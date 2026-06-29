Una periodista ingresó sin autorización a la casa del equipo de LUZU en Miami y Nico Occhiato estalló de furia

No están siendo semanas fáciles para LUZU TV. A la conflictiva desvinculación de Florencia Peña de la señal de streaming, ahora se suma la intrusión de una periodista en la casa que el equipo, liderado por Nicolás Occhiato, comparte en Miami con motivo de la cobertura del Mundial 2026. La situación generó un fuerte enojo del conductor de Nadie dice nada lo que obligó a Jotax, la productora responsable del ciclo para el que trabaja la cronista, a emitir un pedido público de disculpas.

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra la fuerte discusión que Occhiato mantuvo con la colaboradora de Primicias Ya al descubrir que ésta había ingresado sin autorización a la mansión que alquiló en la ciudad estadounidense sino también que había registrado imágenes en el interior de la propiedad. “Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta ‘periodista’ de PRIMICIAS YA. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros”, relató indignado el conductor de La Voz Argentina en su cuenta personal de X.

Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta “periodista” de PRIMICIAS YA. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros. Ahí fui a decirle que era una desubicada y… https://t.co/NAP8Ev8zCg — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 28, 2026

Cuando el creador del canal de streaming le pidió que se retirara, la situación escaló a un nivel mayor. “Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos”, sostuvo. Minutos después apareció un hombre que acompañaba a la periodista y la discusión se volvió aún más tensa. “Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso. Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa”, señaló. Sorprendido por el desenlace del episodio, Occhiato agregó: “Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada”.

Por su parte, la periodista dio su propia versión de los hechos y negó haber irrumpido en la vivienda. “Golpeo y digo: ‘¿puedo hablar con alguien?’. Y me dijeron: ‘Sí, pasa’. Yo no me metí. Llamemos a la policía mejor. Me estás culpando a mí de algo que yo no hice”, afirmó durante el intercambio que quedó registrado en el video.

En medio de su descargo, Occhiato le aclaró que en ningún momento la acusó de haber cometido un delito: “Yo no creo que ustedes sean ladrones, ni tampoco se los dije“, se lo escucha decir mientras le advertía que el problema es que haya ingresado a un espacio privado sin autorización del equipo. “No pero me increpaste bastante feo cuando ni siquiera sabías lo que yo había hecho”, le retrucó la mujer mientras aclaraba que la puerta de la vivienda tiene una clave y ella no la sabía: “Yo no me sé la clave. No pude haber entrado, me abrieron”, remarcó justificando su accionar.

El pedido de disculpas de Jotax

La polémica alcanzó tal magnitud que la productora Jotax, encargada de Primicias Ya, difundió un comunicado en el que pidió disculpas al conductor y a todo el equipo de LUZU TV. “En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de LUZU TV por la intromisión en su privacidad y posterior difusión de esas imágenes”, expresó la empresa al comienzo del escrito.

Tras reconocer que hubo fallas en el procedimiento periodístico, la productora calificó el hecho como “un error humano”. “Lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos. Esas imágenes no debieron obtenerse ni difundirse. Lo reconocemos como un error”, indicaron.

“Lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas”, concluyó el comunicado escrito con letras blancas sobre un fondo negro.