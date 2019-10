Javier Naselli declaró que Vicky Xipolitakis tiene "una alucinación mental grave" y su ex le respondió Fuente: Archivo

Si bien Vicky Xipolitakis intenta concentrarse en la maternidad y en la crianza de su hijo, Salvador Uriel, lo cierto es que se quiebra cada vez que recuerda los maltratos que denunció haber padecido por parte de su ex, Javier Naselli.

"Hasta el día de hoy, se fue y nunca más preguntó cómo está su hijo. No me pasa absolutamente nada, ni alimentos, nada. Por suerte tengo a mi papá, que es mi héroe", contó recientemente en la mesa de Mirtha Legrand, donde rompió en llanto. Asimismo, en el ciclo PH: Podemos Hablar, Vicky también aludió a episodios de violencia verbal.

Las recientes declaraciones de la modelo no cayeron bien en Naselli, quien en un mensaje que le envió a la producción de Pamela a la tarde -el magazine de América conducido por Pamela David-, aludió a las "fantasías y fabulaciones que se inventan", y a cómo Xipolitakis tergiversa los hechos.

"Duplica la apuesta de las fábulas día a día, inventando historias insólitas junto a sus secuaces, delincuentes, vividores que la rodean, algunos cómplices interesados y otros quizás ensañados que le creen las historias que inventó. Todo para generar atención mediática, desesperados por plata, propio de una enfermedad mental", expresó duramente el banquero, quien describió a su ex como "una enferma de narcisismo psicótico y alucinación mental grave", y quien aseguró que su hijo "es rehén" de la situación. "Sigue preso sin haber visto la luz desde hace 9 meses", remarcó.

En diálogo con LA NACION, Xipolitakis dio su impresión tras escuchar los dichos de Naselli y reveló episodios muy duros. "Sigue siendo un violento. Todas las pruebas están presentadas", agregó Vicky, quien denunció a su exmarido por violencia de género en julio de este año. "[Con sus palabras] queda en evidencia su agresión, no sabe nada de su hijo, nunca lo supo. Salvador sale a todos lados conmigo, es un bebé hermoso y feliz y mi gran compañero", le contó Vicky a este medio. "Todo lo demás es lo mismo de siempre, no quiero entrar en una batalla, yo no quiero nada para mí, acá hay un menor en el medio", expresó.

Por otro lado, Xipolitakis le comunicó a LA NACION que Naselli "trató de dejar a su hijo dos veces en la calle", y que "hay testigos" de ambas situaciones.

"Yo no me separé por falta de amor, me separé por la violencia. Yo ahora estoy bien, fuerte por Salvador, lo crío sola, y todas las pruebas están en la Justicia", concluyó.

Entre los relatos de Vicky de los últimos meses, se desprende uno muy fuerte que contó en Almorzando... "Me encerré una vez porque estaba amamantando al bebé y venía a gritarme. Yo no podía tener una vida así, porque mi vida era muy linda para arruinarla. Pero también me empecé a acostumbrar, y cuando se terminó sentí que me faltaba algo también, y lo extrañaba. Te volvés tóxica, una persona enferma te enferma. Por eso tomé la decisión de denunciar, porque si no sabía que volvía a confiar y a perdonar. Hice la denuncia con mucho dolor, porque era el padre de mi hijo", expresó.