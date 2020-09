Valeria Lynch sobre su pelea con Patricia Sosa: "Nunca escuchó mi último mensaje"

Valeria Lynch dio su versión sobre las diferencias con Patricia Sosa, quien volvió a hablar del tema este fin de semana en PH

Valeria Lynch dio su versión sobre las diferencias que tuvo con Patricia Sosa a raíz de la postergación de un show por streaming que terminó coincidiendo con el de quien hasta aquí era su amiga. "No quiero ahondar en el tema porque no me gusta el barro. Creo que a esta altura de mi vida y de mi carrera, la gente que me conoce sabe como soy. Hubo un malentendido con Patricia. Nunca escucharon mi último mensaje, ni ella ni Oscar Mediavilla. Todo ese día estuve pensando cómo no perjudicar a mi amiga. Mandé dos mensajes para encontrar una solución pero nunca escucharon porque me bloquearon. Es algo que no tenía que haber ocurrido porque si sos amigo de alguien, lo hablás con la persona y no en los medios. Lo padecí mucho y no me gustó para nada esa actitud", dijo la cantante en una entrevista con Mitre Live.

Patricia Sosa volvió a hablar del tema en PH Podemos hablar, en Telefe: "Te duele cuando ponés el cien por ciento y del otro lado no ponen nada. Valeria se portó muy mal conmigo y hasta acá llegó mi amor. Me cayó una ficha brava, de mucho dolor. La última vez vi que me estaba escribiendo y la bloqueé porque no aguantaba una respuesta. No quiero más nada. Punto final. Después le mandó un mensaje a Oscar y también la bloqueó. No sé si nos volveremos a saludar con los años, pero no tengo ganas de tomar un café".

Recordemos que el enfrentamiento fue cuando Valeria suspendió su streaming y lo reprogramó para el 7 de agosto, día que tenía su streaming Patricia Sosa, quien decidió correr la fecha. Las heridas parecen estar lejos de cerrar.

La relación entre ambas cantantes ya se había quebrado en varias oportunidades. Alguna vez Patricia contó que Valeria la había tratado muy fríamente en el cumpleaños 80 de Raúl Lavie (hace tres años): "la borré de Twitter. Éramos amigas y no sé por qué se fue desgastando la relación". Pero el conflicto data de mucho antes cuando la Lynch se opuso a que Karina la Princesita fuera parte de Las Elegidas, el show del Teatro Colón en 2013. Desde entonces la relación de amistad entre ambas tuvo encuentros y desencuentros.