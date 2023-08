Un helicóptero y limonada con soda: la estrategia que usó Spielberg para convencer a Will Smith de protagonizar Hombres de negro

escuchar

Hombres de negro, uno de los grandes éxitos del cine comercial de la década del 90, significó además para Will Smith un hito en su carrera. Sin embargo, el actor casi deja pasar la oportunidad y tuvo que intervenir de forma personal Steven Spielberg para convencerlo de aceptar el papel del Agente J, el hombre que junto al Agente G -el gran Tommy Lee Jones- forma un comando secreto especial para salvar a la tierra de una invasión extraterrestre.

Una de las escenas de Hombres de negro 2

Fue el propio actor de Rey Richard, de 54 años, quien reveló en el último episodio del programa Hart to Heart de Kevin Hart en Peacock que en un principio descartó hacer Hombres de negro. ¿El motivo? No quería hacer dos películas sobre extraterrestres al hilo y venía de filmar Día de la Independencia. Tuvo que aparecer en escena el célebre director para convencerlo de no dejar pasar esta gran oportunidad para su carrera.

“Steven Spielberg envió un helicóptero por mí”, reveló Smith ante la mirada incrédula de Hart. “Yo estaba en Nueva York y él quería hablar conmigo. El helicóptero aterrizó en su casa y, la verdad, ya me tuvo con el ´hola´”, recordó. “Sí, no podés decir que no después de bajarte del helicóptero”, interrumpió Hart la anécdota. “Me bajé del helicóptero en su casa y fue la primera vez que tomé limonada con soda”, agregó el actor. “No podés decir que no a eso”, remató, con convicción.

Una vez en la casa del artífice de La lista de Schindler, entre otros tantos clásicos del cine, Will Smith recordó la conversación que tuvieron. “Dijo la cosa más fría del mundo”, señaló Smith. “Dijo: ‘Dime, dime por qué no querés hacer mi película...´, y puso unos puntos suspensivos al final. Fueron esos puntos lo que dejaron todo claro. “Si hubiera continuado, habría dicho algo como ‘Payaso, sabés que hice Tiburón, ¿verdad? Sabés que hice E.T.”, hipotetizó.

Finalmente, el actor dijo que sí y se convirtió en el Agente J de Hombres de negro, film que se estrenó en 1997. Además protagonizó las dos secuelas, Hombres de negro 2 (2002) y Hombres de negro 3 (2012), siempre junto a Tommy Lee Jones.

Luego de recordar lo que fue, quizá, la mejor convocatoria que vivió a lo largo de su carrera, Smith atribuyó gran parte de su éxito al equipo que formó y que trabaja con él. “No podés construir una carrera y probablemente no puedas hacer mucho en esta vida a un alto nivel, sin un equipo sólido como una roca”, explicó. “Sabía que tenía que ser la punta de lanza en términos de disciplina. Sabía que tenía que ser la punta de lanza en términos de dirección. Pero siempre supe que necesitaba mi escuadrón”, completó.

El apoyo de Smith a la huelga de actores

La charla de Smith con Hart tuvo lugar, según publicó la revista People, una semana después de que compartiera su apoyo a la huelga de SAG-AFTRA en Instagram. “Como algunos de ustedes podrían haber escuchado, mi gremio @SAGAFTRA está en huelga junto con nuestros colegas escritores en la WGA. Es un momento crucial para nuestra profesión”, escribió junto a una foto en la que se lo puede ver posando con un grupo de estudiantes en una clase de actuación.

“Mi carrera como actor comenzó hace 33 años y todavía hay algunos días en los que me siento como ese chico de Filadelfia que vive como en una especie de tiempo prestado, aunque sé que he sido extraordinariamente bendecido y afortunado de haber trabajado como un actor todo este tiempo”, repasó.

La estrella de En busca de la felicidad agradeció luego a su maestro de actuación, Aaron Speiser. “Es gracias a mi amigo, mi maestro y mi mentor Aaron Speiser, a quien con cariño me refiero como ‘entrenador,’ que esos días en los que siento que no pertenezco son cada vez menos. Él me invitó a una clase de actuación el otro día y conocí a un grupo de nuestra nueva generación de talentosos actores y ¡me sorprendieron e inspiraron! ¡Estoy agradecido con él por continuar apoyando a estos talentosos aspirantes en esta forma de arte que amo y en la que he tenido la suerte de trabajar durante tres décadas de mi vida!”, sumó.

La Fundación SAG-AFTRA, que ofrece una red de seguridad vital y recursos de la industria para los artistas afiliados y promueve la alfabetización de los niños, según informa en su cuenta de Instagram, festejó las palabras de Smith y agradeció su apoyo.

