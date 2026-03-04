Un pedido a Dios y un flechazo instantáneo. La conmovedora historia de Juan Carlos Calabró y “La Coca”: “Fue un milagro”

Juan Carlos Calabró y Aída Elena “Coca” Picardi estuvieron juntos toda una vida. Ella fue su gran amor, su compañera incondicional. Se casaron el 5 de enero de 1962 y fue la muerte del popular humorista, el 5 de noviembre de 2013, lo que los separó. “Fue un milagro”, afirmó el humorista cuando, sentado en el living de Susana Giménez, contó con detalles su conmovedora historia de amor. Hoy, Picardi, de 87 años, se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo.

"La Coca" y Calabró eran inseparables Archivo

En 2007, Calabró fue como invitado al programa de Susana Giménez. Ese día, el hombre que le dio vida a personajes que hicieron historia en ciclos como El Contra y Calabromas, repasó su historia de amor con “La Coca”, la mujer que lo acompañó toda la vida y quien fue su gran sostén. “Fue así: yo estaba esperando a una señorita para una cita que tenía en un bar que está en Viamonte y San Martín. Como siempre, llegué antes. Estaba solo en la mesa y veo enfrente gente a raudales que entraba a [la iglesia de] Santa Catalina”, subrayó. “¿Qué hace la gente un Jueves Santo en la iglesia?”, se preguntó.

Intrigado, el cómico explicó que se levantó, se unió al gentío y entró en la iglesia. “Ahí se pasaba por delante del altar y se salía por el otro lado. Eso era todo”, repasó. Lo que realmente le cambió la vida es lo que sucedió después. “Cuando salgo veo entrar a una morocha a la iglesia con el padre y la madre. Quedé flechado. Amor a primera vista”, enfatizó, y despertó el suspiro de todas las mujeres que estaban en el estudio, incluido el de Susana.

Calabró esperó a que esa mujer que lo había cautivado saliera, y cuando lo hizo la siguió: entró a dos iglesias más y se fue a la Catedral.

Cuatro días después Calabró volvió a cruzar a esa mujer: estaba con dos amigas en la calle San Martín y Corrientes. “De nuevo, a seguirla”, recordó. “Entraron a un bar que se llamaba Ipanema, en Corrientes y Florida. Y ahí me decidí, dejé mi timidez a un lado y le dije ‘Miré, ¿puedo hablar con usted un minuto?’. Ella no sabía que yo había hecho todo ese seguimiento. Para mí, era la primera vez que me veía”.

Juan Carlos Calabró, junto a su esposa, y sus dos hijas, Marina e Iliana

“Le dije: ‘yo te vi, te conozco’. ‘¿De dónde?´, me respondió. ‘Te vi entrar en la Catedral el jueves pasado. Te venía siguiendo de la iglesia de Santa Catalina, pero estabas con tu viejo, tu vieja y no me animé. ¿Trabajás por acá?´”, le planteó con galantería. Ella le respondió que sí. Envalentonado, Calabró le dijo que la pasaba a buscar cuando saliera. “Desde entonces andamos juntos, no nos despegamos más”, cerró.

Para sumarle un condimento más a la historia, Calabró reveló que poco antes del día que la conoció había sufrido un desengaño amoroso “muy feo”. “Cuando salía de la iglesia me paré delante del altar y pensé: ‘Dame toda la suerte que yo me merezco’. Y pasó esto”, recordó. “¿Y cuando saliste estaba ella ahí?”, consultó maravillada Susana. “Cómo te escuchó Dios enseguida, ¡Dios mío!”, resaltó. “Yo digo que es un milagro”, completó el artista.

La salud de “La Coca”

El jueves pasado por la tarde trascendió que “La Coca”, quien hoy tiene 87 años, atraviesa un delicado momento. “Hablé con Iliana [Calabró, su hija]. ‘Coca’ está internada desde hace una semana y media en La Trinidad de Palermo y está en terapia”, contó el panelista Nicolás Peralta en el programa SQP. A partir de los estudios que le realizaron, se determinó que padece una pericarditis, agregó. “Lograron estabilizarla, le hicieron una punción y están esperando el resultado. Por eso, no le dan el alta, puede ser en cualquier momento o no”, completó el periodista.