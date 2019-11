Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, cara a cara frente a la Justicia

Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli, se encontraron en Tribunales para, entre otras cuestiones, resolver su divorcio y determinar la tenencia de su hijo en común, Salvador Uriel Fuente: Archivo

Hoy fue un día clave para Victoria Xipolitakis. Luego de varios meses de no ver a Javier Naselli, la exvedette se volvió a cruzar con su exmarido en una audiencia que se inició por la mañana, en Lavalle 1212. Los motivos principales estuvieron relacionados con la tenencia de su hijo, Salvador Uriel, determinar un régimen de visitas y una cuota alimentaria, la liquidación de bienes de sociedad, divorcio, compensación económica y el vencimiento de la restricción perimetral que impuso la Justicia sobre el empresario.

Hace unos días, Naselli llegó al país con la ilusión de poder ver al pequeño, presentarse en la audiencia y comenzar a solucionar los problemas con su exmujer. Según trascendió, Martín Francolino, actual abogado de Xipolitakis tras la renuncia de Fernando Burlando, pediría pericias psicológicas para el empresario por los episodios de violencia que fueron denunciados en su momento por la vedette.

"Voy a presentar una renovación de la perimetral para que la señora Xipolitakis se sienta segura", le adelantó a LA NACIÓN. "Pasó situaciones complicadas que fueron denunciadas y por eso queremos tomar medidas tanto para ella como para su hijo", aseguró el letrado.

Por otro lado, la rubia afirmó: "Hace tres meses soy una mamá sola que está criando a su hijo. Gracias a Dios tengo la ayuda de mi familia, que me acompaña y que es incondicional. Lo que va a suceder mañana tiene que ver con el futuro de mi hijo, me tiene muy movilizada. Hay un montón de cosas que no voy a dejar pasar", le confió a este medio.

Por su parte Guadalupe Guerrero, abogada de Naselli, aseguró que no puede hablar con los medios porque tiene un bozal legal que respetar, y que todo lo que tenga que decir lo hará en la Justicia.