad absoluta estar rodeada de tanto amor y tanta buena vibra! Una nueva etapa empieza… Dicen que la vida empieza después de los 50, lo anterior fue solo práctica. Allá vamos… por otros “sin cuenta”, escribió Eugenia Tobal en su cuenta de Instagram junto a varias postales de su divertida fiesta de cumpleaños. Además de su pareja Francisco García Ibar, con quien está desde 2017, y su hija Ema (5), la actriz estuvo acompañada por sus amigos de toda la vida y sus compañeros de MasterChef Celebrity, con los que se lleva de maravillas. Aunque su cumpleaños es el 30 de noviembre, Eugenia decidió anticipar la fecha y organizar una velada inolvidable el viernes por la noche en un espacio de estilo campestre, iluminado por guirnaldas de luces y decorado con esferas multicolores y moños. Las risas, los brindis y la complicidad fueron protagonistas de una noche inolvidable.
Unos días antes de la fiesta, Eugenia hizo una encuesta en su Instagram donde mostró dos looks bien diferentes y les pidió a sus seguidores que opinaran sobre cuál les gustaba más para celebrar su cumpleaños. El ganador fue el lencero negro de breteles finos y transparencias.
