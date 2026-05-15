Aseguran que Sebastián Ortega y Valentina Zenere se separaron: los motivos

Una inesperada noticia sorprendió al mundo del espectáculo este jueves: tras dos años de relación, Valentina Zenere y Sebastián Ortega estarían separados. La información fue dada a conocer al aire de LAM (América TV), donde Pepe Ochoa reveló la primicia y aseguró que la decisión estaría relacionada con los distintos proyectos y planes de vida que ambos tendrían a futuro. Como era de esperarse, la noticia generó sorpresa entre quienes seguían de cerca la relación de la actriz y el productor.

Pepe Ochoa fue el primero en dar detalles sobre los supuestos motivos detrás de la ruptura y aseguró que la separación se habría dado en buenos términos, vinculada a diferencias en el estilo de vida y la distancia entre ambos. “Se separaron en unos términos, diría, bastante bien. Proyectos diferentes. Ella allá, él acá, mucho laburo. Estaban desencontrados”, expresó el panelista, dejando entrever que la dinámica de la pareja habría atravesado un desgaste con el paso del tiempo.

La noticia se conoció en LAM y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo

Sin embargo, en el programa también surgió otra versión que sumó más controversia a la historia. Resulta que Pilar Smith aportó una mirada distinta y deslizó un supuesto tercero en discordia: “Aparentemente Valentina se enteró de que Sebastián Ortega salía con una vecina del country. Desde hace unos años que se encontraban con una chica que se llama Malena Firpo”, lanzó de manera contundente, agregando una nueva hipótesis sobre el presunto final del vínculo.

La distancia, el trabajo y una polémica versión quedaron en el centro de la escena

Por el momento, ni Valentina Zenere ni Sebastián Ortega hicieron declaraciones públicas sobre las versiones que comenzaron a circular alrededor de su supuesta separación. Mientras las especulaciones crecen y surgen distintas hipótesis sobre los motivos del distanciamiento, ambos eligieron mantener el silencio y no se pronunciaron acerca de la situación que hoy los tiene en el centro de la escena.