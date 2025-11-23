La noche de Mirtha: la Chiqui sorprendió con un look floreado y muy brillante

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina hizo gala de todo su encanto cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido con flores bordadas que no pasó desapercibido.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y como cada una de las veladas que anima los sábados por la noche compartió el look elegido para la ocasión.

“Miren que divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido de mini paillettes bordado con rosas”, destacó. “Muestrelo bien, señor director”, pidió, y mientras lucía el diseño de fondo blanco y flores rojas, le dio el crédito a sus creadores. “Es de Iara”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo perfectamente combinado. Después de mostrar el maquillaje, la conductora hizo reír a todos con un auto halago: “Yo soy divina. Y modesta, como verán”, disparó.

Mirtha fue a ver Escenas de la vida conyugal, recomendó la obra protagonizada por Andrea Pietra y Ricardo Darín y agradeció la ovación del público

Una vez sentada en su escritorio y antes de las publicidades que hace cada sábado, Mirtha comentó que durante la semana fue al teatro Coliseo a ver a Ricardo Darín y a Andrea Pietra en Escenas de la vida conyugal. “Vayan porque es una maravilla. Divina. Dirigida por Norma Aleandro. Un placer”, confió. También agradeció el recibimiento que le hizo el público. “Ovación. Ustedes que me tratan mal acá, ovaciones”, exclamó. “Digo en broma”, aclaró el chiste de inmediato. “Son amorosos todos”.

Luego de un corte, pasó a la mesa, donde la esperaban la abogada y panelista Alejandra Maglietti, la modelo Vicky Xipolitakis, el periodista Diego Cabot y el escritor Federico Andahazi.

El momento incómodo de Vicky Xipolitakis

Si bien la noche transcurrió de forma amena, durante la cena Xipolitakis protagonizó un momento incómodo. Fue cuando Mirtha le preguntó por su expareja y el padre de su hijo Salvador, el empresario Javier Naselli. “¿Cómo está el tema de tu casamiento, de tu divorcio? ¿Estás divorciada, no?”, sorprendió de entrada la Chiqui a su invitada. “Estoy soltera yo”, intentó evadir el tema la panelista de Cortá por Lozano. “Pero qué mal lo pasaste”, insistió la conductora.

“Siempre recuerdo a tu chiquito pateándolo al papá porque te estaba pegando, maltratando. Me quedó grabado eso”, rememoró Legrand en relación al escandaloso divorcio y la exposición mediática que alcanzó el caso. “Mi hijo está más grande y por respeto a él prefiero no exponer más nada”, se atajó Xipolitakis. “Como no tengo cosas lindas y buenas del otro lado para decir, prefiero preservarlo y cuidarlo a él que es lo único que me importa”, agregó.

“Estoy soltera en todo sentido. Muy contenta, muy bien, trabajando y maternando todo el tiempo. Me encanta maternar y lo disfruto. Él me enseña y aprendemos a la par”, describió su etapa actual.

Victoria Xipolitakis evitó hablar de la situación actual con su ex aunque dio algunas pistas claras (Fuente: Instagram/@@victoriaxipolitakisok)

“Estas muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía”, resaltó la Chiqui, y la frase sorprendió a Xipolitakis. “Físicamente me dice. ¿Qué? ¿Estuve muy mal decís?”, respondió al cumplido la invitada entre risas. “Nooooo, pero hace mucho que no te veía”, tuvo que explicar la Chiqui. “Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, aclaró, y pasó de inmediato a otro tema.

Si bien pensaba no hablar del tema, un rato después explicó que trabaja mucho y que cuenta con la ayuda de su familia para criar a su hijo. “¿Tu exmarido te ayuda?”, volvió al ruedo Mirtha al ver la oportunidad de preguntarle otra vez por su divorcio. “Vos volvés siempre a ese tema y yo lo primero que dije es que yo voy a lo de Mirtha pero no quiero saber nada de hablar de eso”, respondió. “No tengo nada bueno para decir, Mirtha. Todo se incumple. Ya con eso creo que te contesté. Te voy a contar todo pero fuera de cámara”, cerró, tajante.