Valeria Archimó habló sobre la ruptura con Guillermo Marín, padre de su hija Ámbar

Se separó hace apenas unas semanas pero Valeria Archimó todavía está en pleno duelo. Estuvo en pareja con el productor Guillermo Marín, con quien tiene una hija de 4 años, Ámbar.

Invitada a Hay que ver, la bailarina abrió su corazón y contó: "Estoy angustiada, lo normal en estos casos pero llevándolo bien. Guille se fue hace un par de semanas a un departamento y ese momento fue horrible. Igual viene a casa a cenar, a estar con la nena. La piloteamos lo mejor que podemos".

Archimó volvió a hacer hincapié en que no hubo ningún conflicto puntual dentro de la pareja. "No hubo nada traumático pero teníamos discusiones, y en una de ellas decidimos separarnos. Nos queremos y nuestra prioridad es nuestra hija pero no combinábamos. Quizá el trabajar juntos o la rutina o los años hicieron que nos pasara esto. Se nos complicó", sseñaló.

Valeria Archimó habla de su separación - Fuente: el nueve 02:30

Video

Indagando un poco más profundo en la relación, Valeria dijo: "No nos estábamos llevando bien, no nos divertíamos, discutíamos. Me hubiera gustado que funcionara, criar a nuestra hija juntos. Pero no podes ir a contramano".

Admitió también que habían tenido otras crisis en el pasado. "Hicimos terapia de pareja hace dos años, y yo estaba proponiendo volver pero a él mucho no le gusta y no se dio. En su momento nos sirvió esa terapia. Juntos la peleamos un montón. Si estamos en esta situación es porque la remamos pero no se dio".

Además aseguró que continuarán trabajando juntos. "Hice mi última función de la revista Siempre juntos porque me tengo que operar el dedo de un pie y tengo para dos meses de recuperación. Pero después vamos a hacer un musical. No sé. Por ahí no sumó que trabajáramos juntos porque llevábamos los problemas a casa. Es difícil desconectar. Guillermo fue el hombre más importante de mi vida", finalizó.