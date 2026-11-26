Tras la preocupación que surgió en torno a su estado de salud, Víctor Heredia llevó tranquilidad a su público sobre su situación después de revelar que contrajo Covid-19. En ese contexto, el cantautor agradeció los numerosos mensajes de cariño que recibió durante los últimos días.

El artista de 79 años recurrió a las redes sociales para dar detalles de la situación a causa de su cuadro de coronavirus, enfermedad que contrajo tras su último show en el teatro Ópera. El músico aseguró que está mucho mejor y mencionó que pronto retomará su agenda.

Con un mensaje cargado de optimismo, el cantante precisó que evoluciona favorablemente y que espera volver pronto a su rutina. “Amigos queridos, en principio quiero agradecerles los alentadores mensajes de afecto que recibí estos días para mi recuperación. Quiero informarles que estoy muchísimo mejor felizmente y pronto voy a retomar mis actividades normales. Gracias de nuevo por todo este amor. Infinito abrazo para todos. Víctor Heredia”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación recibió numerosos comentarios de colegas, figuras del espectáculo y seguidores, que celebraron su mejoría y le enviaron mensajes de cariño. Entre quienes reaccionaron estuvieron Mercedes Morán y Gisela Busaniche, además de usuarios que expresaron su alegría por la noticia. “Me alegro mucho que estés mejor, Víctor querido. De a poco retomar las actividades, hasta estar bien. Abrazos, cuidate, a reponer energía y restablecer tu salud. Besotes”, escribió una de sus seguidoras. Otro usuario le dejó un mensaje alentador: “¡Qué alegría, Víctor querido! Me asusté mucho cuando leí en las redes que estabas internado. Tenemos trovador latinoamericano para rato”.

También hubo palabras de afecto como “Me alegro, Víctor, hacés falta” y “¡Grande Víctor! ¡Qué alegría, tan buena noticia! Abrazo grande, maestro. Y a no bajar los brazos. Se te quiere y necesita mucho”.

La primera noticia sobre su situación había llegado a través de un mensaje que el propio cantante publicó anteriormente en las redes, en el que detallaba que había contraído el virus poco después de su última presentación, el pasado 7 de noviembre. “Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un Covid que me contagié apenas terminado el Ópera”, había escrito.

Tras ese mensaje, Heredia también llegó a compartir un video que le había enviado un amigo y que lo conmovió. En las imágenes se veía a un músico callejero ciego interpretando “No me dejes caer” en una estación del subte porteño, y el artista vinculó la interpretación con el difícil momento personal que atravesaba. “Un gran amigo cordobés me envió esta canción cantada en el subte por un artista callejero ciego. Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito. Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte”, expresó.

La noticia sobre su situación también generó preocupación por los antecedentes médicos de Heredia. En abril de 2024, el artista había atravesado un episodio de salud delicado que requirió su internación en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

En aquella oportunidad, presentó un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca. Además, los estudios médicos detectaron una arritmia, por lo que permaneció bajo observación durante varios días. Después de una semana bajo máximos cuidados, continuó en ese momento con su recuperación en una habitación común y, posteriormente, retomó de manera progresiva sus compromisos profesionales.

Tras ese susto, el músico de más de seis décadas de trayectoria volvió a los escenarios y mantuvo una agenda de presentaciones dentro y fuera del país.

Entre sus próximos compromisos se encuentra su participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, prevista para enero de 2027, donde tiene previsto celebrar los 60 años de su primera presentación en ese emblemático escenario.