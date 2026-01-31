Por US$30 millones en Los Ángeles: venden la icónica mansión del Príncipe del rap en Bel-Air

Will Smith protagonizó la serie del Príncipe del rap en Bel-Air (NBC), que convirtió una mansión en Los Ángeles en una de las fachadas más icónicas de la televisión en Estados Unidos. La lujosa residencia se encuentra en venta y destaca pese a haber sido construida hace casi 90 años.

Así se ve la mansión del Príncipe del rap en Bel-Air en Los Ángeles

El palacio no está ubicado en Bel-Air, pero sí en una zona exclusiva de Los Ángeles y ha entrado al mercado inmobiliario por US$30 millones, de acuerdo con TMZ.

La mansión está ubicada en una zona exclusiva de Los Ángeles, California (Airbnb)

La icónica propiedad, que se hizo famosa por Will Smith, tiene un estilo de finca colonial georgiana y fue construida en 1937.

La casa cuenta con seis dormitorios y siete baños y medio. Aunque el edificio mide más de 10.000 pies cuadrados (930 metros cuadrados), el terreno en el que está ubicada tiene una extensión de 9 acres (3,65 hectáreas).

Las fuentes informaron que la mansión se pondrá en venta a fines de enero de 2026 por primera vez en 48 años y, aunque fue sede del Príncipe del rap en Bel-Air, realmente se encuentra en Brentwood, que también es un prestigioso barrio de Los Ángeles, California.

Solo la fachada de la casa aparece en la serie del Príncipe de Blair (Airbnb)

La actriz Judd Apatow también tenía su residencia en este vecindario, aunque recientemente vendió la propiedad. El palacio cuya fachada es una de las más famosas de la televisión se encuentra a solo dos cuadras de la famosa finca de O. J. Simpson.

Dónde se grabó el Príncipe del rap en Bel-Air

Solo la fachada de la mansión es parte de la serie de televisión protagonizada por Smith, ya que las escenas de la familia Banks no fueron grabadas dentro de la propiedad, sino en estudios, de acuerdo con Excélsior.

Sin embargo, para muchos, el exterior de la mansión es uno de los símbolos más reconocibles de la sitcom que catapultó al actor al estrellato y que fue emitida a principios de la década de 1990.

Los episodios se habrían firmado en sets de grabación inspirados en las imponentes mansiones de la época, aunque el interior de la gran residencia continúa como un enigma.

El interior de la casa en donde filmaban El Príncipe de Bel Air fue construida en sets de grabación (NBC)

La familia Banks vivía en un hogar similar a los que existían en la década de 1990 en Beverly Hills, tenían una planta baja con dos salas de estar, una cocina y un comedor, y en un segundo piso las habitaciones de los personajes principales.

La producción de la NBC es recordada por muchos por formar parte de toda una época, influir en la moda, el lenguaje, la música, el estilo y en la cultura pop de toda una generación.

La mansión de Will Smith en California

Smith cuenta con un patrimonio inmobiliario millonario, aunque uno de sus hogares más emblemáticos es el ubicado en Calabasas, California, propiedad valuada en más de US$40 millones, de acuerdo con HOLA!.

El patrimonio inmobiliario de Will Smith incluye una finca de 150 acres en Calabasas, California (Real State)

Esta es su residencia principal y, junto a su esposa Jada Pinkett Smith, comenzó su construcción en 2003. La lujosa mansión tiene nueve habitaciones, garaje para ocho automóviles, sala de cine, piscina, jardines, canchas de voleibol, baloncesto y tenis, entre otras atracciones.

El actor no solo comenzó la edificación de la casa desde cero y tardó aproximadamente siete años en concluirla, sino que también obtuvo algunas propiedades circundantes para poder disfrutar de un espacio de miles de metros cuadrados.

En total, la finca donde el actor tiene su residencia principal abarca 150 acres (60 hectáreas) y tiene su propio código postal privado, de acuerdo con Tribune.

El hogar fue diseñado por el arquitecto Stephen Samuelson y se habría inspirado en la propiedad del actor Gene Hackman en Santa Fe. Además, requirió de cientos de artesanos expertos para los acabados.