Lourdes Sánchez debió ser operada de urgencia y salvó su vida de milagro

21 de octubre de 2019 • 12:02

El viernes por la noche Lourdes Sánchez debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Tras cinco horas de operación y como consecuencia de una gran infección pelviana, a la bailarina le sacaron sus trompas de Falopio y el apéndice, pero salvó su vida.

"Operaron de urgencia a Lourdes Sánchez (.) Ella se había ido de vacaciones 4 o 5 días a Nueva York y a la vuelta en el avión se le desató una hemorragia. Cuando fue a una guardia, le dijeron que era un quiste y le dolía (...). Lourdes está viva de milagro. Le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y estaba todo lleno de pus, muy inflamada, y corría el riesgo de perder los ovarios. Tenía una infección en las trompas de Falopio y la infección empezó a crecer y a correr", contó Yanina Latorre en el ciclo radial Polino Auténtico el sábado pasado.

Esta mañana, la panelista de LAM -que aún sigue internada- le envió un video a Ángel de Brito y a sus compañeras contándole que se está recuperando favorablemente. "Estoy bien, me llegan todos sus mensajes de amor, de cariño así que les quería agradecer a ustedes y a toda la gente que me escribe por redes sociales, que es un montón. La verdad que en estos momentos uno se da cuenta que es muy querida y me siento así, así que de corazón muchas gracias", expresó.

"La pasé muy difícil el viernes. Todos mis conocidos que estaban acá conmigo, amigos, mi marido que no se qué haría sin ese hombre, la verdad que es el mejor hombre que me podría haber tocado para vivir. Realmente lo que pasó el pobrecito, yo estaba dormida, no me enteré de nada", contó en referencia a la preocupación de su pareja productor de ShowMatch el "Chato" Prada.

Y enseguida, relató lo que le sucedió con lujo de detalles. "Fue una operación heavy, donde en principio iba a ser una hora nada más. Terminó durando cinco horas a raíz de que se encontraron con una infección muy grande en el útero. Esto dañó las trompas, me tuvieron que sacar las trompas, esa infección llegó hasta el apéndice, me sacaron el apéndice y si esperaba un día más era otro el cuento porque era muy grave la situación", expresó muy conmovida por lo que atravesó.

Por último, la bailarina que no podrá estar en las próximas galas del "Súper Bailando" y será reemplazada por Soledad Bayona, le agradeció a todos los médicos que la atendieron y aseguró que está ansiosa por retomar su rutina diaria. "Gracias a Dios y a mi médica Guillermina, que le mando un beso, y a toda la gente de la clínica Zabala que se portaron de diez y actuaron rápido y salió todo bien por suerte. Estoy acá recuperándome. Los extraño y espero que muy prontito nos veamos, quiero ocupar ahí mi silla aunque sé que está bien cuidada por Cinthia [Fernández]", concluyó.