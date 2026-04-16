Victoria Beckham se refirió por primera vez al conflicto familiar con su hijo Brooklyn: “Intentamos ser los mejores padres”

Victoria Beckham rompió el silencio acerca del conflicto familiar con su hijo mayor, Brooklyn Peltz Beckham. En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, la ex Spice Girl señaló: “Creo que siempre hemos amado mucho a nuestros hijos y hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser”.

David y Victoria Beckham junto a Brooklyn, de dos años DAVID JONES - PA

Esta es la primera vez que Victoria responde una pregunta referida a la disputa con su primogénito, desde que Brooklyn le pidiera a toda su familia de origen que deje de hablar públicamente sobre él y acusara a sus padres de difundir “innumerables mentiras”, además de haber hecho todo lo posible para sabotear su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz.

“Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos. Y saben, eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”, agregó la diseñadora y esposa del exfutbolista David Beckham, cuidándose de no nombrar a su hijo mayor.

La familia dividida: Brooklyn y su esposa Nicola Peltz por un lado, y David y Victoria, por otro

El joven chef realizó estas graves acusaciones en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Instagram en enero. Entre esos mensajes, Brooklyn afirmaba que sus padres habían “intentando sin cesar arruinar” su noviazgo y posterior matrimonio solo para hacerse publicidad. “Ellos valoraban la promoción pública y los patrocinios por encima de todo lo demás”, aseguró.

Brooklyn también acusó a sus progenitores de intentar “sobornarlo” para que “cediera los derechos” sobre su nombre antes de su boda. Pero sin dudas la denuncia que más revuelo causó fue la referida al día de su boda. Según él -y varios invitados a la exclusiva fiesta- Victoria desplazó a la novia y se convirtió en la protagonista del baile nupcial. “Bailó de manera inapropiada conmigo”, lanzó el chef en sus redes.

El clan completo, antes de que estallara el escándalo Vianney Le Caer - Invision

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, escribió Brooklyn en enero. Y añadió: “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que no me deja otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”. Y disparó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejo controlar, por primera vez en mi vida me estoy defendiendo”.

Brooklyn y Nicola decidieron renovar sus votos, pero ningún Beckham estuvo presente Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Al día siguiente, su padre decidió romper el silencio. “Siempre he hablado de las redes sociales y de su poder, tanto para bien como para mal”, dijo David durante su aparición en el programa financiero Squawk Box. Y aseguró: “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero los chicos tienen derecho a cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.

Aquellas publicaciones de Brooklyn se produjeron tras meses de silencio y especulaciones. Luego de contar su versión de los hechos, una fuente cercana a la situación le dijo a People que el chef y su esposa, que se casaron en abril de 2022, “nunca quisieron nada de esto”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“Ellos solo querían vivir su vida de casados tranquilamente, pero después de haber leído suficientes inexactitudes constantes sobre Nicola, Brooklyn se hartó y quiso aclarar las cosas el año pasado”, dijo la fuente. “Y entonces los Beckham tuvieron tiempo de sobra para enmendar sus errores e intentar reparar el daño, pero en lugar de eso, siguieron difundiendo estas narrativas falsas. Brooklyn y Nicola están hartos. Brooklyn conoce su verdad y estaba dispuesto a decirla”, añadieron.

Otra fuente con conocimiento de la situación declaró al mismo medio en enero que “David y Victoria les han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para poder seguir adelante... David ama a sus hijos. Son todo para él”. Sin embargo, esa versión fue negada por otra persona cercana al clan, que aseguró: “Ni David ni Victoria hicieron ningún intento por mantenerse en contacto con su hijo”.