Este jueves, Victoria Xipolitakis se sensibilizó tras escuchar el testimonio de su hermana Stefy, quien durante la marcha por Silvina Luna que tuvo lugar el miércoles 6 frente al domicilio de Aníbal Lotocki, describió el temor que tienen ambas por haberse sometido a una cirugía estética con el médico. Desde Cortá por Lozano (Telefe), la panelista manifestó el “dolor” y la “tristeza” que le genera esta situación.

El testimonio de Vicky Xipolitakis sobre el calvario que vive junto a su hermana

Durante la marcha, Stefy describió el estremecedor proceso de biopsia por el que se sometió para analizar el producto que Lotocki le inyectó hace años. “En la primera que me hicieron se me rompió la aguja de lo duro que es el material. Y la segunda sí me lo pudieron hacer y tuve que investigar por dos lados, que salía inflamación porque era un producto extraño”, contó la actriz entre lágrimas al tiempo que fue tajante: “Ahí salió que lo que tengo es polímero industrial. Es la resaca del metacril, es lo que sobra del plástico. Somos la basura de un plástico”, y zanjó: “Tengo a mi hermana enferma. Le está reaccionado el producto”.

En sintonía con aquel relato angustiante, esta tarde desde Cortá por Lozano, Vicky se refirió a su hermana y contó qué es lo que le genera esta compleja situación: “La verdad que siento mucho dolor, mucha tristeza. También desesperación, porque después de que sale a la luz todo esto, que no se conocía en un principio, existen los miedos”.

Stefy Xipolitakis rompió en llanto dutrante la marcha en honor a Silvina Luna

Con pena, Vicky contó por qué ella no hizo pública su denuncia. “Yo lo preferí preservar. Sí, hace tres días llamé al doctor [Fernando] Burlando y le dije que si me necesita, que estoy a su disposición. Pero preferiría que no se sepa. Si la verdad me necesitan y ayuda a otras víctimas, que cuente conmigo. Le conté mi situación, mi triste realidad. También fui una víctima más, como tantas otras mujeres, hombres, que pasaron por las manos de este…”, agregó.

Xipolitakis remarcó decidida que ella no denunció en un principio a Lotocki porque “no quería que se sepa”, ya que sintió vergüenza. Al mismo tiempo, coincidió con su hermana en que “hacía lo que quería y te ponía lo que quería”. Luego de ello, Vicky contó cómo Aníbal preparó el producto que más tarde le inyectó. “Hace una mezcla y lo llena en una jeringa”.

“Vi el producto que él pone. No es, como dice él, el metacril. En una bolsita transparente hay un polvo blanco, como si fuera la cal, que se mezcla con agua. Y al lado tenía silicona líquida. Eso lo mezcló en un recipiente. Eso se formó como leche y eso después te lo ponía. Con anestesia local o a algunos pacientes los dormía”, desarrolló el paso a paso.

Al igual que el resto de sus compañeros, Vicky afirmó que es “un veneno” y recalcó que “no se puede sacar porque va al músculo. Y si lo sacás, tenés que sacar el músculo, venas, arterias. Es muy difícil de sacar”.

Ante la consulta de Mauro Z acerca de si teme que tanto a su hermana y a ella les ocurra lo mismo que a Silvina Luna, Xipolitakis contestó: “Es que sí. Uno no sabe cuándo puede explotar. Dicen que te pone la enfermedad y te puede ir para cualquier lado. Stefy vive con dolores y aprendió a vivir con dolor. Le cuesta mucho sentarse porque el músculo se te hace piedra. Por eso te hacen hacer una rutina de estiramiento”.

Al cierre, Vicky insistió en que confió en un profesional porque se quería ver “más linda”. “Él decía que te ponía grasa y ácido hialurónico”, subrayó.