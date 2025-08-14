Quién es Valentina Zenere, la actriz protagonista de En el barro y novia de Sebastián Ortega

La actriz argentina de 27 años, Valentina Zenere, protagoniza En el barro, la nueva serie de Sebastián Ortega que se estrenó este jueves 14 de agosto. La ficción, disponible en Netflix, retoma el universo de El marginal y posiciona a la actriz en un nuevo rol dramático tras su trabajo en producciones internacionales.

La carrera profesional de Valentina Zenere

La carrera de Valentina Zenere comenzó a una edad temprana. Su debut en televisión ocurrió en 2010, a los trece años, en la cuarta temporada de Casi Ángeles. Allí interpretó a Alai Inchausti, la hija de los personajes de María Eugenia ‘La China’ Suárez y Nicolás Riera. Su trabajo le abrió las puertas a participaciones en ficciones como Los Únicos y Aliados, ambas bajo la producción de Cris Morena.

El salto a la fama internacional llegó en 2016. Zenere se puso en la piel de Ámbar Smith, la antagonista de Soy Luna. La novela de Disney se convirtió en un éxito rotundo entre el público infantil y juvenil en todo el mundo. El proyecto incluyó la grabación de discos, presentaciones en teatros y una amplia línea de productos comerciales.

Con el reconocimiento obtenido, la actriz continuó su carrera en España. En 2020 se sumó al elenco de la popular serie Las chicas del cable para su quinta temporada. Su personaje, Camila Salvador, apareció en tres capítulos, pero su actuación fue suficiente para captar la atención de los productores españoles.

En 2022, Zenere ingresó al colegio “Las Encinas” como Isadora Artiñán en la serie Élite. Su participación en la producción de Netflix la ubicó en la lista de artistas argentinos que lograron un lugar destacado en la industria española.

Su regreso a una producción nacional de alto perfil fue en 2024 con la película Nahir. Allí interpretó a Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio. Para este papel, Zenere experimentó una notable transformación física.

“Fue un trabajo muy arduo y difícil incluso antes del rodaje”, dijo la actriz a LA NACION previo al estreno de ese filme. “Yo siempre intento involucrarme en el mundo interior de cada uno de los personajes que me tocan”, agregó.

¿Cómo es el nuevo personaje de Zenere en En el barro?

Hoy, En el barro la presenta en un nuevo desafío actoral. La serie es un desprendimiento del universo de El marginal, creada y dirigida por Sebastián Ortega. La trama se desarrolla en la prisión femenina de La Quebrada.

El elenco incluye a figuras como Rita Cortese, Cecilia Rossetto, Lorena Vega, Juana Molina y María Becerra en su debut actoral. Zenere interpreta a una de las reclusas. Según adelantó Ortega, su personaje representa a mujeres que son víctimas de sus propias parejas.

Las otras actividades de Valentina Zenere

La vida de la actriz de 27 años no se limita a la actuación. Desarrolló una carrera como modelo y realizó campañas publicitarias para importantes marcas. Fue tapa de revistas como InStyle, Cosmopolitan y LifeStyle. En 2023, su influencia fue reconocida por la edición española de la revista Forbes, que la incluyó en su prestigiosa lista Forbes “30 Under 30″.

Zenere también exploró su faceta como cantante. En 2022 lanzó su sencillo debut, titulado “Cero coma”. Además, es una figura de gran relevancia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram acumula casi doce millones de seguidores, con quienes comparte sus trabajos, looks y momentos de su vida personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.