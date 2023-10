escuchar

La noticia de la muerte de Matthew Perry conmocionó al mundo entero. El actor, de 54 años, fue encontrado muerto el sábado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Si bien la causa de su deceso aún sigue siendo un misterio, la hipótesis que está circulando es paro cardíaco seguido de ahogamiento .

Si bien la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles publicó los resultados de una autopsia preliminar, aún están a la espera de los resultados toxicológicos y de una mayor investigación, que podría tardar semanas en completarse. Por el momento, no se sospecha de ningún crimen ni se encontraron narcóticos ilícitos en las instalaciones de su hogar . A pesar de que la investigación sigue en curso, las autoridades confirmaron que su cuerpo está listo para ser entregado a su familia para su entierro o cremación.

Matthew Perry fue hallado muerto en su casa en Los Ángeles, este sábado por la tarde MICHELLE GROSKOPF - NYTNS

Según informó el medio estadounidense TMZ, el día sábado los socorristas recibieron una llamada por paro cardíaco y llegaron a la residencia del actor de Friends a las 4:07 de la tarde. Allí, Perry fue encontrado inconsciente en su jacuzzi. “Un paciente masculino adulto falleció antes de que llegara la primera respuesta. El paciente fue encontrado por una persona [luego se supo que se trataba de su asistente], que había reposicionado a la víctima para mantener su cabeza fuera del agua. Los bomberos sacaron a la víctima del jacuzzi e hicieron una evaluación médica rápida para determinar que había fallecido”, le dijo un portavoz del departamento de emergencias de Los Ángeles a People.

Según trascendió, en el domicilio no se hallaron drogas ilícitas, pero sí antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para tratar el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Cientos de fanáticos se reunieron afuera del edificio de West Village que simuló el apartamento de Friends; sitcom donde el actor se lució en 10 temporadas ADAM GRAY - AFP

Horas después, la familia de Perry confirmó la triste noticia en un comunicado: “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo tanta alegría al mundo, como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor”, confesaron en medio del dolor.

A pesar de que el lugar solo sirvió de fachada exterior, los fanáticos de la serie hicieron de esta esquina un lugar de tributo para despedirlo ADAM GRAY - AFP

Tras enterarse de la noticia, los fanáticos del actor expresaron su dolor tanto en las redes sociales como dejando flores, cartas y objetos (entre ellos un muñeco de Batman en miniatura) frente a la fachada del apartamento Friends en West Village, Manhattan y en la puerta de su casa donde fue encontrado sin vida.

Flores de colores, cartas y carteles con leyendas, dedicatorias y agradecimientos revolucionaron la icónica esquina de Manhattan que año tras año es visitada por cientos de turistas ADAM GRAY - AFP

A pesar de la torrencial lluvia, sus seguidores se acercaron al lugar para despedirlo Brooke Lansdale - AP

Sus últimas horas

Según informó TMZ, el sábado por la mañana Matthew Perry había jugado pickleball durante un par de horas. Luego, volvió a su casa y envió a su asistente a hacer algunas diligencias; cuando este volvió, lo encontró desvanecido en el jacuzzi y llamó al 911.

Tras conocerse cómo murió, todos hicieron foco en un posteo que el intérprete de Chandler Bing en Friends hizo seis días antes en su cuenta de Instagram. En la imagen, se lo ve a Perry relajado, disfrutando de un baño nocturno en la pileta de su casa junto a la frase: “Oh, el agua tibia que gira te hace sentir bien. Soy Mattman”.

Si retrocedemos más en el tiempo, precisamente el 21 de octubre (una semana antes de morir), el actor fue visto saliendo de Apple Pan, un restaurante del oeste de Los Ángeles donde almorzó junto a un amigo. Matthew se retiró del lugar -que se especializa en hamburguesas, sandwiches y tortas- junto a provisiones que se llevó para disfrutar en su casa. En lo que fue su última aparición pública, se mostró con una incipiente barba, el pelo un tanto desalineado y algunos cuantos kilos de más.

Matthew Perry saliendo de un restaurante con un amigo; una semana antes de morir TIDLA-15

Sin embargo, el actor estaba cuidando su físico y su salud, ya que días antes había sido capturado saliendo de un entrenamiento en Los Ángeles; el mismo día de su muerte, incluso, había jugado un partido de pickleball. De hecho, en el último tiempo el mismo venía hablando de su trabajo por estar mejor y su constante lucha contra las adicciones. “ No sabía cómo parar. La enfermedad y la adicción son progresivas, por lo que empeoran a medida que uno envejece. Lo que más me sorprende es mi resiliencia. La forma en que puedo recuperarme de toda esta tortura y horror ”, le confesó a People en medio del lanzamiento de sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde reveló sus momentos más oscuros.

La estrella de Friends sorprendió con un look un tanto desalineado en el último tiempo Backgrid/The Grosby Group

Así como, tras conocerse la noticia de su muerte, comenzaron a reconstruirse como fueron sus últimas horas, también aparecieron los últimos mensajes que Perry intercambio con algunos de sus colegas. Tal es el caso de Ione Skye, con quien compartió el set en Una noche en la vida de Jimmy Reardon; film de 1988 que significó el debut del actor en el mundo del cine. Sin poder creer la repentina pérdida, la actriz compartió en sus redes sociales una imagen retro junto al fallecido actor, donde expresó la tristeza que le ocasionaba su partida: “Estoy muy, muy triste. Me encantó este chico”, escribió conmocionada.

E inmediatamente, publicó la charla que mantuvo con él exactamente dos semanas antes de morir. Según lo expuesto, el pasado 15 de octubre Perry le envió un mensaje diciendo: ‘¡Hola! Espero que todo esté bien. Estaba meditando (medito ahora) y empezó a sonar ‘In Your Eyes’. Y al instante pensé en lo hermosa que eres’”, le escribió el actor en alusión a la famosa escena de la actriz en Digan lo que quieran.

Sorprendida por sus palabras, Skye respondió rápidamente y le expresó los buenos recuerdos que tenía del tiempo que pasaron juntos. “Es bueno saber de ti. Sólo tengo buenos recuerdos contigo”, le contestó mientras que Perry coincidía con ella. En dicho film, dirigido por William Richert y protagonizado por River Phoenix, Perry interpreta al mejor amigo del protagonista mientras que Skye hace de su novia, Denise Hunter.

Phoenix falleció por una sobredosis de drogas en 1993, un año antes de que Perry obtuviera un amplio reconocimiento por su papel de Chandler Bing en Friends. Por su parte, Skye continuó con su carrera como actriz, incursionó en la pintura y escribió varios libros para niños.

