Todas las fotos de la fabulosa fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham y el detalle de una torta muy particular

Un mes después de que Brooklyn Beckham confirmara públicamente su distanciamiento de sus padres, David y Victoria Beckham, y los acusara de haber menospreciado a su mujer, Nicola Peltz, su familia parece decidida a no dejar que la crisis entre ellos opaque su presente. Por eso Cruz, uno de los hermanos de Brooklyn, decidió celebrar su cumpleaños número 21 con una gran fiesta.

El posado familiar. David, Victoria, Cruz y su novia, Jackie Apostel, Harper Seven y Romeo con su amor Kim Turnbull

Para su gran noche, Cruz lució un traje diseñado por su madre, Victoria Beckham, que combinó con camisa blanca, tiradores rojos y una corbata con estampado búlgaro. Su novia desde hace casi dos años, Jackie Apostel, eligió un strapless de corte sirena

El evento fue el domingo 15 pasado –en realidad, los cumple el 20 de febrero– en The Maine, un tradicional restaurante estilo cabaret ubicado en el barrio londinense de Mayfair, y el menú incluyó hamburguesas y tacos, acompañados con cerveza. “Hoy celebramos a Cruz por adelantado. ¡Te queremos mucho!... Estamos muy orgullosos de vos”, escribió Victoria en su cuenta de Instagram, en un mensaje dedicado al tercero de sus cuatro hijos. “Todo para nuestra persona favorita. ¡Qué noche!”, expresó Jackie Apostel, la novia del cumpleañero.

El músico subió al escenario con su banda, Cruz Beckham & the Breakers

Durante el festejo, la banda The Bootleg Beatles rindió tributo al grupo favorito del cumpleañero: The Beatles

Además de aplaudir el show de los Bootleg Beatles, la principal banda tributo a los Beatles del mundo, Cruz subió al escenario para interpretar varias canciones de su banda, Cruz Beckham & the Breakers, como “For Your Love”, su último single, que salió a la venta apenas dos días antes.

Cruz ríe junto a su abuelo materno, Tony Adam

El heredero Beckham junto a sus más amigos

Su hermano Romeo lleva una divertida torre de donuts con velitas