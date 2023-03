Victoria Beckham y su dieta extrema: en qué se basó su alimentación en los últimos 25 años

escuchar

La estricta dieta de Victoria Beckham volvió a estar en el centro de una polémica, a raíz de las declaraciones del futbolista inglés retirado Rio Ferdinand. ¿Por qué? Porque el deportista deslizó que si bien compartió algunas cenas con ella y su marido, David Beckham -de quien es amigo-, a ella no la vio “comer nada”. Y bastó que dijera estas palabras para que se reflotaran diversas declaraciones sobre la particular alimentación de la diseñadora, que a lo largo del tiempo fue noticia por diferentes motivos.

Invitado al programa de radio australiano Kyle and Jackie O, el deportista dialogó con la presentadora Jackie O’Hernderson, quien aseguró “estar obsesionada” con el régimen alimenticio que sigue Victoria Beckham. Por eso en un momento de la charla quiso indagar al respecto y ahí fue cuando el exjugador le respondió: “Nunca la vi comer nada. No recuerdo nada que quedara presente en mi memoria para ser honesto”.

Lo cierto es que Victoria Beckham lleva adelante una estricta dieta alimentaria, que dificilmente rompa y que ha logrado mantener a lo largo del tiempo, esté con quien esté o asista al evento que asista. Y en más de una ocasión su rutina alimentaria llamó la atención y generó titulares, titulares que en algunos casos la llevaron a tener que aclarar en qué consistían sus comidas y por qué llevaba adelante ese plan de alimentos tan devotamente.

“Ha comido lo mismo durante los últimos 25 años”

Tiempo atrás, fue el propio David Beckham quien habló de los hábitos alimenticios de su mujer mientras contaba cuáles eran sus comidas favoritas en una entrevista realizada en un podcast. “Me emociono mucho con la comida y el vino, cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben”, dijo primero el legendario futbolista y continuó: “¡Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años! Desde que la conocí, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor. Muy rara vez se desvía de eso”, apuntó .

Luego fue la propia empresaria quien se sinceró con la revista Vogue Australia respecto a lo manifestado por su esposo. La excantante consideró que las palabras de su marido hicieron que sus gustos sonaran “aburridos” cuando, en cambio, afirmó que su dieta se nutre de “grasas saludables”, a la vez que regularmente hace desintoxicaciones en las que se abstiene de tomar alcohol.

“Lo que él quiso decir es que nunca ha conocido a nadie que sea más disciplinado que yo con la forma de comer. Como muchas grasas saludables: pescado, palta, nueces, ese tipo de cosas. Bebo alcohol, a menos que tenga una razón para no hacerlo”, contó y aclaró: “Soy bastante extrema en todo lo que hago, ya sea comer, hacer ejercicio, beber o no beber”.

Comida simple

David Bekcham habló sobre la estricta dieta que sigue su mujer desde hace 25 años instagram.com/victoriabeckham

Una década atrás, el chef Gordon Ramsay ofreció información sobre los gustos de la diseñadora, ya que contó que cuando estaba embarazada de su hija Harper consumía pescado sin aderezos. En tanto, el famoso cocinero Dani García también habló sobre el tema señalando que Victoria hizo algunos pedidos especiales cuando asistió a la boda de Sergio Ramos en 2019. En este sentido, recordó cómo ella tenía agua de coco a su lado “todo el tiempo”, así como tazas de menta. Refiriéndose a cómo fue cocinar para ella para ese banquete de bodas, García dijo a la televisión española: “Fue muy extraño. Victoria Beckham cambió todo el menú”.

En octubre de 2021, fue propia empresaria quien volvió a dar más detalles acerca de sus preferencias a la hora de comer, en diálogo con el podcast River Cafe Table 4 . “Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin manteca, sin aceite, sin salsas”. En esta misma línea, agregaba: “Lo que más disfruto son los pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición”. Además contó que desde hace muchos años no consume carnes rojas y que opta por el pescado. “Me contaron cómo se hacían las hamburguesas y desde entonces no he vuelto a comer una. Tampoco consumo ningún lácteo, pero sí grasas saludables como la palta o los frutos secos”, decía.

El problema que le generó comer pescado

Sin embargo y pese a su búsqueda de una vida saludable, consumir determinados pescados le provocaron un problema de salud a la empresaria. En 2019 los médicos le diagnosticaron un envenenamiento con mercurio y tuvo que someterse a un lavado de hígado, según afirmó The Sun.

En 2018, Victoria había contado al sitio Net-a-Porter una de las razones por las cuales el pescado se había vuelto parte fundamentel de su rutina de salud, ya que no era solo por lo bien que le podía hacer a su figura sino también al cuidado de su piel. “Solía tener una piel muy problemática y mi dermatólogo de Los Ángeles Harold Lancer me dijo que tenía que comer salmón [alimento rico en omega-3, vitamina A y vitamina C] todos los días. Le pregunté. ´¿todos los días?´y me respondió: ´Sí, para desayunar, almorzar o cenar, lo tenés que comer siempre´”. Y de más está decir que ella le hizo caso, aunque con el paso del tiempo diversificó un poco el tipo de pescado que puso en sus platos.

