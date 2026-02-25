Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes completan la lista de esta generación dorada

Este lunes, finalmente comenzó una nueva edición de Gran Hermano. El padre de todos los realities arribó a la pantalla de Telefe y, como era de esperarse, fue el programa más visto del prime time. Los cambios en la casa y en las reglas de juego, sumado a quiénes formarán parte de este Generación Dorada generaron una gran expectativa en los fans del ciclo. Es que en esta oportunidad, se trata de todos participantes famosos, ya sea del mundo del espectáculo, de las redes sociales, del deporte o simplemente “exhermanitos”.

Luego de conocer a los primeros 18 jugadores que ingresaron a la casa (entre los que se encuentran nombres como Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Divina Gloria), este martes pudimos conocer al resto de los elegidos para sumarse a la competencia.

“Falta ingresar a parte de la casa. Ayer nos quedo chica la noche. En un rato van a entrar algunos participantes más para adaptarse al juego televisivo más apasionante”, dijo Santiago Del Moro en diálogo con la casa.

Uno por uno, los últimos en sumarse al reality

Solange Abraham

Ella es otra “exhermanita”. Solange participó en la edición de 2011 y actualmente tiene un podcast. “Ya estuve en Gran Hermano hace 15 años. Vengo súper recargada, en mi versión mejorada” , advierte quién quiere entrar a la casa para tener su revancha. Al no ser una novata, considera que tiene cartas a favor en la competencia. “No vengo a perder el tiempo acá”, aclara esta chica que tiene mucho carácter.

Martín Rodríguez

Campeón de Crossfit, Martín es conocido por representar al país en competencias internacionales. “Soy una persona extremadamente honesta y altamente fiel”, confiesa quién ya se perfila como uno de los grandes galanes de la casa. Estuvo casado 17 años y tiene una gran historia de superación personal: sufrió la pérdida de su hija y pudo recuperarse de un cáncer. Quiere entrar a la casa para descubrirse. No soporta la injusticia y ayuda a quien puede. ¿Su debilidad? Le tiene “un poquito de miedo a la oscuridad”.

Cinzia Francischiello

Ella es la primera venezolana en entrar a la casa de Gran Hermano Argentina. Estudia actuación y trabaja en televisión. “Mi papá es actor y director de teatro y siempre me inculto esto del arte”, cuenta esta rubia que odia que le digan botinera. Lo que tienen que saber sus compañeros: es un poquito controladora.

Franco Zunino

Oriundo de Berazategui, Franco es personal trainer. Se define como una persona auténtica, alegre y sociable. “Soy de hacer chistes fuertes, es parte de mi humor. Si no se la bancan, a llorar a la Iglesia”, anticipa este histérico del orden. Tiene una historia de superación que seguramente compartirá dentro de la casa y su lema es “si te caes te levantas, no importa lo que pase”.

Kennys Palacios

El es el estilista y maquillador de las famosas. “Empecé desde muy abajo tocando puertas, pidiendo laburo y hoy en día me toca estar acá”, dice Kennys sobre su decisión de sumarse al reality. Íntimo amigo de Wanda Nara, Palacios advierte: “Hace 14 años que estamos juntos laburando y nos volvimos familia”. Se considera muy fan de GH y del juego de Gastón Trezeguet, Tamara Paganini y Marianela Mirra. Quiere entrar a la casa por diversión y confiesa ser muy llorón.

Lola Tomaszeuski

Nacida en Bariloche, Lola es influencer desde los 12 años. “Mi mayor sueño de chiquita siempre fue ser actriz, así que vivía con la cámara en la mano grabándome”, asegura. En su canal de YouTube, le encanta mostrar cosas de su vida, bromas divertidas y viajes. “ No hubo otro perfil como yo dentro de la casa, así que no veo la hora de entrar y que todos se caigan de culo", lanzó.

Yanina Zilli

Yanina es actriz y empresaria. Supo ser icono de las vedettes en los años 90 y trabajó con los capocómicos más importantes del país. Confesó haber tenido romances con grandes figuras como Luis Miguel y Diego Maradona. Hoy se dedica a sus negocios y sueña con volver a actuar. “Mi prioridad es ganar Gran Hermano”, asegura. Antes de despedirse de su gente, la rubia le confesó a Del Moro lo que esta experiencia significa para ella: “En mi vida cumplí todos mis deseos y esto es un regalo de la vida”.

Nazareno Pompei

Exfutbolista, Nazareno jugó en clubes como Los Andes, Deportivo Merlo y Liniers. “Me di cuenta que el fútbol ya no me apasionaba”, contó sobre su decisión de alejarse de las canchas. Tuvo una mala relación con su mamá pero hace poco se reconciliaron. Su hermana trabaja en los medios. “No vengo a ver si me hago conocido, yo quiero ganar de verdad”, declaró antes de entrar a la competencia.

Luana Fernández

Modelo y empresaria, Luana participó del programa Combate. Confiesa ser muy sexual. Está en pareja hace cinco años pero admite estar enamorada de otra persona: “Los quiero a los dos. Hay que tener dos hombres: uno para los gastos y otro para los gustos”, declara. Se considera una persona muy difícil a la hora de convivir. “Emocionalmente soy una montaña rusa”, dice. Tiene mucha presencia, personalidad y carácter fuerte.

Franco Poggio