Vicky Xipolitakis lloró al hablar con Mirtha Legrand Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 00:47

A pesar de la felicidad plena que le da la maternidad, Vicky Xipolitakis batalla día a día con la ausencia del padre de su hijo, Javier Naselli, y las consecuencias que esto trae en su vida y en la del pequeño Salvador. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la mediática se quebró al recordar a su ex y los maltratos vividos.

"Yo hoy estoy con un bebé y hago de mamá, de papá, de mejor amiga", dijo al hablar de su divorcio. "No priorizaron para nada lo humano. Hasta el día de hoy, se fue y nunca más preguntó cómo está su hijo. No me pasa absolutamente nada, ni su obra social, ni alimentos, nada", reclamó. "Por suerte tengo a mi papá, que es mi héroe".

Invadida por las lágrimas, Vicky quiso descontracturar la situación. "¡Vamos a un corte!", expresó entre risas. "Te juro que no me gusta llorar. Soy pura felicidad, soy feliz con el hijo que tengo".

"Vengo de vivir una desilusión pero me siento bien", aseguró. "Me brillan los ojos gracias al amor de mi hijo, porque conocí el amor verdadero. Estoy de pie y fuerte por él, por mi familia que no me deja caer y mis amigos que son increíbles. Hacemos todos de mamá y papá. Yo cómo mamá me sorprendo, mi día tiene 25 horas, no 24. Es un trabajo durísimo pero hermoso, y siento que es la primera vez que trabajo de verdad".

Vicky también contó como llegaron a esta situación. "El padre me desilusionó, nunca más preguntó por Salvador. Conmigo no puede hablar, y es mejor porque siento que me desintoxico, pero tampoco le pregunta a otras personas. Traté de darle muchas oportunidades para que mejore, pero no se pudo y creo que separarme fue la decisión más sana".

"Le molestaba si agarraba un vaso, si el bebé vomitaba, si abría una puerta, si hablaba por teléfono... eran todos malos tratos", explicó antes de recordar el momento en el que tuvo que aislarse junto a su hijo. "Me encerré una vez porque estaba amamantando al bebé y venía a gritarme. Yo no podía tener una vida así, porque mi vida era muy linda para arruinarla. Pero también me empecé a acostumbrar, y cuándo se terminó sentí que me faltaba algo también, y lo extrañaba. Te volvés tóxica, una persona enferma te enferma. Por eso tomé la decisión de denunciar, porque sino sabía que volvía a confiar y a perdonar".

La modelo aseguró que no fue una decisión fácil para ella. "Hice la denuncia con mucho dolor, porque era el padre de mi hijo, la familia que yo había decidido formar y que traté de mejorar y no pude. Tenía que hacer todo maduramente porque no pienso más en mi, sino en mi hijo".

"No quiero que esto sea una guerra, quiero que las cosas se terminen de la mejor manera, pero no me da opción este hombre. Está escondiendo todo porque no quiere pasar nada. ¿Para que trabajás si no tenés nada en la vida?", se preguntó ante la atenta mirada del resto de los invitados. "Me pidió tanto un hijo y ahora no pregunta cómo está, al menos pasale la obra social".

A pesar de todo lo vivido, Vicky dijo que no tiene intención de que Salvador tenga rencores contra su papá. "Yo nunca le voy a hablar mal del padre, no le voy a crear ese trauma".

"Él siempre fue así, pero pensaba que si me casaba iba a mejorar, o si le daba el hijo que tanto me pedía iba a cambiar. Él me insistió que quería un bebe y a mi me encantan los chicos, si tanto me pidió pensé que me debía querer. Hoy me doy cuenta que nunca me quiso y que no le importó su hijo".