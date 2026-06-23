Valentina Zenere: en medio de los rumores sobre su separación de Sebastián Ortega, la actriz impactó con su nuevo look

Valentina Zenere desplegó toda su sensualidad con un nuevo look que no pasó inadvertido. Arriesgada y divertida, la actriz y modelo decidió dejar atrás su cabello azabache y apostó nuevamente por el blondo de sus inicios. “¿Soy rubia otra vez?”, escribió, divertida, en sus redes sociales.

Si bien es una apasionada confesa de la moda, Zenere no duda en afirmar que su verdadera vocación sigue siendo el canto y la actuación. “Me encanta todo lo que tenga que ver con la ropa y la moda y entiendo que es parte importante de mi profesión, pero soy actriz desde los 16 años y es con lo que me identifico”, dijo hace un tiempo la actriz, que tiene 11,2 millones de seguidores en Instagram.

¿El fin de un amor?

Desde hace un mes que circulan rumores que aseguran que Valentina Zenere y Sebastián Ortega estarían separados. La pareja de artistas se conoció a mediados de 2024 y a partir de ese momento se mostraron enamorados y compinches. Sobre cómo fue la experiencia de trabajar junto a su pareja en En el barro la actriz, en diálogo con LA NACION, señaló: “Nosotros nos conocimos trabajando. Lo que nos pasó, nos pasó porque trabajamos juntos, entonces estuvo bien conocernos de esa manera porque después fue como seguir ese formato sumando el amor”.

La información fue dada a conocer al aire de LAM (América TV), donde Pepe Ochoa reveló la primicia y aseguró que la decisión estaría relacionada con los distintos proyectos y planes de vida que ambos tendrían a futuro. Como era de esperarse, la noticia generó sorpresa entre quienes seguían de cerca la relación de la actriz y el productor.

Ochoa fue el primero en dar detalles sobre los supuestos motivos detrás de la ruptura y aseguró que la separación se habría dado en buenos términos, vinculada a diferencias en el estilo de vida y la distancia entre ambos. “Se separaron en unos términos, diría, bastante bien. Proyectos diferentes. Ella allá, él acá, mucho laburo. Estaban desencontrados”, expresó el panelista, para dejar entrever que la dinámica de la pareja habría atravesado un desgaste con el paso del tiempo.

Sin embargo, en el programa también surgió otra versión que sumó más controversia a la historia. Resulta que Pilar Smith aportó una mirada distinta y deslizó un supuesto tercero en discordia: “Aparentemente, Valentina se enteró de que Sebastián Ortega salía con una vecina del country. Desde hace unos años que se encontraban con una chica que se llama Malena Firpo”, lanzó de manera contundente, para agregar una nueva hipótesis sobre el presunto final del vínculo.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere comenzaron a salir en 2024

Por el momento, ni Zenere ni Ortega hicieron declaraciones públicas sobre las versiones que comenzaron a circular alrededor de su supuesta separación. Mientras las especulaciones crecen y surgen distintas hipótesis sobre los motivos del distanciamiento, ambos eligieron mantener el silencio y no se pronunciaron acerca de la situación que hoy los tiene en el centro de la escena.

Las otras actividades de Valentina Zenere

La vida de la actriz de 29 años no se limita a la actuación. Desarrolló una carrera como modelo y realizó campañas publicitarias para importantes marcas.

Su recorrido empezó casi como un juego bajo el ala de Cris Morena, ese semillero inagotable de talentos que marcó a varias generaciones. De aquellos primeros pasos en la televisión local a su salto internacional con Soy Luna—donde se convirtió en una villana inolvidable— y su consolidación en el mercado europeo con Élite, su carrera fue creciendo a la par de su propia vida.

Fue tapa de revistas como InStyle, Cosmopolitan y LifeStyle. En 2023, su influencia fue reconocida por la edición española de la revista Forbes, que la incluyó en su prestigiosa lista Forbes “30 Under 30″.

Zenere también exploró su faceta como cantante. En 2022 lanzó su sencillo debut, titulado “Cero coma”. Además, es una figura de gran relevancia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula casi doce millones de seguidores, con quienes comparte sus trabajos, looks y momentos de su vida personal.