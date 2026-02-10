Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error; “Nunca volví a encontrar esa paz”

En Hollywood, donde las historias de amor suelen ser tan intensas como fugaces, el divorcio es moneda corriente. Sin embargo, en muchos casos, hay después arrepentimiento. Desde declaraciones sinceras en entrevistas hasta gestos contundentes, varios famosos han reconocido públicamente que sus fracasos amorosos se debieron a decisiones apresuradas, equivocadas o inmaduras. Desde Ben Affleck a Johnny Depp, cinco casos en los que el arrepentimiento llegó cuando ya no hubo vuelta atrás.

Ben Affleck y Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Garner fueron una de las parejas más queridas de Hollywood. Se conocieron en 2000 durante el rodaje de la película Pearl Harbor, en la que él interpretó al capitán Rafe McCawley y ella tuvo un pequeño papel como una enfermera. Sin embargo, por ese entonces la actriz estaba casada con Scott Foley. Cuatro años tuvieron que pasar para que la vida los encuentre solteros (él venía de su compromiso fallido con Jennifer López) y comenzaran una relación más allá de la amistad.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron más de una década casados; el actor confesó que su divorcio con la actriz fue el mayor arrepentimiento de su vida Archivo

En 2005, los actores sellaron su amor con una ceremonia en las Islas Turcas y Caicos, y luego, se convirtieron en padres de Violet, Seraphina y Samuel. Días después de su décimo aniversario, los actores se separaron en medio de rumores de crisis y adicciones. “Tras mucho pensarlo y considerarlo detenidamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Seguimos adelante con amor y amistad, y con el compromiso de criar juntos a nuestros hijos”, expresaron en un comunicado conjunto.

En 2020, el protagonista de Argo reconoció en una entrevista con The New York Times que su divorcio de Garner fue “el mayor arrepentimiento” de su vida. Habló del dolor, la culpa y la pérdida emocional que significó el final de ese matrimonio y culpó al alcohol por ese fracaso amoroso: “Lo que pasó fue que empecé a beber cada vez más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Mi consumo de alcohol, por supuesto, me creó más problemas matrimoniales”, confesó. “ Me avergüenza, me duele, es algo que todavía me pesa” , agregó arrepentido.

Los actores mantienen un buen vínculo; ella se convirtió en un pilar fundamental para su recuperación x17/The Grosby Group

Aunque nunca se reconciliaron como pareja, Affleck y Garner construyeron una relación sólida como padres que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, ella ha sido un pilar fundamental en la rehabilitación del actor. “No es muy sano para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y castigarme. Sin duda, he cometido errores. Sin duda, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero hay que levantarse, aprender de ello, aprender más, intentar seguir adelante” , dijo el galán antes de darse una nueva oportunidad con JLO.

Johnny Depp y Vanessa Paradis

Ellos nunca se casaron, pero compartieron 14 años juntos, tuvieron dos hijos y una vida familiar alejada del ruido de Hollywood. Johnny Depp y Vanessa Paradis se cruzaron por primera vez en 1998 en París, cuando ella ya era una estrella en Francia y él atravesaba una etapa de inestabilidad emocional. “Ella me dio una familia, me dio hijos, me dio raíces. Me dio todo lo que nunca supe que necesitaba”, confesó el protagonista de Piratas del Caribe en diálogo con Vanity Fair. “Ella me salvó. Me salvó de mí mismo”, reveló al tiempo que señalaba que su mayor orgullo no eran sus películas, sino su familia.

Johnny Depp definió a la madre de sus hijos, Vanessa Paradis, como "el amor más puro de su vida”

Tras su separación, en 2012, Johnny Depp atravesó una serie de conflictos personales, legales y mediáticos que lo hicieron extrañar esa vida tranquila y pacífica que tenía con la madre de sus hijos. De hecho, con los años el actor se refirió a su ex como “el amor más puro de su vida” y reconoció que con ella había conocido una estabilidad que nunca más volvió a encontrar. “Con ella tuve una vida real. Una vida de verdad. No una vida de película”, advirtió. “Nunca volví a encontrar esa paz. Nunca volví a encontrar esa estabilidad (…) Perder eso fue como perder el hogar”, admitió en una clara señal de que esa ruptura fue una pérdida irreparable en su vida.

Nicolas Cage y Patricia Arquette

Nicolas Cage y Patricia Arquette se conocieron en un restaurante en la década del 80. Al verla, el actor le propuso casamiento; algo que la actriz rechazó de inmediato. “Nick me dijo: ‘Hace una lista de diez cosas, como si fuera una misión. Si las consigo todas, te casarás conmigo’”, recordó ella en una entrevista con Cosmopolitan. Arquette aceptó el desafío y escribió una lista de cosas que consideraba imposibles. Para su sorpresa, empezaron a llegarle de a una a su casa. Sin embargo, tampoco aceptó la propuesta de Cage. “Éramos solo unos niños, yo tenía 19 años”, explicó la actriz.

"Patricia fue una de las grandes mujeres de mi vida", confesó el actor tiempo después de divorciarse Getty Images

Los actores mantuvieron una relación cordial, hasta que en 1995 ella levantó el teléfono y tomó la iniciativa: “Ahora estoy lista para casarme”, le dijo. Su relación fue tan intensa como inestable, y la pareja se separó seis años después. “Éramos jóvenes, impulsivos y no supimos cuidarlo” , contó el actor en una oportunidad, Si bien Cage nunca expresó explícitamente que se arrepentía de este divorcio, sí lo hizo a través de frases como: “Patricia fue una de las grandes mujeres de mi vida. La amé profundamente” o “Si hubiera sido más maduro, muchas cosas habrían sido diferentes” , dando a entender que la separación fue más consecuencia de la inexperiencia que de la falta de amor.

Courteney Cox y David Arquette

Courteney Cox y David Arquette se conocieron en una fiesta previa al rodaje de Scream. Mientras que para él fue amor a primera vista, ella necesitó compartir tiempo en el set para darse cuenta de que era el indicado. En 1999, la pareja pasó por el altar en San Francisco y cinco años después, le dio la bienvenida a su hija, Coco. En 2010, un comunicado emitido por los actores alertaba sobre una crisis de pareja que finalmente terminó en separación: “Seguimos siendo los mejores amigos y padres responsables de nuestra hija y aún nos amamos profundamente. A medida que avanzamos en este proceso, estamos decididos a usar la amabilidad y la comprensión para superar esto juntos”, explicaron ante la prensa.

En el tiempo que estuvieron distanciados, Arquette ingresó en un programa de rehabilitación y ella lo apoyó: “Admiro mucho a David y su decisión de tomar las riendas y mejorar su vida”, declaró en diálogo con People. Por su parte, el actor nunca descartó una reconciliación con la estrella de Friends. “Quiero que ella sea feliz. Si ser la mejor persona posible no la hace feliz con su pareja, con quien necesita, con lo que sea que busque, eso aún está por verse” , dijo en el programa de Oprah Winfrey, dando a entender sus esfuerzos para que la relación vuelva a funcionar.

Courteney Cox y David Arquette volvieron a encontrarse en la quinta entrega de Scream

Sin embargo, el divorcio llegó en 2013. “Cuando amas a alguien, quieres que sea feliz, incluso si no es contigo” , dijo Cox mientras advertía que tanto ella como Arquette habían intentado salvar su matrimonio aunque no fue suficiente: “En el divorcio siempre hay arrepentimientos. Estuvimos casados ​​mucho tiempo, así que no es que no lo intentáramos”, remató.

Will Smith y Sheree Zampino

Antes de casarse con Jada Pinkett Smith -y de convertirse en una de las figuras más convocantes de Hollywood-, Will Smith estuvo casado con Sheree Zampino. La relación con la modelo y actriz duró tres años, entre 1992 y 1995, y fruto de ese gran amor nació Trey; su hijo mayor. Según declaraciones del propio actor, la separación fue uno de sus mayores fracasos. “Con Sheree y Trey, fue un momento muy difícil. El divorcio fue lo peor de mi vida adulta; el divorcio fue el mayor fracaso para mí. Me han hecho mucho daño en mi vida adulta, pero no creo que nada se compare con el fracaso de divorciarme de la madre de mi hijo de dos años ”, reveló en 2020 durante un episodio de Red Table Talk. “Tomé decisiones desde la inmadurez, no desde el amor”, agregó dando a entender que había sido él quien decidió terminar la relación.

En su autobiografía, publicada un año después, Will volvió a mostrar arrepentimiento y reconoció que su inmadurez emocional fue determinante para tal desenlace. “Fallé en ese matrimonio. No estaba preparado para ser esposo. No estaba preparado para ser un hombre en una relación. Ella merecía algo mejor de lo que yo podía dar en ese momento” , reconoció enfrentando con crudeza sus errores. “Hay errores que no se pueden borrar. Solo se puede aprender de ellos” , reflexionó en una especie de meaculpa. A su vez, el protagonista de Hombres de negro reconoció que esta separación afectó profundamente la relación con su hijo. “Sentí que había destruido a mi familia. Eso me persiguió durante años. No solo perdí un matrimonio. Perdí una estructura familiar. Perdí una parte de mí”, se sinceró.

Con el paso de los años, Smith y Zampino lograron reconstruir un vínculo sano como padres. Incluso Sheree suele participar de celebraciones familiares con Jada Pinkett Smith, demostrando que la relación entre ellas es armoniosa.