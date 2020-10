Vicky Xipolitakis, la chica mediática que se tomó en serio el certamen de cocina Crédito: Prensa Masterchef

Concursaron anoche los mejores cocineros de MasterChef Celebrity, una instancia que busca premiar a quienes van obteniendo buenos logros con las ollas y las sartenes. En esta especial ronda el jurado entregó dos medallas a los que más se destacaron: Boy Olmi y una inspirada Vicky Xipolitakis, quien sorprendió a todos con su cerdo envuelto en brócoli. "Estoy muy feliz de pertenecer al programa más importante de la Argentina, es un gran desafío con mucha alegría para mí, pero también se viven grandes emociones", dice a LA NACION la mediática que nunca pasa inadvertida. Ayer, los participantes debieron tomar de una cinta transportadora hasta siete elementos con los cuales debían preparar una receta de libre elección.

Fiel a su personalidad, en el set-cocina de Masterchef Celebrity la vedette también se encarga de irradiar su habitual frescura y desparpajo, aunque en el episodio de ayer, y a pesar de ser sumamente elogiada su performance, se mostró vulnerable: "La emoción salió de lo más profundo de mi corazón. Fue un año bastante duro para mí y, después de ser mamá, poder volver a trabajar, dejar a mi hijo con mi madre algunas horitas y reencontrarme como mujer es un desafío muy grande", explica mientras organiza las tareas de su casa, en una jornada donde su teléfono recibe cientos de mensajes de felicitación.

Sus lágrimas fueron catárticas debido a que está atravesando una situación judicial compleja con Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador Uriel, de quien está separada de hecho, luego de una boda en secreto en Nueva York y muy poca convivencia.

-¿Qué opinión te merece el jurado?

-Me encanta, aprendo de ellos, son increíbles. Que me feliciten tres eminencias de la cocina me emociona ya que dejo todo en esas hornallas.

-El dejar todo implica una gran emocionalidad.

-Pongo ganas, amor, alegría. Sin duda, el premio fue dedicado a mi hijo porque es el que me llena de fuerzas.

-¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de los participantes en estas primeras instancias?

-Es un equipo hermoso con muy buenos compañeros, de ellos también aprendo mucho.

